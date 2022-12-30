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Казахстан депортировал в Россию сбежавшего от мобилизации майора ФСО

Казахстан депортировал в Россию сбежавшего от мобилизации майора ФСО

Автор:
30 декабря 2022 13:32
Сообщество : Криминал
Метки: Казахстан   Россия   дезертир   мобилизация   розыск   фсо   
1186
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Дома ФСОшника ждёт тёплый приём.

Майора Федеральной службы охраны Михаила Жилина, бежавшего от мобилизации в Казахстан, сегодня возвращают домой. Сообщается, что его уже везут на КПП «Веселоярск» в Алтайском крае.


Жилин решил бежать в сентябре — спустя 5 дней после объявления мобилизации. Как утверждается, 36-летний майор, прослуживший всю сознательную жизнь Родине (18 лет), испугался командировки на Донбасс. Мужчина отправил жену и детей через погранпереход, а сам решил пересечь границу с Казахстаном незаконно, поскольку отвечал за обслуживание правительственной связи в Новосибирске и имел доступ к гостайне. Выезд за пределы России ему был запрещен.

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Бывший майор пересёк границу в районе села Урназар, но был замечен местным жителем, который, очевидно, сообщил о подозрительном человеке пограничникам. Вскоре Жилина задержали. Его обвинили в незаконном пересечении границы. Суд назначил шесть месяцев условно и постановил депортировать в Россию.

Жилин тем временем писал прошения о политическом убежище, о статусе беженцев для себя и семьи, но суд эти прошения отклонил. Жилин даже пытался записаться на приём в консульство Канады в Астане, чтобы избежать депортации, но и здесь удача ему не улыбнулась. Майор уже находился в международном розыске.

Дома Жилина ждёт уголовное преследование. Пока по двум статьям — дезертирство и незаконное пересечение границы.

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Метки: Казахстан   Россия   дезертир   мобилизация   розыск   фсо   
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8  комментариев
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14k
Элитный тигр 41 минуту назад
Бабосы получать за службу он не боялся, а как Родине понадобилась помощь - сдристнул сразу же.
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5k
Владимир Минуту назад
есть боевые офицеры,а есть тыловые крысы.таких надо звания и всех наград лишать,и посчитать сколько он плюшек за всё время от государства получил,пусть семья возвращает.
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39k
Example 6.2.6 3 минуты назад
Странно, если он ФСО-шник ответственный за спец связь, то на Донбасе он где-нить в тылу бы за неё и отвечал, передовая такому кадру не грозит, так как он обучен и может руководить подчинёнными, которые уже в свою очередь будут эту вязь на местах налаживать, разворачивать станции, или даже по старинке тянуть кабель. И вершина глупости, незаконно пересечь границу когда ты с допуском к секретной информации. Ну у тебя либо чёткие договорённости о том что в соседнем государстве тебя любят и жду и не выдадут (а значит , ты в замен много интересного можешь рассказать), либо у тебя какой-то чёткий план, как в другой стране шифроваться и потом двигать дальше. Но, в звании майор - особо ты ценности не имеешь, так как тобой руководит полковник, который уже чё-то да знает интересное, а до тебя только инструкции доводит, что, где и как надо сделать. Поэтому рассчитывать на тёплый приём в обмен на информацию не приходится.. ну тока если ты не спёр с собой какой-то чудо-мега секртетный прибор. И то, в таком случае надо бежать с линии фронта на Украину, или в Польшу.. в общем туда, откуда не выдадут. А Казахстан, довольно тесно сотрудничает с Россией, экономически от неё зависит, и в целом пытается дружить. И они не станут из-за какого-то беглого майора, омрачать отношения. Чем думал этот персонаж, для меня прям загадка.
Тем более до всех, кто работает с секреткой сразу доводят, что даже после увольнения, ты скорее всего будешь 5 лет не выездной (в лучшем случае), и упаси тебя бог, буду гражданским, спустя даже 4 года после окончания службы - каким-то образом оказаться за границей.. тебя назначат в международный розыск, и по возвращению очень сильно посадят. Такие вещи под роспись делаются, как заступление на службу, так и увольнение. И если тебе очень надо поехать с женой на Кипр, а ты не выездной, то идёшь в военкомат и пишешь заявление на разрешение, и если ничего важного тебе почитать не давали и особых гос тайн нету, или сменились протоколы - то тебя скорее всего отпустят. Но свалить с действующей службы, это прям залёт-залёт. Могут даже расценить как предательство Родины (УК РФ 275).
Вот, честно, не могу понять, что у человека в голове. понять могу что испугался войны и побежал.. храбрость дело такое, у каждого своя. Но как он это реализовал - вводит меня в ступор. Это не какой-то оппозиционер, который втопил по газам, когда почувствовал что его скоро примут, это человек который много лет проработал во внутренних органах, знает что и как происходит и как за это придётся отвечать.
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525
Дмитрий Заяц 5 минут назад
Говно это, а не майор ФСО.
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15k
Нейтрино 12 минут назад
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эмосурикат прямоползающий 14 минут назад
вот сука, это его работа, которую он сам выбрал
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15k
K7OO 42 минуты назад
Как в той байке про пожарного: хорошая работа, платят прилично и делать ничего не надо. Но как пожар - прямо хоть увольняйся.
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