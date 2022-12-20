Почему до сих пор не истребили манцинеллу - "яблоню смерти"

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В Колумбии и Мексике, на островах Карибского моря, можно встретить милое деревце, напоминающее российскую яблоню - раскидистое, с зелёными круглыми плодами и такое же похожей листвой.
Это милое растение признано одним из самых ядовитых растений в мире. В ней ядовито всё, а поражающей способностью обладает не один компоненты в составе растения, а сразу комплекс токсинов.
Испанцы, что колонизировали эти места, прозвали манцинеллу деревом смерти и многие европейцы принимали его за яблоню и погибали.
Но коренные жители Карибского региона всегда обходили мацинеллу стороной. Но в своё время даже научились извлекать из неё яд, чтобы смазывать наконечники копий и стрел. Попадание токсинов этого растения в кровь или пищевод - это, практически, гарантированная смерть.
Но коренные жители Карибского региона всегда обходили мацинеллу стороной. Но в своё время даже научились извлекать из неё яд, чтобы смазывать наконечники копий и стрел. Попадание токсинов этого растения в кровь или пищевод - это, практически, гарантированная смерть.
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Сегодня, во всех туристических местах на каждом дереве манцинеллы можно увидеть предупреждающие таблички, а периметр вокруг дерева - огорожен.
Но это не всегда помогает. Особенно когда дерево расцветает пышными бутонами с приятным ароматом. И проблема не только в том, что человек умрёт при поедании плодов или при попадании токсина внутрь. Растение может поразить и другими способами.
Но это не всегда помогает. Особенно когда дерево расцветает пышными бутонами с приятным ароматом. И проблема не только в том, что человек умрёт при поедании плодов или при попадании токсина внутрь. Растение может поразить и другими способами.
Если оказаться под кроной дерева в дождь, то достаточно даже стекающих с листвы капель, чтобы поразить человека.
Запах цветов или дым от сожжённой древесины может вызвать у людей удушье и агонию. Именно поэтому манцинеллу не могут уничтожать даже в туристических местах, потому что непонятно как это сделать, потому что дровосеки при выкорчёвывании и спиливании страдают от токсинов, попадающих на кожу и летающих в воздухе. А при сжигании вся местность загрязняется ядовитым дымом.
Запах цветов или дым от сожжённой древесины может вызвать у людей удушье и агонию. Именно поэтому манцинеллу не могут уничтожать даже в туристических местах, потому что непонятно как это сделать, потому что дровосеки при выкорчёвывании и спиливании страдают от токсинов, попадающих на кожу и летающих в воздухе. А при сжигании вся местность загрязняется ядовитым дымом.
Но даже если максимально обезопаситься и попытаться срубить манцинеллу, то её крепчайшие корни, глубоко и широко уходящие от ствола, позволяют росткам пробиваться снова и снова.
Поэтому местные жители просто решили смириться с её присутствием и обставить каждое дерево табличками.
Поэтому местные жители просто решили смириться с её присутствием и обставить каждое дерево табличками.
Но даже из этого дерева смогли извлечь пользу. У него очень качественная и прочная древесина и мебель из неё будет служить долго, ведь на неё не станет залезать ни один вредитель.
Но чтобы сделать древесину безопасной нужно её долго высушивать и окуривать. Транспортировка и работы ведутся в самых строгих химкостюмах. Через определённое время все токсины испарятся и из манцинеллы можно будет сделать что-то нужное.
Так что, спрос на эти изделия есть и не только потому что дерево прочное. Некоторым просто хочется обладать вещью, сделанной из одного из самых опасных деревьев на планете.
Но чтобы сделать древесину безопасной нужно её долго высушивать и окуривать. Транспортировка и работы ведутся в самых строгих химкостюмах. Через определённое время все токсины испарятся и из манцинеллы можно будет сделать что-то нужное.
Так что, спрос на эти изделия есть и не только потому что дерево прочное. Некоторым просто хочется обладать вещью, сделанной из одного из самых опасных деревьев на планете.
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Метки: интересное опасность природа путешествия туризм флора
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Затем он положил пистолет и потянулся к бурдюку. Запрокинув голову, он вылил изрядное количество вина в свою пересохшую глотку. Громко чмокнул, облизнул губы, опустил бурдюк на стол и скорчил гримасу, словно почувствовав во рту горький привкус. Внезапно страшная догадка сверкнула в его мозгу, и в глазах отразился испуг. Он снова схватил бурдюк и понюхал вино, громко, точно собака, втягивая ноздрями воздух. Лицо его посерело, расширенными от ужаса глазами он уставился на Питера Блада и сдавленным голосом выкрикнул одно-единственное слово:
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Питер Блад угрюмо смотрел на него. Он был потрясен, но не озадачен. К этой загадке, собственно, не требовалось подбирать ключа единственное членораздельное слово, произнесенное Сэмом, полностью проливало на нее свет.
Едва ли еще когда-нибудь возмездие столь своевременно и быстро настигало двух преступных негодяев. Каузак подбавил в вино сок ядовитого яблока, раздобыть который ничего не стоило на Тортуге." (Одисея капитана Блада)
я еще в детстве знал про Манзанилью
Правительства тратят кучи денег на разработку всякого оружия, а тут такое. Вот ведь гады, воруют же!!
даже если максимально обезопаситься и попытаться срубить манцинеллу, то её крепчайшие корни, глубоко и широко уходящие от ствола, позволяют росткам пробиваться снова и снова.
Проблема не в том, что ее невозможно спилить, а в том, что корни не погибают, и она вырастает снова.
А рубить для изготовления мебели это никак не препятствует.