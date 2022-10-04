Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию

Два россиянина 1992 и 1995 годов рождения устроили драку 30 сентября возле одного из ночных клубов Уральска. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана 1 октября. Полиция задержала участников драки и доставила их в Абайский отдел МВД. Там на дерущихся составили административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве, появлении в общественных местах в состоянии опьянения, а также о нарушении тишины, и арестовали на пять суток, уточняет RTVI.