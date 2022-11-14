Диверсифицируй и разделяй! Казахстан пытается снизить зависимость от российской нефтяной инфраструктуры

Один из вариантов — проект трубопровода по дну Каспийского моря направленный в Азербайджан, но для начала нужно увеличить добычу нефти и цена на нефть должна быть $100 за баррель. Из этих двух условий более реалистично в ближайшее время — повышение цены. Также рассматривается вариант увеличения поставок в Азербайджан с помощью железных дорог, но в нём отсутствует целесообразность, так как обе страны имеют морское сообщение. Именно поэтому Казахстан намерен увеличить объемы транспортировки через порты Актау и Курык, доведя их до 20 млн тонн в год, что в два раза больше нынешних. Кроме того, в 2023 году планируется начать экспорт 1,5 млн тонн нефти через нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, чтобы в дальнейшем увеличить его до 6-6,5 млн тонн.

Эти меры не позволяют в данный момент отказаться от России, как транспортного хаба для казахской нефти, но тренд на диверсификацию прослеживается.