Модель чудом спаслась после того, как её снесло волной

В Палос Вердесе, штат Калифорния, модель в красивом платье позировала на скале. Солнце светило, вода блестела, и день казался просто прекрасным. Внезапно девушку снесла волна и потащила в океан.
Шейла Уэлч запечатлела ужасающий момент и сказала, что всё произошло в считанные секунды:
"Всё шло прекрасно. Мы уже подходили к концу фотосессии, когда Кейт решила сделать несколько эстетичных снимков поближе к воде. До этого момента вода была спокойной! Тут набежала большая волна, обрушилась на неё...Мы не видели и не слышали Кейт несколько минут, подумали, что она зацепилась платьем или её выбросило на берег. Мы позвонили в полицию. Прилетел вертолёт".
Волна столкнула девушку прямо в пещеру.
"Кейт выбралась из пещеры совершенно невредимой. Лишь небольшие царапины. Страшно, но в тот день был усвоен отличный урок!!!"
Если бы платье модели зацепилось за скалу, то она могла утонуть. Да и в этих водах встречаются акулы.
Пользователи соцсетей уверены, что фотографу не стоило выбирать такую локацию для съёмки:
"Это одно из худших мест для съёмки".
"Ей повезло, что она осталась жива, это страшно".
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Почему вы полностью не называете профессию девушки?
Что за модель?
Так и пишите - модель тупой пецды