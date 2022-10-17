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У берегов Португалии нашли рыбу-солнце, которая установила новый рекорд

У берегов Португалии нашли рыбу-солнце, которая установила новый рекорд

Автор:
17 октября 2022 21:25
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   находки   океан   природа   рекорды   рыба   рыба-луна   рыбы   фото   
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У португальского острова Файал в северной части Атлантического океана обнаружили гигантскую рыбу-солнце. Рыбина весом 3 тонны установила новый мировой рекорд, и стала самой тяжелой костистой рыбой на планете.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   животные   находки   океан   природа   рекорды   рыба   рыба-луна   рыбы   фото   
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2  комментария
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Kostick Час назад
с каких пор луна стала солнцем?
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