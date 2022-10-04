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Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию

Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию

Автор:
04 октября 2022 09:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   Россия   видео   депортация   драка   интересное   мобилизация   фото   
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После объявления Путиным частичной мобилизации, многие россияне сбежал заграницу. В числе стран, куда хлынул поток бежавших, оказался Казахстан. Правительство Казахстана заявило, что высылать россиян не будет, пока они не нарушат закон. Парочка таких уже нашлась.

Два россиянина 1992 и 1995 годов рождения устроили драку 30 сентября возле одного из ночных клубов Уральска. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана 1 октября. Полиция задержала участников драки и доставила их в Абайский отдел МВД. Там на дерущихся составили административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве, появлении в общественных местах в состоянии опьянения, а также о нарушении тишины, и арестовали на пять суток, уточняет RTVI.

После этого специализированный административный суд Уральска принял решение депортировать россиян, участвовавших в драке. Их оказалось трое, сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Казахстан   Россия   видео   депортация   драка   интересное   мобилизация   фото   
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24  комментария
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7k
Колорад 4 часа назад
Когда у нас станут подсрачник давать тожроссиянам?
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10k
Rus77 36 минут назад
А когда у нас ослоё6ы по 30 человек беспределят, это нормально?!
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1k
Вадим В. Новоженов Час назад
Эти трусы ещё и драться умеют ?
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812
kehlalex 2 часа назад
Понаехали тут беложопые, грегочут на своём на русском...
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10k
Popson 2 часа назад
Сначала они тихо просачиваются
такие вежливые и предупредительные, а потом начинают качать права "нашибабыдедыздесьжилимывамгородастроиливсемуваснаучилиэтобылверныйнашицерквидаженаднеиссыккулястоятрюzzкийязыкгосударственныймывамземлиподарили " и прочую мудятину....
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43k
Валерий 2 часа назад
подрались? ну нормально чё--опыт в боях есть, их там ждут
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2k
SHAGREEN 3 часа назад
А чо если мы откажемся долпоёпов брать? На границе пусть шалаш строят: Нафнаф, Нифниф и Нуфнуф.
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31k
Григорий 3 часа назад
ну и правильно.
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6k
tamin 3 часа назад
Просрать состояние, отстоять очереди в адских условиях, потом все-таки переехать, подраться у ночного клуба и приехать в военкомат. Сцука там что, одни мазахисты????
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8k
Владимир 3 часа назад
Пацаны к успеху шли.
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2k
Лёха 3 часа назад
Хороший пример. Для России. Напакостил, депортация. Жаль Россия так не поступает...
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−136
.. 4 часа назад
Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что в страну с 21 сентября въехали около 200 тысяч граждан России.
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49
Пётр .. 2 часа назад
а выехало 147 тыс
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7k
Shtoppi 4 часа назад
<<...многие россияне сбежал заграницу.>>
Многие? Я бы вот подумал, прежде чем подобное писать или более конкретно указывал на то, кто сбежал.
Например:
<<После объявления Путиным частичной мобилизации, многие из россиян, подпадающих под ее условия, бежали за границу.>>
И дальше уже шло бы перечисление кто бежал: ссыкуны, блогеры, мажоры и т. д.
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8k
МихА 4 часа назад
Сначала хохлов высмеивали, бешенцы понаехали, все от них вешаются, а сами не лучше
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48k
dima423 5 часов назад
фальстарт) пока рано с казахами драться, пока с хохлами деремся))
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5k
livaneth 5 часов назад
А что, так можно было? Спросил президент Франции.
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97
Sata33 5 часов назад
Надеюсь намотают им как надо ...
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