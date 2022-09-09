20+ подводных фото со всего мира, которые завораживают своей красотой

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Подводный мир полон интересностей, загадок и красоты - поэтому именно подводные фото получаются такими зрелищными. На форуме Reddit есть сообщество, посвященное подводным кадрам со всех точек планеты, морей и океанов - это и фотографии от дайверов, и от профессиональных фотографов, и от любителей. Взгляните на эти захватывающие снимки!
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"Во время плавания с серо-голубыми и галапагосскими акулами, я поднимался из воды, но моя камера еще осталась там на ремне. В этот момент акула приняла камеру за еду, и направилась к ней. Получилось такое фото"
Источник:
АНТИФИШКИ
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