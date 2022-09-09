FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12758 постов • 1356 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
20+ подводных фото со всего мира, которые завораживают своей красотой

20+ подводных фото со всего мира, которые завораживают своей красотой

Автор:
09 сентября 2022 21:24
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   океан   подводные обитатели   подводные фото   природа   фото   фотографии   
422
31
Подводный мир полон интересностей, загадок и красоты - поэтому именно подводные фото получаются такими зрелищными. На форуме Reddit есть сообщество, посвященное подводным кадрам со всех точек планеты, морей и океанов - это и фотографии от дайверов, и от профессиональных фотографов, и от любителей. Взгляните на эти захватывающие снимки!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   океан   подводные обитатели   подводные фото   природа   фото   фотографии   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
733
Lexx 2 часа назад
Синекольчатый осьминог - та ещё ядовитая дрянь. Человек умирает через 15 минут. Противоядия нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−100
Сигизмунд Лазаревич 38 минут назад
Комментарий к фото
шикарный дизайн
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Павел Час назад
Красивые фотографии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ДК Час назад
Даже фото - это здорово. Но вот увидеть такое живьем - это обычно запредельно. Одно из самых красивых зрелищ в моей жизни - ночное наблюдения за манта рейс. Видео не мое, их навалом в интернете, в данном можно смотреть с 3:20. Эти громадины питаются планктоном который собирается на свет, ну и манты показывают фигуры высшего пилотажа на расстоянии порой 10 сантиметров от глаз наблюдающих (хотя никого ни разу не коснулись, контроль положения у них идеальны). А люди с масками и трубками держатся руками за платформы с прожекторами и смотрят на этих существ.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

59782



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Расизм, тупость и дефицит париков: порция свежих мемов о новом "Властелине колец"
Расизм, тупость и дефицит париков: порция свежих мемов о новом "Властелине колец"
Царь-лестницы, которых вообще не должно было существовать в природе
Царь-лестницы, которых вообще не должно было существовать в природе
Набирающие популярность в сообществах
Что проигрывала знать в карты в царской России
Что проигрывала знать в карты в царской России
Нашел грибы больше головы
Нашел грибы больше головы
Как получить вознаграждения за участие в выборах
Как получить вознаграждения за участие в выборах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Овощи двухнедельной давности в холодильнике

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#автомобили#животные#забавно#в мире#СССР#дтп#Ynews#новости
#фото#факты#люди#автомир#картинки#кино#фотографии#Прошлое#Разное#сарказм
#прикол#история#позитив#интересное#подборка#Приколы#улыбнуло#авто аварии#аварии#Елизавета II
Как получить вознаграждения за участие в выборах Как получить вознаграждения за участие в выборах В Гонконге скончалась старейшая панда в мире В Гонконге скончалась старейшая панда в мире Женщина выходила сиротку-бельчонка - и устроила ему фотосессию Женщина выходила сиротку-бельчонка - и устроила ему фотосессию В Австралии спасли питона, который съел "подставное" яйцо В Австралии спасли питона, который съел "подставное" яйцо 20+ удивительных кадров из мира животных 20+ удивительных кадров из мира животных Фотограф делает снимки белок в прыжке - и получается очень эпично Фотограф делает снимки белок в прыжке - и получается очень эпично

На что жалуетесь?

Вернуться