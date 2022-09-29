«Ты зачем уезжаешь из своей страны?»: покидающих Россию «тепло» провожали возле границы с Грузией

И дали им искреннее напутствие - на ход ноги.
После объявления мобилизации часть граждан уехала из России. Вернее, попыталась уехать в Казахстан или Грузию - потому что у границ этих стран скопилась солидная очередь из желающих, многие провели там уже не один день.
У КПП в Казахстан 28-летний рейпер Максим Черкасов, известный как «Лолита Кокс», успел даже записать видео на фоне бредущих на заднем плане коров:
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Потом возле КПП в Казахстан разместили передвижной военкомат и очередь рассеялась:
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Хотя многие всё же успели пройти:
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Поэтому все стали перемещаться в Осетию, к КПП в Верхнем Ларсе. Но и там уезжающим не было покоя - граждане ловили их за руку и проводили такой опрос:
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Ну а если они проходили на территорию Грузии:
Их встречал довольно прохладный приём:
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АНТИФИШКИ
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От них и в мирное время в армии толку - ноль,
Потому что тяжелее йуха в руках ничего не держали
Но для Вас - вояки диванного - да, "ссыкуны".
Медики, например. Они и в чинах (на бумаге), и по специальности подходят. Но, почему-то, не хотят никого убивать.
А вот дальше нужно очень быстро оцеплять пока не разбежались, обносить колючкой и вперёд - пусть начинают строить свою любовь, ой пардон - Прекрасную Россию Будущего. У них всё для этого есть, там самые нужные и важные люди уже собрались - баристы, барберы, блоггеры, урбанисты, феминисты и прочие говнисты. Наверняка и творческая пога... пардон - элита мелкого пошиба ( не заработавшие ещё на нормальный билет) тоже там. А , ну специалисты по вирусологии, финансовым потокам, социологи и журналисты там наверняка тоже есть, куда без них. Создадут коворкинг, будут пить смузи и фраппэ, кататься на самокатах ( запасливые, с собой набрали), снимать блоги , йобать друг друга в жоппу, короче - как всегда. Гей-парад проведут, им Европа флагов радужных отсыплет (будет чем жопу вытирать и укрываться , ну или наоборот, как повезёт). Вот и посмотрим - чего построят, они же вроде этого хотели ? Так вперёд, бандерлоги. Ради этого к ним даже Алёшшку можно этапировать, смешнее будет. Ждём.
Дебилов встречают, да...