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Ядерная бомба Африки: как ЮАР разработала и лишилась оружия массового поражения

Ядерная бомба Африки: как ЮАР разработала и лишилась оружия массового поражения

Автор:
28 декабря 2022 23:03
Сообщество : Военное
Метки: Оружие массового поражения   атомная бомба   военное   юар   ядерное оружие   ядерные державы   
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Современный «ядерный клуб» состоит из всем известных держав. Среди них такие «старички» как США, Россия, Англия, Франция и Китай, а также «новички» в лице КНДР, Израиля, Пакистана и Индии. Сложно представить, но в этом клубе был и ЮАР.

Как же единственная страна Чёрного континента смогла разработать атомную бомбу, и почему решила от неё отказаться?

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Ядерное оружие появилось в ЮАР, когда страной руководило исключительно белое население, а именно потомки голландских и британских колонизаторов. Правда, изначально ядерная программа появилась в рамках развития «мирного атома».

В этом стране с 1949 года активно помогали США. В 1965 году американцы продали ЮАР исследовательский атомный реактор и топливо к нему, что побудило страну к активному изучению ядерной энергетики.


В конце 60-х ЮАР договорилась с Израилем и Пакистаном о помощи в добыче урановой руды и изучения методов её обогащения для создания атомной бомбы. Через 15 лет у них появился первый образец, а к началу 90-х у африканцев уже имелось 6 готовых боеголовок.

Первая бомба была довольно слабой, составляя лишь половину мощности «Малыша», сброшенного на Японию. С конца 80-х Израиль пытался помочь ЮАР создать ракеты-носители, однако после вмешательства СССР и ряда западных стран задумка не увенчалась успехом.

Ещё в 77-ом году в пустыне Калахари было построено 2 полигона для проведения испытания ядерного оружия. Об этом узнали советские разведчики и передали информацию США. В итоге на ЮАР началось давление, из-за которого африканской стране пришлось идти на уступки и забросить полигоны.


Впрочем, есть версия, что одно испытание всё-таки было проведено. В 1979 году в Индийском океане была замечена мощная световая вспышка, правда, причастность ЮАР к этому так и не была доказана.

Но для чего вообще африканская страна замахнулась на атомное оружие? Во второй половине прошлого столетия ЮАР уверенно шла к статусу мировой державы, считаясь сильнейшим государством Чёрного континента. Таковым она осталась и сегодня, однако в 60-х годах был риск уступить свои позиции Намибии, решившей повоевать за независимость.


Проблем добавляла и гражданская война, разгоревшаяся в Анголе в 1975 году. Ведь Куба и СССР активно поддерживали социалистов, которые, к тому же, решили вмешаться в войну в вышеупомянутой Намибии. В 1988 году противостояние зашло в тупик, поэтому США решили провести переговоры. Только наличие ядерного оружия позволило ЮАР выйти из игры, не «потеряв лицо».

Однако именно оно и политические амбиции выставили африканскую страну в неблагоприятном свете. Как итог, в 1989 году Запад добился закрытия ядерных программ. Бомбы разобрали и утилизировали, попутно уничтожив наработки по химическому и биологическому оружию. Причём проходило всё в спешке, ведь в ЮАР назревала гражданская война, сулившая захватом ядерного оружия революционерами.


Лишь в 1994 году, когда к власти пришёл Нельсон Мандела, политика белого населения рухнула, а вместе с ним и вся ядерная программа. Однако ЮАР навсегда осталась единственной африканской страной, имевшей оружие массового поражения.

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Метки: Оружие массового поражения   атомная бомба   военное   юар   ядерное оружие   ядерные державы   
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Змей Горыныч 57 минут назад
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Кыся 50 минут назад
Ага, только негров с ядерной бомбой нам не хватает...
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Антибиотик
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