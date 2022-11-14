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Диверсифицируй и разделяй! Казахстан пытается снизить зависимость от российской нефтяной инфраструктуры

Диверсифицируй и разделяй! Казахстан пытается снизить зависимость от российской нефтяной инфраструктуры

Автор:
14 ноября 2022 23:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   Каспий   Россия   интересно   нефть   экономика   
1488
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Казахстан ищет новые маршруты для поставок нефти в обход России. Во многом это связано периодическими проблемами на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Но есть и другие причины.

Проблемы с терминалом в Новороссийске начались еще в прошлом году. Разлив нефти, поломки причальных устройств, остановка эксплуатации из-за претензий органов надзора России. Да даже найденные снаряды времен Великой Отечественной препятствовали стабильным поставкам нефти. Но не техническими проблемами едины. Иностранные акционеры нефтедобывающих компаний Казахстана опасаются вторичных санкций от Запада.

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Всё бы ничего, но через КТК Казахстан поставляет порядка 80% своей нефти на мировой рынок, около 53 млн тонн за прошлый год. Более половины из которых идет в европейские страны: Италия, Нидерланды, Франция и Швейцария. А значит потенциальные логистические задержки — это большие убытки для республики. Решение Токаева о разработке альтернативных маршрутов для поставок нефти абсолютно понятное.

Один из вариантов — проект трубопровода по дну Каспийского моря направленный в Азербайджан, но для начала нужно увеличить добычу нефти и цена на нефть должна быть $100 за баррель. Из этих двух условий более реалистично в ближайшее время — повышение цены. Также рассматривается вариант увеличения поставок в Азербайджан с помощью железных дорог, но в нём отсутствует целесообразность, так как обе страны имеют морское сообщение. Именно поэтому Казахстан намерен увеличить объемы транспортировки через порты Актау и Курык, доведя их до 20 млн тонн в год, что в два раза больше нынешних. Кроме того, в 2023 году планируется начать экспорт 1,5 млн тонн нефти через нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, чтобы в дальнейшем увеличить его до 6-6,5 млн тонн.

Эти меры не позволяют в данный момент отказаться от России, как транспортного хаба для казахской нефти, но тренд на диверсификацию прослеживается.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Казахстан   Каспий   Россия   интересно   нефть   экономика   
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6  комментариев
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1k
Dimon 42 минуты назад
Спасли гада зимой и получили "благодарность" в ответ! И вот такие мы везде и всегда: всех накормим - напоим, защитим и понастроим, а нам в ответ памятники сносят, задницу показывают и в НАТО вступают! та же Армения на 100 % во всём зависит от России и что? Только и видишь оппозиционные демонстрации с лозунгами "Прощай немытая Россия!" Долго так будем продолжать?
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126
Аврашалом Маркович 17 минут назад
Казахстан вернул России должок
https://tass.ru/ekonomika/16313733https://tass.ru/ekonomika/16313733
Нет, он не стал говорить, что у него "плановый ремонт железных дорог" - как утверждала Россия, когда внезапно начинала "плановый ремонт нефтяных терминалов". Просто цены на перевозку зерна через свою территорию задрал.
Хотя странно было бы ожидать, что когда ты $решь кому-то на голову, тебе рано или поздно не вернут долг. И да - так ср@ться с соседями, как Россия, по-прежнему не умеет никто
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1k
Moon24 19 минут назад
Россия проявляет слабость безвозмездно давая гигантские средства бывшим республикам , при этом просто обворовывает своих граждан . Не взаимной выгоды , есть шкурный интерес взяточников и любителей откатов а также сыкунов воображающих что у них будут союзники . Но слабаков всегда кидают и презирают
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40k
Мойша 49 минут назад
Гавнить на россию не надо. Тогда и терминал наладится. А пока пусть авиатранспортом вывозит.
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Александр Невский
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