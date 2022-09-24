Таинственная «голубая слизь» на дне моря поставила ученых в тупик

Исследователи пилотировали ROV с борта исследовательского судна Okeanos Explorer Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое провело последние четыре месяца, исследуя участки Северной Атлантики в рамках серии исследований NOAA «Voyage to the Ridge 2022». Как и при любом другом погружении во время этих экспедиций, NOAA вело живую трансляцию для любителей глубоководных погружений со всего мира.



Во время прямой трансляции исследователи заметили и увеличили изображение одного из необычных синих существ, после чего начали обсуждать, что бы это могло быть. Некоторые наблюдатели отметили, что это, вероятно, либо мягкий коралл, либо губка, а возможно, даже оболочник — желеобразные морские беспозвоночные, которых иногда называют асцидиями. Команда специалистов также дала несколько потенциальных прозвищ организму, среди которых была «бугристая голубая штука», «голубой биомат» и «голубая слизь».



В итоге члены экспедиции смогли только согласиться с тем, чем не являлось это таинственное существо.



«Я могу вам точно сказать, что это не камень, но это всё, на что я способен», — пошутил один из исследователей.