Таинственная «голубая слизь» на дне моря поставила ученых в тупик

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Ученые-океанологи обнаружили на морском дне в Карибском море таинственное существо с «голубой слизью».
Недавно обнаруженные неопознанные глубоководные существа в виде «голубой слизи», свисающие на морском дне в Карибском море, заставили учёных почесать свои затылки. Во время прямой трансляции экспедиции члены команды обсудили, что это могли быть за шарики, но ни один из исследователей так и не смог дать однозначного ответа.
Крупный план одного из таинственных существ в виде «голубой слизи», обнаруженных исследователями с помощью ROV недалеко от острова Санта-Крус в Карибском море
30 августа учёные, управлявшие подводным аппаратом (ROV), вблизи морского дна в районе острова Санта-Крус, один из Виргинских островов США, наткнулись на несколько голубых липких существ. Таинственные капли были обнаружены неподвижно лежащими на морском дне на глубине от 1335 до 2 005 футов (от 407 до 611 метров).
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Во время погружения также увидели зеленоглазую рыбы
Исследователи пилотировали ROV с борта исследовательского судна Okeanos Explorer Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое провело последние четыре месяца, исследуя участки Северной Атлантики в рамках серии исследований NOAA «Voyage to the Ridge 2022». Как и при любом другом погружении во время этих экспедиций, NOAA вело живую трансляцию для любителей глубоководных погружений со всего мира.
Во время прямой трансляции исследователи заметили и увеличили изображение одного из необычных синих существ, после чего начали обсуждать, что бы это могло быть. Некоторые наблюдатели отметили, что это, вероятно, либо мягкий коралл, либо губка, а возможно, даже оболочник — желеобразные морские беспозвоночные, которых иногда называют асцидиями. Команда специалистов также дала несколько потенциальных прозвищ организму, среди которых была «бугристая голубая штука», «голубой биомат» и «голубая слизь».
В итоге члены экспедиции смогли только согласиться с тем, чем не являлось это таинственное существо.
«Я могу вам точно сказать, что это не камень, но это всё, на что я способен», — пошутил один из исследователей.
Во время прямой трансляции исследователи заметили и увеличили изображение одного из необычных синих существ, после чего начали обсуждать, что бы это могло быть. Некоторые наблюдатели отметили, что это, вероятно, либо мягкий коралл, либо губка, а возможно, даже оболочник — желеобразные морские беспозвоночные, которых иногда называют асцидиями. Команда специалистов также дала несколько потенциальных прозвищ организму, среди которых была «бугристая голубая штука», «голубой биомат» и «голубая слизь».
В итоге члены экспедиции смогли только согласиться с тем, чем не являлось это таинственное существо.
«Я могу вам точно сказать, что это не камень, но это всё, на что я способен», — пошутил один из исследователей.
Барбуда у морского дня
По данным NOAA, другие заслуживающие внимания наблюдения во время данного погружения включают зеленоглазую рыбу (Chlorophthalmidae), рыбу из семейства топориковые (Sternoptychidae), барбуду (Polymixia), стеклянную губку (Hexactinellida), бамбуковый коралл (Isididae), окаменелый коралловый риф и редко наблюдаемую оргию морских ежей.
Скопление около 30 морских анемонов, которое, по мнению учёных, представляет собой большую репродуктивную группу
Теперь команда собирается начать длительный процесс по идентификации загадочной голубой слизи.
В прямом эфире исследователи заявили, что отправят изображения и видео с погружения экспертам по кораллам и губкам, чтобы уже они попробовали идентифицировать загадочные капли. Это непростая задача, поскольку согласно Всемирному реестру морских видов насчитывается около 2 тыс. видов мягких кораллов; около 8500 видов губок, по данным NOAA; и около 3000 видов оболочников, по данным Смитсоновского института.
Если эксперты не смогут идентифицировать вид, «тайна останется загадкой до тех пор, пока не будет собран образец», заявили учёные.
Команда считает, что это липкое загадочное создание — прекрасный пример того, что делает эти экспедиции такими интересными и важными — как для зрителей, так и для учёных.
«Всегда будет хотя бы одна вещь, которая вас поразит», — сказал один из исследователей.
В прямом эфире исследователи заявили, что отправят изображения и видео с погружения экспертам по кораллам и губкам, чтобы уже они попробовали идентифицировать загадочные капли. Это непростая задача, поскольку согласно Всемирному реестру морских видов насчитывается около 2 тыс. видов мягких кораллов; около 8500 видов губок, по данным NOAA; и около 3000 видов оболочников, по данным Смитсоновского института.
Если эксперты не смогут идентифицировать вид, «тайна останется загадкой до тех пор, пока не будет собран образец», заявили учёные.
Команда считает, что это липкое загадочное создание — прекрасный пример того, что делает эти экспедиции такими интересными и важными — как для зрителей, так и для учёных.
«Всегда будет хотя бы одна вещь, которая вас поразит», — сказал один из исследователей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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