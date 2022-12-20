Почему до сих пор не истребили манцинеллу - "яблоню смерти"

Но даже из этого дерева смогли извлечь пользу. У него очень качественная и прочная древесина и мебель из неё будет служить долго, ведь на неё не станет залезать ни один вредитель.

Но чтобы сделать древесину безопасной нужно её долго высушивать и окуривать. Транспортировка и работы ведутся в самых строгих химкостюмах. Через определённое время все токсины испарятся и из манцинеллы можно будет сделать что-то нужное.

Так что, спрос на эти изделия есть и не только потому что дерево прочное. Некоторым просто хочется обладать вещью, сделанной из одного из самых опасных деревьев на планете.