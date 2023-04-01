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Русская немка сбежала из Германии, спасая детей от ювенальной юстиции

Русская немка сбежала из Германии, спасая детей от ювенальной юстиции

Автор:
01 апреля 2023 22:44
Сообщество : Истории
Метки: Германия   Минеральные Воды   Россия   Татьяна Садырина   дети   розыск   убежище   ювенальная юстиция   
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В последних числах марта Татьяна с детьми прилетела в Минеральные Воды. Семья просит помочь ей с убежищем в России. Власти Германии объявили женщину в федеральный розыск, требуя, чтобы она вернула детей в Германию.

Интересную историю рассказывает ТГ-канал SHOT.

48-летняя Татьяна Зэнгер (Садырина) в январе 2021 года переехала с детьми в Германию. У Татьяны русский отец, а мама — немка. До этого семья жила в Казахстане. Переехали, потому что думали, что на исторической родине лучше образование и больше возможностей.

Начиналось всё хорошо. Поселились в Дюссельдорфе, получили гражданство.

Через некоторое время у 13-летнего сына начались проблемы в школе, так как он плохо говорил по-немецки. Одноклассники стали его дразнить и издеваться, что он русский. Татьяна сама обратилась в "Югендамт" - ведомство по делам молодёжи, чтобы те помогли сыну адаптироваться в коллективе.

Но сотрудники поработали с мальчиком и сделали вывод: ребёнок в депрессии — его нужно срочно лечить ... в психушке, - пишет SHOT.

У младшего ребёнка ювеналы вообще "диагностировали" мутизм (состояние, когда больной не отвечает на вопросы), потому что он не разговаривал с детьми в немецком садике.

А малыш и не мог разговаривать, так как не знал немецкого.

Уроки сексуального воспитания в школе также повергали Татьяну в шок.

Детям рассказывали, что, оказывается, можно сменить пол или иметь однополого партнёра.

Семья решила экстренно бежать в Россию и просить убежища: в Казахстан они возвращаться не хотят.

Как выяснилось уже после, сотрудники "Югендамт" приходили к женщине домой в Дюссельдорфе изымать детей, но Татьяна успела уехать незадолго до этого.

Ювеналы, по её словам, пытались насильно отправить сыновей на принудительное лечение, хотя они психически здоровы.

"Никаких существенных доказательств болезней детей предоставлено не было. Сегодня стало известно что власти Германии объявили Татьяну в федеральный розыск, требуя, чтобы она вернула детей в Германию", рассказал президент Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мурей.

Комментариев не будет.

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Метки: Германия   Минеральные Воды   Россия   Татьяна Садырина   дети   розыск   убежище   ювенальная юстиция   
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28  комментариев
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2k
Вальдемар Час назад
А вот это возможно!
Помогал девочке по математике. Так же из Казахстана, её тоже из-за языка засунули в спецшколу, для детей у которых проблем с развитием. 5й класс, она без проблем 4х-значные числа в уме складывала и отнимала. Ну непоседлива, а тут любят непоседы таблетками пичкать! С югендамта приходили для контроль, разговаривали с учителями и никогда маму и девочку не приглашали, хотя должны были. Разрешилось благодаря одной нашей депутатши из АГД. В Германии после начальной школы есть 3 пути в восьмилетку, все кто не хочет учиться и не соображает сильно. Потом средняя это 10 классов и гимназия, после гимназии можно в вуз. Так во девочка в средней школе и учится очень хорошо!
Для чего так много слов!
Я помню как эта девочка мне говорила, что она жалеет что она родилась, что она маме столько хлопот и забот доставляет и лучше бы её не было на свете!
Вот как-то так
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543
Flint 7 минут назад
Был один раз в Дюссельдорфе - меня туда депортировали из Египта) небольшой,уютный городишко. У меня там знакомый живёт, с детства туда перебрался с мамой. Говорит на немецком свободно как на русском и английском. Мне там пришлось ночь на вокзале кентоваться - вот реальные тёрки с местнми бичами начались - думали что я на их территорию покушаюсь :D Было весело.
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1k
Lenusya 15 минут назад
везде свои недостатки, у них ювеналка действуют слишком жестко, у нас наоборот. Сколько случаев убийств детей родителями за последнее время, то забили мальчика до смерти, то мамаша убила троих детей, то младенца заморили голодом и т.д. Случаев очень много, и эти убийства не случились внезапно, были предпосылки, окружающие видели, что происходит, но не лезли в семейные дела.
И не известно, что лучше перестраховаться или закрывать глаза на тревожные признаки.
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24
sipezik 21 минуту назад
Я так же бежала из Скандинавии, роняя тапки, с двумя детьми под мышкой. Пока самолет не взлетел-думала помру от ужаса. Но накрыло уже когда вышла из поезда виродном городе. Представляю ее состояние. У меня повыпадало половина волос от стресса. Бедная женщина.
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571
Сергей Полчаса назад
А давайте по факту, ювиналка любой страны - это либо бизнес, либо инструмент давления, причем в большинстве случаев не тех кого надо реально наказывать. Наблюдаю маргиналов, и их не трогают. Нормальная семья в которой происходит бытовая мелочь, или донос- вот тут они возбудились. Эта служба себя дескридетировала т.к создают видимость бурной деятельности . Вспомните последние новости трагедий с детьми из семей моргиналов, и что об этом говорят они, мы проверяли всё хорошо, а остальное не наша проблема. Им по фалосу , только бы отчёт отправить( одна такая мне в кабаке по синьке рассказала ) . С голодранцев взять не фиг, а вот с нормальным семейством можно и поиметь. Бизнес да и только. Макаренко на этих [мат] нет. Вот он реально работал.
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44k
turyst 54 минуты назад
Старший сын, как-то странно себя ведёт.

Мама записывает видеоролик с криком о помощи.
Он, сначала, постоянно отвлекается, смотрит по сторонам, а потом, вообще, чипсы начал есть.

13 лет уже. Должен соображать, что происходит и как себя вести нужно.
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559
Тамара Витальевна Час назад
В своё время из Финки наши с детьми бежали. Тоже из-за ювеналки тамошней...
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29k
albedo Час назад
Все просто:
Гомосексуализм, раздвоение личности - у меня пенис, но я девочка или у меня вагина, но я мальчик и так далее - в классической психиатрии это психическое заболевание.

Запад ввел болезнь в норму и, следовательно, норма стала болезнью.

То есть с точки зрения Запада - псих, то есть одержимый Дьяволом сейчас нормальный человек.
Отсюда все проблемы в отношениях России и Запада:
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38k
Вепс Час назад
Информации в сети море, по теме ювенальщины в Европе не только документальные, а даже художественные фильмы снимали. И только полный дурак поедет туда с несовершеннолетними детьми получать гражданство. Никак понять не хотят, как только вы сделаете гражданство своим детям, ваши дети перестанут быть вашими, в этом суть ювенальной юстиции. Под предлогом защиты прав детей, их отберут у вас же.
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120
Obrval 2 часа назад
Недостаточно информации в статье. Может ли, чисто гипотетически, 13 летний ребёнок быть помещён в дурку? Безусловно, да. Насколько серьёзный нервный срыв был у конкретно этого ребёнка неизвестно.
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454
Knives22 workmen77 47 минут назад
Издеваться над турком коих там тысячи и издеваться над русским которых меньше это разные вещи.
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24
sipezik workmen77 17 минут назад
Турки и арабы за своих на первом суку повесят. Они своих прикрывают на раз-два. А этот видимо один был, характер слабый. Вот и все.
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4k
Старичок 2 часа назад
не зря в народе говорят-где родился, там и пригодился.
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120
Obrval Старичок Полчаса назад
Так а я о чём? И как жителей Родины отправлять "обратно в юрты Без электричества, раз они сами ни одного города не построили" Любовь к Родине не предполагает ненависти к её жителям.
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48k
Андрей 2 часа назад
В начале 19 века в Роосси широкое распространение среди высшего и даже среднего общества получил французский язык. А всё от того, что во Франции случилась революция и аристократии, и богатым мещанам бошки рубили направо и налево. Спасаясь от гильотины французы побежали в Россию. Скоро этой "гильотиной" послужат ювеналка и "западные ценности" и мы увидим как здравомыслящие европейцы потянутся в Россию.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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