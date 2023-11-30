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Модель чудом спаслась после того, как её снесло волной

Модель чудом спаслась после того, как её снесло волной

Автор:
30 ноября 2023 10:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Девушка   волна   модель   океан   скала   фотосессия   
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В Палос Вердесе, штат Калифорния, модель в красивом платье позировала на скале. Солнце светило, вода блестела, и день казался просто прекрасным. Внезапно девушку снесла волна и потащила в океан.

Шейла Уэлч запечатлела ужасающий момент и сказала, что всё произошло в считанные секунды:

"Всё шло прекрасно. Мы уже подходили к концу фотосессии, когда Кейт решила сделать несколько эстетичных снимков поближе к воде. До этого момента вода была спокойной! Тут набежала большая волна, обрушилась на неё...Мы не видели и не слышали Кейт несколько минут, подумали, что она зацепилась платьем или её выбросило на берег. Мы позвонили в полицию. Прилетел вертолёт".

Волна столкнула девушку прямо в пещеру.

"Кейт выбралась из пещеры совершенно невредимой. Лишь небольшие царапины. Страшно, но в тот день был усвоен отличный урок!!!"

Если бы платье модели зацепилось за скалу, то она могла утонуть. Да и в этих водах встречаются акулы.

Пользователи соцсетей уверены, что фотографу не стоило выбирать такую локацию для съёмки:

"Это одно из худших мест для съёмки".

"Ей повезло, что она осталась жива, это страшно".

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Метки: Девушка   волна   модель   океан   скала   фотосессия   
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11  комментариев
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36k
Андрей Иванов Час назад
Говно не тонет, какое чудо
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4k
Pill 2 минуты назад
Ума нет? Считай калека.
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6k
Alex 24 минуты назад
Говно не тонет
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17
Dmitry N Полчаса назад
Тупорылая подруга продолжает снимать. Ю окей?! О май гад...
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10k
Игорь Полчаса назад
you okay? ... Хз
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16k
GROMOZEKA 46 минут назад
Автору и всем ему подобным!
Почему вы полностью не называете профессию девушки?
Что за модель?
Так и пишите - модель тупой пецды
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86k
Доктор Джонс 51 минуту назад
ТП - это трансформаторная подстанция, но в данном случае это не точно...
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