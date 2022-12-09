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Микропластик в организме крупнейших млекопитающих: в пищеварительную систему синих китов ежедневно попадает порядка 10 млн таких частиц

Микропластик в организме крупнейших млекопитающих: в пищеварительную систему синих китов ежедневно попадает порядка 10 млн таких частиц

Автор:
09 декабря 2022 13:57
Сообщество : RealFishki
Метки: Животное   вода   кит   микропластик   опасность   планета   природа   угроза   человек   экология   
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Исследователи из Стэнфорда выяснили, что каждый исполин ежедневно глотает колоссальное количество мельчайших пластиковых частиц. В выборку попали горбатые, голубые киты и финвалы – вид из семейства полосатиковых. Ученые произвели измерение уровня содержания микропластика у калифорнийского побережья с характерными для питания местами китов. Наблюдение велось с 2010 по 2019 год.

В ходе изучения было установлено, что животные едят на глубине от 50 до 250 метров. А именно в этом промежутке сконцентрирован основной объем пластикового мусора. Основная составляющая рациона синего кита – планктон. И вместе с ним гиганты проглатывают огромное количество пластиковых кусочков.

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Горбатые киты едят преимущественно рыбу – сельдь и анчоусы. Количество поглощаемого ими мусора ниже, в среднем 200 тыс. фрагментов в сутки. Финвалы употребляют как растительную, так и животную пищу. И для них показатели колеблются от 3 до 10 млн. Обитатели более загрязненных территорий, к примеру, Средиземноморья, по всей видимости, употребляют еще больше пластиковых отходов.

Практически весь пластик киты получают из пищи, а не из воды, фильтруемой в процессе поиска планктона и рыбы. То есть фактически мусор замещает значимую часть еды, в результате чего киты недополучают определенную часть пищи, необходимой для полноценного роста, развития, поддержания жизни.

Киты – не единственные в живой природе, кто вынужденно поедает пластик. Сейчас зафиксированы данные у 1000 видов. И эта цифра не окончательная.

Главная проблема заключается в том, что из-за своих огромных размеров киты нуждаются в большом количестве пищи. Для этого им приходится фильтровать огромные объемы воды. И океанские жители выступают своего рода индикатором уровня загрязнения воды. Пока полный перечень угроз микропластика для китов не выявлен. Но крупные фрагменты могут поцарапать слизистую желудочно-кишечного тракта. Исследователи не исключают возможность попадания микропластика и в кровеносную систему.

Результаты наблюдения наглядно демонстрируют, что микропластик оказывает действие химического и физиологического характера на китов и других крупных природных фильтраторов.

Что касается людей, то ученые из Ньюкасла на основании результатов порядка 50 исследований пришли к выводу, что человек в среднем поглощает с пищей и водой порядка 5 граммов микропластика в неделю. В месяц это чуть больше 20 граммов. То есть грубо среднестатистический житель планеты каждый месяц «съедает» пластиковую банковскую карту. Значения разнятся в зависимости от стран, но в общем это опасная тенденция. Ведь 20 граммов могут довольно быстро трансформироваться в 100 и даже больше. А это уже вероятность болезней и угроза для жизни.

Что делать? Начинать с себя, ведь пластиковый мусор в водоемы сбрасывают и отдыхающие, и целые предприятия. И он представляет опасность для каждого обитателя планеты, заслуживающего чистой среды, начиная с человека и заканчивая китами.


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Метки: Животное   вода   кит   микропластик   опасность   планета   природа   угроза   человек   экология   
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5  комментариев
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2k
poбт 2 часа назад
"микропластик" это очередная глобальная [мат] коня по типу озоновых дыр(кстати че там с ними?), фреона, глобального потепления и т.д...
странно что никого не е*бет например "микрокварц" (песок) и кто сколько его сжирает например с солью
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5k
Terminator 12 минут назад
это не те ученые которые нашли микропластик в коровьем молоке?
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5k
Terminator 13 минут назад
Источник: realfishki.net
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9k
Евгений Час назад
Что это за высер жертвы ЕГЭ? То у них пластик тысячелетиями не разлагается, то китов отравляет. Хотя бы, тупо вбили бы в гугл "пищеварение млекопитающих", узнали бы, что сколько этот кит пластика сожрал, столько же и высрет. Нихрена с ним не случится.
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