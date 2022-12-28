Ядерная бомба Африки: как ЮАР разработала и лишилась оружия массового поражения

В этом стране с 1949 года активно помогали США. В 1965 году американцы продали ЮАР исследовательский атомный реактор и топливо к нему, что побудило страну к активному изучению ядерной энергетики.

В конце 60-х ЮАР договорилась с Израилем и Пакистаном о помощи в добыче урановой руды и изучения методов её обогащения для создания атомной бомбы. Через 15 лет у них появился первый образец, а к началу 90-х у африканцев уже имелось 6 готовых боеголовок.