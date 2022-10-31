Беда пришла, откуда не ждали: мобилизация ударила по работницам секс-индустрии

Работницы секс-индустрии в регионах РФ жалуются на отток клиентов после начала мобилизации. Причем меньше клиентов стало как у обычных «тружениц», так и у эскортниц.
Некоторые девушки пошли на самые крайние и страшные меры — им приходится искать другую работу.
Стоит отметить, что данная «отрасль» не впервые страдает от СВО: ранее секс-работницы жаловались, что на рынке страшно выросла конкуренция из-за притока «профессионалок» с Украины. Тогда если говорить на языке экономических терминов, жрицы любви нагло демпинговали цены на секс-услуги.
Мы ни на что не намекаем, но с прискорбием подчеркиваем: пока две самые пострадавшие от мобилизации категории граждан — это региональные проститутки и мужчины призывного возраста, категорически отказывающиеся служить, в связи с чем сбежавшие в Грузию и Казахстан. В качестве пострадашвих по касательной можно отметить местных мужчин из Казахстана и Грузии, которые пользуются услугами секс-работниц, поскольку те в свою очередь также подняли ценник.
Источник:
АНТИФИШКИ
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