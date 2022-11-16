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Самые уродливые и жуткие обитатели океана

Самые уродливые и жуткие обитатели океана

Автор:
16 ноября 2022 20:49
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   мировой океан   океан   природа   рыбы   фауна   
2565
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На протяжении сотен миллионов лет под водой формировался собственный уникальный мир. Там есть подводные водоёмы, горы, ущелья, заросли опасных кораллов и тёмные бездонные впадины.
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Источник:

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Метки: животные   интересное   мировой океан   океан   природа   рыбы   фауна   
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9  комментариев
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Григорий Бабкин Час назад
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Timofey 6 минут назад
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Григорий Бабкин Час назад
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74
Иваныч Григорий Бабкин 8 минут назад
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2k
Saplus Час назад
"Это не те кальмарчики, которых можно встретить в продуктовом в качестве закуски к пиву." ------------------
Закуска, типа колец, делается как-раз в основном из гигантского кальмара.
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72k
Viktor 2 часа назад
Для кого-то уродливые и жуткие, а для кого-то любимые и желанные!
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59k
Опиум для народа 2 часа назад
Вот так рыба -капля выглядит в привычной среде обитания. На дне. На глубинах 1000 метров.
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