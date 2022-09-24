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Таинственная «голубая слизь» на дне моря поставила ученых в тупик

Таинственная «голубая слизь» на дне моря поставила ученых в тупик

Автор:
24 сентября 2022 10:50
Метки: животные   карибское море   море   наука   океан   природа   существо   
204
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Ученые-океанологи обнаружили на морском дне в Карибском море таинственное существо с «голубой слизью».
Недавно обнаруженные неопознанные глубоководные существа в виде «голубой слизи», свисающие на морском дне в Карибском море, заставили учёных почесать свои затылки. Во время прямой трансляции экспедиции члены команды обсудили, что это могли быть за шарики, но ни один из исследователей так и не смог дать однозначного ответа.
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Источник:

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Метки: животные   карибское море   море   наука   океан   природа   существо   
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10k
Vacony 36 минут назад
давайте только не есть это ?
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Сергей 23 минуты назад
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Вася 41 минуту назад
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