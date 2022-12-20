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Почему до сих пор не истребили манцинеллу - "яблоню смерти"

Почему до сих пор не истребили манцинеллу - "яблоню смерти"

Автор:
20 декабря 2022 15:20
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   опасность   природа   путешествия   туризм   флора   
1387
6
В Колумбии и Мексике, на островах Карибского моря, можно встретить милое деревце, напоминающее российскую яблоню - раскидистое, с зелёными круглыми плодами и такое же похожей листвой.
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Метки: интересное   опасность   природа   путешествия   туризм   флора   
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10  комментариев
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22k
Дмитрий Полчаса назад
посадить у них борщевик и тогда они забудут про проблемы с манцинеллой)
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9k
Ф Ив 6 секунд назад
Так если токсины при подготовки древесины выводятся, то как же сохраняется защита от вредителей?
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4k
Борис 9 минут назад
из такой древесины, только гробы делать)
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2k
Алексей 10 минут назад
Хватает вдохнуть запах или дым? Капля с растворённым в ней ядом убивает лошадь... т.е. человека?
Не, не будем использовать. Лучше будем разрабатывать разные Новички.
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61k
Александр Ломовицкий 13 минут назад
" Я с тобой, французская скотина, не желаю попадать впросак, дал он свое запоздалое объяснение, словно убитый мог еще его слышать.

Затем он положил пистолет и потянулся к бурдюку. Запрокинув голову, он вылил изрядное количество вина в свою пересохшую глотку. Громко чмокнул, облизнул губы, опустил бурдюк на стол и скорчил гримасу, словно почувствовав во рту горький привкус. Внезапно страшная догадка сверкнула в его мозгу, и в глазах отразился испуг. Он снова схватил бурдюк и понюхал вино, громко, точно собака, втягивая ноздрями воздух. Лицо его посерело, расширенными от ужаса глазами он уставился на Питера Блада и сдавленным голосом выкрикнул одно-единственное слово:

Манзанилла!

Схватив бурдюк, он швырнул его в распростертое на полу мертвое тело, изрыгая чудовищную брань.

А в следующее мгновение он уже скорчился от боли, схватившись руками за живот. Забыв о Бладе, обо всем, кроме сжигавшего его внутренности огня, он собрал последние силы, бросился к двери и пинком распахнул ее.

Это усилие, казалось, удесятерило его муки. Страшная судорога согнула его тело пополам, так что колени почти уперлись в грудь, и сыпавшаяся с его языка брань перешла в нечленораздельный, звериный вой. Наконец он рухнул на пол и лежал, обезумев от боли, извиваясь, как червяк.

Питер Блад угрюмо смотрел на него. Он был потрясен, но не озадачен. К этой загадке, собственно, не требовалось подбирать ключа единственное членораздельное слово, произнесенное Сэмом, полностью проливало на нее свет.

Едва ли еще когда-нибудь возмездие столь своевременно и быстро настигало двух преступных негодяев. Каузак подбавил в вино сок ядовитого яблока, раздобыть который ничего не стоило на Тортуге." (Одисея капитана Блада)
я еще в детстве знал про Манзанилью
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3k
DVPET Полчаса назад
Достаточно по одному полешку в каждый дом деревни закинуть, чтобы "зачистить" всю деревню?
Правительства тратят кучи денег на разработку всякого оружия, а тут такое. Вот ведь гады, воруют же!!
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29k
Dobry vojak Svejk Z 53 минуты назад
Спилить нельзя, но мебель делают? Что за бред
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