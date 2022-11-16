Самые уродливые и жуткие обитатели океана

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На протяжении сотен миллионов лет под водой формировался собственный уникальный мир. Там есть подводные водоёмы, горы, ущелья, заросли опасных кораллов и тёмные бездонные впадины.
Как и любая экосистема, мировой океан населён множеством обитателей. Там и рыбы, и млекопитающие, и другие организмы. И какие-то абсолютно жуткие существа, которые могут напугать не только внешностью, но и своим поведением.
Обитателями Мирового океана являются больше 2 млн видов растений и морских животных. Но учёные изучили примерно 200 тысяч видов, то есть это около 10% того, что есть, если опираться на мнение учёных. Лучше всего изучены животные, которые обитают в тёплых водах, к примеру, Индийского или Тихого океана и тропических морей. Их обитатели выглядят ярко раскрашенными симпатягами, способствуя рекламе райского отдыха и мечте сотен дайверов.
Но не все... Встреча с некоторыми обитателями Мирового океана не доставит радости никому. Они живут на большой глубине. Сотнями лет эти существа эволюционировали, приспосабливаясь к малому количеству еды, высокому давлению воды и практически полному отсутствию солнца.
Но не все... Встреча с некоторыми обитателями Мирового океана не доставит радости никому. Они живут на большой глубине. Сотнями лет эти существа эволюционировали, приспосабливаясь к малому количеству еды, высокому давлению воды и практически полному отсутствию солнца.
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Длиннорогий саблезуб
Этот товарищ один из самых жутких обитателей океана. Размеры его небольшие - всего 15 см, но внешний вид вызывает дрожь. Это отличный пример хтонического чудовища: голова его занимает практически половину тела с длинными тонкими зубами.
Соотношение длины его зубов к длине тела самое больше среди всех рыб, что изучили исследователи. Живет эта тварь на глубине примерно пяти километров, куда не попадает солнечный свет, да и вообще мало кто готов с ним соседствовать. Поэтому саблезуб просто кидается на любой объект, хоть чуть-чуть напоминающий еду.
Соотношение длины его зубов к длине тела самое больше среди всех рыб, что изучили исследователи. Живет эта тварь на глубине примерно пяти километров, куда не попадает солнечный свет, да и вообще мало кто готов с ним соседствовать. Поэтому саблезуб просто кидается на любой объект, хоть чуть-чуть напоминающий еду.
Гигантский кальмар
Да, это не те кальмарчики, которых можно встретить в продуктовом в качестве закуски к пиву. Этот и сам не прочь закусить кем-нибудь.
Многие считали гигантского кальмара выдумкой писателей и режиссёров. Но он существует на самом деле и у него даже несколько видов. Поймать его удаётся редко, ведь он обитает вдали от берега. Длина этой твари может доходить до 18 метров и он очень сильный: частенько находят кашалотов с характерными ранами от щупалец кальмара. Живут эти кальмары даже в холодных водах. Пойманный рядом с Новой Зеландией гигантский Антарктический кальмар весил 450 кг и был длиной 17,4 м.
Многие считали гигантского кальмара выдумкой писателей и режиссёров. Но он существует на самом деле и у него даже несколько видов. Поймать его удаётся редко, ведь он обитает вдали от берега. Длина этой твари может доходить до 18 метров и он очень сильный: частенько находят кашалотов с характерными ранами от щупалец кальмара. Живут эти кальмары даже в холодных водах. Пойманный рядом с Новой Зеландией гигантский Антарктический кальмар весил 450 кг и был длиной 17,4 м.
Удильщик
Это просто кошмарное существо, которое может напугать любого. Морской чёрт живёт на глубине 1500-3000 метров. Туловище сплющено по бокам, покрыто тёмно-коричневой кожей с шишками и наростами. Пасть у него с двумя рядами длинных и тонких зубов. И вся эта красота - самки. Самцы обычно не столь выразительны и харизматичны. И намного меньше самок - девушки могут весить до 20 кг и двух метров в длину, а юноши всего-то жалкие 5 см. А ещё они размножаются весьма интересным способом: самец присасывается к боку или спине самки, прорастая в неё сосудами и таким образом оплодотворяет её. На себе самка может таскать до пяти таких вот сильных и самодостаточных удильщиков. Периодически самцы частями отваливаются от жёнушки и остается только репродуктивная система.
Охотятся они тоже оригинально. На спине у них находится особый плавник, разделённый на несколько удочек и каждую из них венчает мешочек с бактериями, которые могут светиться. Рыбки думают, что это планктоны и летят прямо на свет. Некоторые удильщики пошли дальше по лестнице подлости и отрастили такой щуп во рту. Просто открывает пасть и ждет, пока туда приманится рыбка. Ну понятно, мужиков на себе таскать, да ещё и охотиться... Дети ещё... Хоть еда-то должна сама поступать.
Мешкорот
Его ещё называют пеликановидным большеротом. У него крошечный череп, но при это огромная пасть с мешком для добычи, как у пеликана.
Также у мешкорота нет чешуи и плавников, нет рёбер, нет жаберных лучей, а сам он тёмно-коричневого цвета.
Его считают одним из древнейших обитателей океана, который в ходе эволюции изменил свой внешний вид и смог приспособиться к жизни на глубине от 2 до 5 км. Еды там немного, поэтому мешкорот способен не есть месяцами. Но уж если повезло и забрёл в его владения какой-нибудь бедолага, то его мешкорот глотает целиком.
Также у мешкорота нет чешуи и плавников, нет рёбер, нет жаберных лучей, а сам он тёмно-коричневого цвета.
Его считают одним из древнейших обитателей океана, который в ходе эволюции изменил свой внешний вид и смог приспособиться к жизни на глубине от 2 до 5 км. Еды там немного, поэтому мешкорот способен не есть месяцами. Но уж если повезло и забрёл в его владения какой-нибудь бедолага, то его мешкорот глотает целиком.
Полосатая зубатка
На первый взгляд зубатка вполне себе безобидная и смешно неповоротливая. Она обитает на относительно не глубоком дне - от 25 до 500 метров. Но вот в древности у моряков было поверье, что зубатки чувствуют кораблекрушение и начинают следовать за судном до момента его потопления.
Внешний вид его не тот, который хотелось бы перебирать потом в памяти: длина до полутора метров, вес до 25 кг, цвет её темно-коричневый или бледно-голубой, выпученные глаза и тупорылая голова. Ну и мощная пасть с рядом острых и крепких зубов. Они легко могут прокусить панцири ракообразных и серьёзно ранить человека. Плюсуем к этому агрессию и стремительность и получается настоящий морской волк.
Внешний вид его не тот, который хотелось бы перебирать потом в памяти: длина до полутора метров, вес до 25 кг, цвет её темно-коричневый или бледно-голубой, выпученные глаза и тупорылая голова. Ну и мощная пасть с рядом острых и крепких зубов. Они легко могут прокусить панцири ракообразных и серьёзно ранить человека. Плюсуем к этому агрессию и стремительность и получается настоящий морской волк.
Митцекурина
Вот уж кто уродище и хтонь.
Это одна из разновидностей акул, которую ещё называют акулой-гоблином или акулой-домовым из-за того, что у него на черепе есть огромный нарост и ещё из-за жутких подвижных челюстей с тонкими как лезвия зубов.
Они могут достигать четырёх метров в длину и веса порядка 200 кг. Встреча с ним будет смертельной.
Это одна из разновидностей акул, которую ещё называют акулой-гоблином или акулой-домовым из-за того, что у него на черепе есть огромный нарост и ещё из-за жутких подвижных челюстей с тонкими как лезвия зубов.
Они могут достигать четырёх метров в длину и веса порядка 200 кг. Встреча с ним будет смертельной.
Это один из самых малоизученных видов акул, за всю историю их выловили всего 40 штук. Известно, что они водятся в Индийском океане и Атлантике, а также относятся к числу глубоководных, ведь живут они на расстоянии 1-1,5 км от поверхности.
Алепизавр
Науке он известен давно: в 1741 году во время исследования Камчатки его тушу выбросило на берег. Длина его около 2 метров, а вес до 8 кг.
Алепизавр обладает огромным ребристым плавником и широкой мощной пастью с тонкими зубами. Он быстр, агрессивен и способен охотиться не только в горизонтальном, но и в вертикальном направлении, так что у жертв нет никаких шансов.
Алепизавр обладает огромным ребристым плавником и широкой мощной пастью с тонкими зубами. Он быстр, агрессивен и способен охотиться не только в горизонтальном, но и в вертикальном направлении, так что у жертв нет никаких шансов.
Рыба-капля
Она, благодаря своему печальному виду, стала настоящей героиней мемов. Она одна из самых известных глубоководных обитателей. У капли нет каких-то чётко выраженных очертаний, она просто студень с глазами.
Образ жизни у неё такой же безотрадный, как и внешность: она ни на кого не охотится, а просто плывёт по течению, поедая по пути маленьких рачков. И судьба у неё тоже не радостная: в еду её не употребляют, но из-за внезапной популярности каплю стали добывать и продавать как сувенир, что привело к тому, что она стала на грани исчезновения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: животные интересное мировой океан океан природа рыбы фауна
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Закуска, типа колец, делается как-раз в основном из гигантского кальмара.