Самые уродливые и жуткие обитатели океана

Да, это не те кальмарчики, которых можно встретить в продуктовом в качестве закуски к пиву. Этот и сам не прочь закусить кем-нибудь.

Многие считали гигантского кальмара выдумкой писателей и режиссёров. Но он существует на самом деле и у него даже несколько видов. Поймать его удаётся редко, ведь он обитает вдали от берега. Длина этой твари может доходить до 18 метров и он очень сильный: частенько находят кашалотов с характерными ранами от щупалец кальмара. Живут эти кальмары даже в холодных водах. Пойманный рядом с Новой Зеландией гигантский Антарктический кальмар весил 450 кг и был длиной 17,4 м.