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«Ты зачем уезжаешь из своей страны?»: покидающих Россию «тепло» провожали возле границы с Грузией

«Ты зачем уезжаешь из своей страны?»: покидающих Россию «тепло» провожали возле границы с Грузией

Автор:
29 сентября 2022 16:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Казахстан   Россия   военкомат   граница   грузия   кпп   мобилизация   опрос   
774
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И дали им искреннее напутствие - на ход ноги.

После объявления мобилизации часть граждан уехала из России. Вернее, попыталась уехать в Казахстан или Грузию - потому что у границ этих стран скопилась солидная очередь из желающих, многие провели там уже не один день.

У КПП в Казахстан 28-летний рейпер Максим Черкасов, известный как «Лолита Кокс», успел даже записать видео на фоне бредущих на заднем плане коров:

Потом возле КПП в Казахстан разместили передвижной военкомат и очередь рассеялась:

Хотя многие всё же успели пройти:

Поэтому все стали перемещаться в Осетию, к КПП в Верхнем Ларсе. Но и там уезжающим не было покоя - граждане ловили их за руку и проводили такой опрос:

Ну а если они проходили на территорию Грузии:

Их встречал довольно прохладный приём:

Источник:

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Метки: Казахстан   Россия   военкомат   граница   грузия   кпп   мобилизация   опрос   
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32  комментария
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620
Александр Зотов 2 часа назад
украинские дезертиры против российских?)))
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11k
a_komolow 6 минут назад
Кому и в какой армии нужны эти засранцы?

От них и в мирное время в армии толку - ноль,
Потому что тяжелее йуха в руках ничего не держали
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574
irzi 58 минут назад
Лучше живой в Грузии,чем пепел в Украине.
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574
irzi Час назад
Не любят и не ждут.
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37k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
реально [мат]
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873
Просто прохожий Час назад
Возникают вопросы у меня? Уезжают дезертиры и ссыкуны,- ну во первых не все из уезжающих подпадают под призыв, есть просто дебилы малолетки. Во вторых-зачем бегут с ними бл_я_ди сосущего возраста. Говорят что бедно живут, а ведь основная масса сдристывает на дорогих тачка и похоже работать нигде не собираются, ну по крайней мере год. Смешно смотреть на придурков с велосипедиками. Ну у подонков свой выбор, уезжают просто обосравшись от страха и враги своей страны, но вот финиш будет печальный, ведь возвращаться будут уже без денег и под статьей. Сколько там накрутят 10 или 15 лет(ну мокрощелок в расчет не беру, грузины соскам что то заплатят?) Да и вернуться как Пугачевой не получится. Но с другой стороны хорошо-страна очищается от падали.
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1k
Василич 2 часа назад
А что сам этот бородатый там делает? молодой вроде..
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24k
Matrosskin 2 часа назад
Я думаю - в ближайшее время грузинов это достанет и лавочку они прикроют - миссию свою этот КПП уже выполнил - стада баранов, бегущих теряя штаны и велосипеды они отсняли, хохлы эти записи с удовольствием купят. Да и таблоиды европы тоже: "Люди убегают от тирана".
А вот дальше нужно очень быстро оцеплять пока не разбежались, обносить колючкой и вперёд - пусть начинают строить свою любовь, ой пардон - Прекрасную Россию Будущего. У них всё для этого есть, там самые нужные и важные люди уже собрались - баристы, барберы, блоггеры, урбанисты, феминисты и прочие говнисты. Наверняка и творческая пога... пардон - элита мелкого пошиба ( не заработавшие ещё на нормальный билет) тоже там. А , ну специалисты по вирусологии, финансовым потокам, социологи и журналисты там наверняка тоже есть, куда без них. Создадут коворкинг, будут пить смузи и фраппэ, кататься на самокатах ( запасливые, с собой набрали), снимать блоги , йобать друг друга в жоппу, короче - как всегда. Гей-парад проведут, им Европа флагов радужных отсыплет (будет чем жопу вытирать и укрываться , ну или наоборот, как повезёт). Вот и посмотрим - чего построят, они же вроде этого хотели ? Так вперёд, бандерлоги. Ради этого к ним даже Алёшшку можно этапировать, смешнее будет. Ждём.
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6k
Sanar 2 часа назад
Диванно-рюкзачково-капюшонно-велосипедные войска на марше, только в другую сторону) перед этой командировкой был рядом с Ларсом, погранцы говорят поехали по дороге чуть отвернём шоу уродов посмотрим, посмотрели, их обдерают таксисты, унижают все кому не лень, но как бараны прут. Наши коллеги в Кыргызстан на днях улетали, на один рей аэрофлота с самыми дорогими билетами не смогли вдвоём взять места, оба говорят полный самолёт ну так называемых мужчин, покеры и полупокеры с тонелями в ушах, подворотами и прочей [мат] атрибутикой. Скажем дружно странам СНГ огромное спасибо! за то что они очищают землю нашу от этой нечисти)
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7k
SuperTroll 2 часа назад
Грузины которые имеют российское гражданство, сэбали первые со скоростью звука, в родные места. Так что носатые барадачи пускай не сильно то выпендриваются.
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16k
Поручик 2 часа назад
«Ты зачем уезжаешь из своей страны?»: покидающих Россию «тепло» провожали возле границы с Грузией
Дебилов встречают, да...
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