Русская немка сбежала из Германии, спасая детей от ювенальной юстиции

В последних числах марта Татьяна с детьми прилетела в Минеральные Воды. Семья просит помочь ей с убежищем в России. Власти Германии объявили женщину в федеральный розыск, требуя, чтобы она вернула детей в Германию.
Интересную историю рассказывает ТГ-канал SHOT.
48-летняя Татьяна Зэнгер (Садырина) в январе 2021 года переехала с детьми в Германию. У Татьяны русский отец, а мама — немка. До этого семья жила в Казахстане. Переехали, потому что думали, что на исторической родине лучше образование и больше возможностей.
Начиналось всё хорошо. Поселились в Дюссельдорфе, получили гражданство.
Через некоторое время у 13-летнего сына начались проблемы в школе, так как он плохо говорил по-немецки. Одноклассники стали его дразнить и издеваться, что он русский. Татьяна сама обратилась в "Югендамт" - ведомство по делам молодёжи, чтобы те помогли сыну адаптироваться в коллективе.
Но сотрудники поработали с мальчиком и сделали вывод: ребёнок в депрессии — его нужно срочно лечить ... в психушке, - пишет SHOT.
Источник:
У младшего ребёнка ювеналы вообще "диагностировали" мутизм (состояние, когда больной не отвечает на вопросы), потому что он не разговаривал с детьми в немецком садике.
А малыш и не мог разговаривать, так как не знал немецкого.
Уроки сексуального воспитания в школе также повергали Татьяну в шок.
Детям рассказывали, что, оказывается, можно сменить пол или иметь однополого партнёра.
Семья решила экстренно бежать в Россию и просить убежища: в Казахстан они возвращаться не хотят.
Как выяснилось уже после, сотрудники "Югендамт" приходили к женщине домой в Дюссельдорфе изымать детей, но Татьяна успела уехать незадолго до этого.
Ювеналы, по её словам, пытались насильно отправить сыновей на принудительное лечение, хотя они психически здоровы.
"Никаких существенных доказательств болезней детей предоставлено не было. Сегодня стало известно что власти Германии объявили Татьяну в федеральный розыск, требуя, чтобы она вернула детей в Германию", рассказал президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей.
Комментариев не будет.
Источник:
- По всей России подростки открыли охоту на неформалов, похожих на участников ЧВК «Редан»
- Казахстан депортировал в Россию сбежавшего от отправки на фронт майора ФСО
- Росгвардейцы устроили антитеррористические учения со стрельбой, никого не предупредив
- Небывалая история: как десятилетний советский мальчик стал "мессией"
- В России стали пить больше пива, чем водки
Помогал девочке по математике. Так же из Казахстана, её тоже из-за языка засунули в спецшколу, для детей у которых проблем с развитием. 5й класс, она без проблем 4х-значные числа в уме складывала и отнимала. Ну непоседлива, а тут любят непоседы таблетками пичкать! С югендамта приходили для контроль, разговаривали с учителями и никогда маму и девочку не приглашали, хотя должны были. Разрешилось благодаря одной нашей депутатши из АГД. В Германии после начальной школы есть 3 пути в восьмилетку, все кто не хочет учиться и не соображает сильно. Потом средняя это 10 классов и гимназия, после гимназии можно в вуз. Так во девочка в средней школе и учится очень хорошо!
Для чего так много слов!
Я помню как эта девочка мне говорила, что она жалеет что она родилась, что она маме столько хлопот и забот доставляет и лучше бы её не было на свете!
Вот как-то так
И не известно, что лучше перестраховаться или закрывать глаза на тревожные признаки.
Мама записывает видеоролик с криком о помощи.
Он, сначала, постоянно отвлекается, смотрит по сторонам, а потом, вообще, чипсы начал есть.
13 лет уже. Должен соображать, что происходит и как себя вести нужно.
Гомосексуализм, раздвоение личности - у меня пенис, но я девочка или у меня вагина, но я мальчик и так далее - в классической психиатрии это психическое заболевание.
Запад ввел болезнь в норму и, следовательно, норма стала болезнью.
То есть с точки зрения Запада - псих, то есть одержимый Дьяволом сейчас нормальный человек.
Отсюда все проблемы в отношениях России и Запада:
Странно, как будто с матерью связан куда она туда и он.
А уникумы бывают действительно, что язык не дается, был такой мутант, полицаи его в наручники заковали, не мог объяснить что он живет здесь уже десять лет, жене позвонили, она объяснила, документы привезла, извинились, отпустили, посоветовав учить язык. Но такие уникалы оооочень редко встречаются, даже тугие могут ломано объясниться.
----------------
Как я понял из твоих слов - о сепаратистах, которые считают, что Казахстан не часть России, а русские оккупанты.
Вот про этих сепаратисты я и написал - в юрты их обратно, как они жили до прихода русских.
Что непонятно?