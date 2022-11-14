Диверсифицируй и разделяй! Казахстан пытается снизить зависимость от российской нефтяной инфраструктуры

Казахстан ищет новые маршруты для поставок нефти в обход России. Во многом это связано периодическими проблемами на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Но есть и другие причины.
Проблемы с терминалом в Новороссийске начались еще в прошлом году. Разлив нефти, поломки причальных устройств, остановка эксплуатации из-за претензий органов надзора России. Да даже найденные снаряды времен Великой Отечественной препятствовали стабильным поставкам нефти. Но не техническими проблемами едины. Иностранные акционеры нефтедобывающих компаний Казахстана опасаются вторичных санкций от Запада.
Всё бы ничего, но через КТК Казахстан поставляет порядка 80% своей нефти на мировой рынок, около 53 млн тонн за прошлый год. Более половины из которых идет в европейские страны: Италия, Нидерланды, Франция и Швейцария. А значит потенциальные логистические задержки — это большие убытки для республики. Решение Токаева о разработке альтернативных маршрутов для поставок нефти абсолютно понятное.
Один из вариантов — проект трубопровода по дну Каспийского моря направленный в Азербайджан, но для начала нужно увеличить добычу нефти и цена на нефть должна быть $100 за баррель. Из этих двух условий более реалистично в ближайшее время — повышение цены. Также рассматривается вариант увеличения поставок в Азербайджан с помощью железных дорог, но в нём отсутствует целесообразность, так как обе страны имеют морское сообщение. Именно поэтому Казахстан намерен увеличить объемы транспортировки через порты Актау и Курык, доведя их до 20 млн тонн в год, что в два раза больше нынешних. Кроме того, в 2023 году планируется начать экспорт 1,5 млн тонн нефти через нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, чтобы в дальнейшем увеличить его до 6-6,5 млн тонн.
Эти меры не позволяют в данный момент отказаться от России, как транспортного хаба для казахской нефти, но тренд на диверсификацию прослеживается.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Нет, он не стал говорить, что у него "плановый ремонт железных дорог" - как утверждала Россия, когда внезапно начинала "плановый ремонт нефтяных терминалов". Просто цены на перевозку зерна через свою территорию задрал.
Хотя странно было бы ожидать, что когда ты $решь кому-то на голову, тебе рано или поздно не вернут долг. И да - так ср@ться с соседями, как Россия, по-прежнему не умеет никто