Беда пришла, откуда не ждали: мобилизация ударила по работницам секс-индустрии

Мы ни на что не намекаем, но с прискорбием подчеркиваем: пока две самые пострадавшие от мобилизации категории граждан — это региональные проститутки и мужчины призывного возраста, категорически отказывающиеся служить, в связи с чем сбежавшие в Грузию и Казахстан. В качестве пострадашвих по касательной можно отметить местных мужчин из Казахстана и Грузии, которые пользуются услугами секс-работниц, поскольку те в свою очередь также подняли ценник.