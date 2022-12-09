Микропластик в организме крупнейших млекопитающих: в пищеварительную систему синих китов ежедневно попадает порядка 10 млн таких частиц

Исследователи из Стэнфорда выяснили, что каждый исполин ежедневно глотает колоссальное количество мельчайших пластиковых частиц. В выборку попали горбатые, голубые киты и финвалы – вид из семейства полосатиковых. Ученые произвели измерение уровня содержания микропластика у калифорнийского побережья с характерными для питания местами китов. Наблюдение велось с 2010 по 2019 год.
В ходе изучения было установлено, что животные едят на глубине от 50 до 250 метров. А именно в этом промежутке сконцентрирован основной объем пластикового мусора. Основная составляющая рациона синего кита – планктон. И вместе с ним гиганты проглатывают огромное количество пластиковых кусочков.
Горбатые киты едят преимущественно рыбу – сельдь и анчоусы. Количество поглощаемого ими мусора ниже, в среднем 200 тыс. фрагментов в сутки. Финвалы употребляют как растительную, так и животную пищу. И для них показатели колеблются от 3 до 10 млн. Обитатели более загрязненных территорий, к примеру, Средиземноморья, по всей видимости, употребляют еще больше пластиковых отходов.
Практически весь пластик киты получают из пищи, а не из воды, фильтруемой в процессе поиска планктона и рыбы. То есть фактически мусор замещает значимую часть еды, в результате чего киты недополучают определенную часть пищи, необходимой для полноценного роста, развития, поддержания жизни.
Киты – не единственные в живой природе, кто вынужденно поедает пластик. Сейчас зафиксированы данные у 1000 видов. И эта цифра не окончательная.
Главная проблема заключается в том, что из-за своих огромных размеров киты нуждаются в большом количестве пищи. Для этого им приходится фильтровать огромные объемы воды. И океанские жители выступают своего рода индикатором уровня загрязнения воды. Пока полный перечень угроз микропластика для китов не выявлен. Но крупные фрагменты могут поцарапать слизистую желудочно-кишечного тракта. Исследователи не исключают возможность попадания микропластика и в кровеносную систему.
Результаты наблюдения наглядно демонстрируют, что микропластик оказывает действие химического и физиологического характера на китов и других крупных природных фильтраторов.
Что касается людей, то ученые из Ньюкасла на основании результатов порядка 50 исследований пришли к выводу, что человек в среднем поглощает с пищей и водой порядка 5 граммов микропластика в неделю. В месяц это чуть больше 20 граммов. То есть грубо среднестатистический житель планеты каждый месяц «съедает» пластиковую банковскую карту. Значения разнятся в зависимости от стран, но в общем это опасная тенденция. Ведь 20 граммов могут довольно быстро трансформироваться в 100 и даже больше. А это уже вероятность болезней и угроза для жизни.
Что делать? Начинать с себя, ведь пластиковый мусор в водоемы сбрасывают и отдыхающие, и целые предприятия. И он представляет опасность для каждого обитателя планеты, заслуживающего чистой среды, начиная с человека и заканчивая китами.
Источник:
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странно что никого не е*бет например "микрокварц" (песок) и кто сколько его сжирает например с солью
Только предположение, что киты едят столько-то тонн пластика, и это скорее всего оказывает действие химического и физиологического характера.
Какое конкретно?
Короче, бла-бла-бла, британские ученые.