«Ты зачем уезжаешь из своей страны?»: покидающих Россию «тепло» провожали возле границы с Грузией

После объявления мобилизации часть граждан уехала из России. Вернее, попыталась уехать в Казахстан или Грузию - потому что у границ этих стран скопилась солидная очередь из желающих, многие провели там уже не один день.

У КПП в Казахстан 28-летний рейпер Максим Черкасов, известный как «Лолита Кокс», успел даже записать видео на фоне бредущих на заднем плане коров: