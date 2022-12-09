Микропластик в организме крупнейших млекопитающих: в пищеварительную систему синих китов ежедневно попадает порядка 10 млн таких частиц

Главная проблема заключается в том, что из-за своих огромных размеров киты нуждаются в большом количестве пищи. Для этого им приходится фильтровать огромные объемы воды. И океанские жители выступают своего рода индикатором уровня загрязнения воды. Пока полный перечень угроз микропластика для китов не выявлен. Но крупные фрагменты могут поцарапать слизистую желудочно-кишечного тракта. Исследователи не исключают возможность попадания микропластика и в кровеносную систему.

Результаты наблюдения наглядно демонстрируют, что микропластик оказывает действие химического и физиологического характера на китов и других крупных природных фильтраторов.