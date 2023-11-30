Модель чудом спаслась после того, как её снесло волной

Если бы платье модели зацепилось за скалу, то она могла утонуть. Да и в этих водах встречаются акулы.

Пользователи соцсетей уверены, что фотографу не стоило выбирать такую локацию для съёмки:

"Это одно из худших мест для съёмки".

"Ей повезло, что она осталась жива, это страшно".