Русская немка сбежала из Германии, спасая детей от ювенальной юстиции

Интересную историю рассказывает ТГ-канал SHOT.

48-летняя Татьяна Зэнгер (Садырина) в январе 2021 года переехала с детьми в Германию. У Татьяны русский отец, а мама — немка. До этого семья жила в Казахстане. Переехали, потому что думали, что на исторической родине лучше образование и больше возможностей.

Начиналось всё хорошо. Поселились в Дюссельдорфе, получили гражданство.

Через некоторое время у 13-летнего сына начались проблемы в школе, так как он плохо говорил по-немецки. Одноклассники стали его дразнить и издеваться, что он русский. Татьяна сама обратилась в "Югендамт" - ведомство по делам молодёжи, чтобы те помогли сыну адаптироваться в коллективе.

Но сотрудники поработали с мальчиком и сделали вывод: ребёнок в депрессии — его нужно срочно лечить ... в психушке, - пишет SHOT.