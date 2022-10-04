Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию

После объявления Путиным частичной мобилизации, многие россияне сбежал заграницу. В числе стран, куда хлынул поток бежавших, оказался Казахстан. Правительство Казахстана заявило, что высылать россиян не будет, пока они не нарушат закон. Парочка таких уже нашлась.
Два россиянина 1992 и 1995 годов рождения устроили драку 30 сентября возле одного из ночных клубов Уральска. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана 1 октября. Полиция задержала участников драки и доставила их в Абайский отдел МВД. Там на дерущихся составили административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве, появлении в общественных местах в состоянии опьянения, а также о нарушении тишины, и арестовали на пять суток, уточняет RTVI.
После этого специализированный административный суд Уральска принял решение депортировать россиян, участвовавших в драке. Их оказалось трое, сообщает Telegram-канал SHOT.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 19-летний парень в Сочи заступился за женщину и теперь ему грозит 15 лет лишения свободы
- Финалист "Последнего героя" отправился в зону СВО служить снайпером
- "В праве ли они называть себя мужчинами?": Кадыров высказался об уклонистах
- «Категории годности защищают солдат от «превращения в пушечное мясо»: в Госдуме ответили сенатору Ковитиди
- "Долг Родине придётся отдать!": на волне слухов об отъезде в Узбекистан Тимати заявил, что готов мобилизоваться
такие вежливые и предупредительные, а потом начинают качать права "нашибабыдедыздесьжилимывамгородастроиливсемуваснаучилиэтобылверныйнашицерквидаженаднеиссыккулястоятрюzzкийязыкгосударственныймывамземлиподарили " и прочую мудятину....
Многие? Я бы вот подумал, прежде чем подобное писать или более конкретно указывал на то, кто сбежал.
Например:
<<После объявления Путиным частичной мобилизации, многие из россиян, подпадающих под ее условия, бежали за границу.>>
И дальше уже шло бы перечисление кто бежал: ссыкуны, блогеры, мажоры и т. д.
По РФ: призван родственник одного из нас (из нас никто не призван), в бега от мобилизации никто из нас не подался.
С Украины один из нас в бегах, один-два не годны по здоровью и один по старости (ему уж под 70годиков).