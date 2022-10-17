У берегов Португалии нашли рыбу-солнце, которая установила новый рекорд

Эта рыба получила название "рыба-солнце" не только из-за круглой формы тела. Эти рыбы также греются на солнце у поверхности океана - ученые полагают, что так они отогреваются после долгих погружений в холодные воды в поисках добычи. Кроме того, у поверхности океана они пополняют запасы кислорода и привлекают чаек, которые собирают с них паразитов. Рыбы-солнце распространены по всему земному шару, но их точное количество неизвестно.