У берегов Португалии нашли рыбу-солнце, которая установила новый рекорд

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У португальского острова Файал в северной части Атлантического океана обнаружили гигантскую рыбу-солнце. Рыбина весом 3 тонны установила новый мировой рекорд, и стала самой тяжелой костистой рыбой на планете.
Рыба-солнце (Mola alexandrini, также рыба-луна или рыба-голова), найденная у берегов португальского острова Файал в северной части Атлантического океана, стала рекордсменом. При весе почти 3 тонны (2744 килограмма) она признана самой тяжелой костистой рыбой в мире. О находке сообщили члены Атлантической ассоциации натуралистов, некоммерческой природоохранной и исследовательской организации. К сожалению, рыба была мертвой, но принесла пользу ученым - они провели вскрытие рыбы, и подробно её изучили.
Высота рыбы составила 3,6 метра, длина - около 3,5 м. Исследователи также проанализировали содержимое ее желудка, и взяли образцы ДНК. По словам участника команды ученых, Хосе Гомеса-Перейры, это "удивительная находка", которая откроет новую информацию об этом виде рыб. Кстати, предыдущий мировой рекорд "Самая тяжелая костистая рыба" принадлежал другой гигантской рыбе-солнце, пойманной в Японии в 1996 году - она весила чуть меньше, около 2300 кг.
Эта рыба получила название "рыба-солнце" не только из-за круглой формы тела. Эти рыбы также греются на солнце у поверхности океана - ученые полагают, что так они отогреваются после долгих погружений в холодные воды в поисках добычи. Кроме того, у поверхности океана они пополняют запасы кислорода и привлекают чаек, которые собирают с них паразитов. Рыбы-солнце распространены по всему земному шару, но их точное количество неизвестно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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