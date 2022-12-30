Казахстан депортировал в Россию сбежавшего от мобилизации майора ФСО

Дома ФСОшника ждёт тёплый приём.
Майора Федеральной службы охраны Михаила Жилина, бежавшего от мобилизации в Казахстан, сегодня возвращают домой. Сообщается, что его уже везут на КПП «Веселоярск» в Алтайском крае.
Жилин решил бежать в сентябре — спустя 5 дней после объявления мобилизации. Как утверждается, 36-летний майор, прослуживший всю сознательную жизнь Родине (18 лет), испугался командировки на Донбасс. Мужчина отправил жену и детей через погранпереход, а сам решил пересечь границу с Казахстаном незаконно, поскольку отвечал за обслуживание правительственной связи в Новосибирске и имел доступ к гостайне. Выезд за пределы России ему был запрещен.
Бывший майор пересёк границу в районе села Урназар, но был замечен местным жителем, который, очевидно, сообщил о подозрительном человеке пограничникам. Вскоре Жилина задержали. Его обвинили в незаконном пересечении границы. Суд назначил шесть месяцев условно и постановил депортировать в Россию.
Жилин тем временем писал прошения о политическом убежище, о статусе беженцев для себя и семьи, но суд эти прошения отклонил. Жилин даже пытался записаться на приём в консульство Канады в Астане, чтобы избежать депортации, но и здесь удача ему не улыбнулась. Майор уже находился в международном розыске.
Дома Жилина ждёт уголовное преследование. Пока по двум статьям — дезертирство и незаконное пересечение границы.
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Тем более до всех, кто работает с секреткой сразу доводят, что даже после увольнения, ты скорее всего будешь 5 лет не выездной (в лучшем случае), и упаси тебя бог, буду гражданским, спустя даже 4 года после окончания службы - каким-то образом оказаться за границей.. тебя назначат в международный розыск, и по возвращению очень сильно посадят. Такие вещи под роспись делаются, как заступление на службу, так и увольнение. И если тебе очень надо поехать с женой на Кипр, а ты не выездной, то идёшь в военкомат и пишешь заявление на разрешение, и если ничего важного тебе почитать не давали и особых гос тайн нету, или сменились протоколы - то тебя скорее всего отпустят. Но свалить с действующей службы, это прям залёт-залёт. Могут даже расценить как предательство Родины (УК РФ 275).
Вот, честно, не могу понять, что у человека в голове. понять могу что испугался войны и побежал.. храбрость дело такое, у каждого своя. Но как он это реализовал - вводит меня в ступор. Это не какой-то оппозиционер, который втопил по газам, когда почувствовал что его скоро примут, это человек который много лет проработал во внутренних органах, знает что и как происходит и как за это придётся отвечать.