Казахстан депортировал в Россию сбежавшего от мобилизации майора ФСО

Майора Федеральной службы охраны Михаила Жилина, бежавшего от мобилизации в Казахстан, сегодня возвращают домой. Сообщается, что его уже везут на КПП «Веселоярск» в Алтайском крае.

Жилин решил бежать в сентябре — спустя 5 дней после объявления мобилизации. Как утверждается, 36-летний майор, прослуживший всю сознательную жизнь Родине (18 лет), испугался командировки на Донбасс. Мужчина отправил жену и детей через погранпереход, а сам решил пересечь границу с Казахстаном незаконно, поскольку отвечал за обслуживание правительственной связи в Новосибирске и имел доступ к гостайне. Выезд за пределы России ему был запрещен.