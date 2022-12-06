FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2364 поста • 804 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Военное
Недооценённый подвиг Фадина: как советский танк точным выстрелом сбил немецкий бомбардировщик

Недооценённый подвиг Фадина: как советский танк точным выстрелом сбил немецкий бомбардировщик

Автор:
06 декабря 2022 23:05
Сообщество : Военное
Метки: Александр Михайлович Фадин   ВОВ   Великая Отечественная война   Танк против самолёта   бомбардировщик   военное   подвиги   танкисты   
1448
6

Если вам знаком фильм «Рэмбо 3», то вы наверняка помните сцену, где Сталлоне пытается сбить вертолёт «злых советов» (кто бы сомневался!), используя танк. Можно было бы сказать, что всё это выглядит комично, в духе боевиков того времени, если бы не один реальный случай, который, к слову, оказался ещё круче.

Ведь речь идёт о сбитом самолёте. Причём не очередью из пулемёта, а пушечным выстрелом в годы Великой Отечественной войны.

×
×

Как же это можно сделать с базового Т-34? Легко, если вам везёт в карты. Ну и, конечно, самолёт будет лететь достаточно низко. Неизвестно, как обстояли дела с азартными  играми у Александра Фадина, однако из танка он стрелял очень даже хорошо.

Свою меткость он демонстрировал в танковом училище, когда поспорил с комиссией, что сможет поразить мишень на расстоянии  в 1,5 км. Фадину это удалось, да ещё и в движении. За это его сразу удостоили звания лейтенант, а принимавший экзамен офицер за столь впечатляющий выстрел подарил собственные часы.


На фронт же он попал лишь в 1943 году, где практически сразу успел отметиться. Сначала тем, что его экипаж в одиночку вывел из строя немецкий «Тигр», а уже через год в том же составе уничтожил САУ «Фердинанд».

Однако всё это блекло на фоне сбитого в конце 1944 года немецкого бомбардировщика. Т-34 под командованием Фадина был поставлен на оборонительном направлении, чтобы сдерживать подходящие к небольшой деревушке силы вермахта.

Всё бы ничего, если бы не тот самый бомбардировщик, который летел слишком низко, зная, что на этом участке нет никаких зенитных орудий. Экипаж этот факт нисколько не смутил, а посему был произведён точный выстрел из главного калибра. Казалось бы, сбить самолёт, да ещё из танка – настоящий подвиг.

Но, к сожалению, командование считало иначе, не представив к награде никого из экипажа. Некоторые просто не поверили, остальные же назвали точный выстрел простой случайностью. По итогу Фадин не получил заслуженную Звезду Героя, хотя до этого неоднократно награждался знаками отличия за успешно проведённые бои.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Александр Михайлович Фадин   ВОВ   Великая Отечественная война   Танк против самолёта   бомбардировщик   военное   подвиги   танкисты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Corvus Corax 2 часа назад
"По итогу Фадин не получил заслуженную Звезду Героя"

«Установить высшую степень отличия присвоение за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя Советского Союза»
Точный выстрел - подвиг??? Тогда все снайперы должны быть увешаны звездами, как новогодняя елка игрушками... Артиллеристы, опять же...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Олег Данилов Полчаса назад
да просто никто не поверил, бомбандировщик низко не летает, у него есть минимальная высота сброса бомб - 1100 как в песни Арии. Пикировщик да тот неподвижно зависает так как падает почти вертикально. Юнкерс сбрасывал боньбу с 500-600 метров. Но попасть в него с танка можно только случайно, пушку так высоко не поднять - угол возвышения орудия т34-85 (если про 44 год говорят) +22 град, что не достатчно для прицельной стрельбы.
Вывод - попадание случайно. За случайно награды не дают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
713
Олег Квирулянт Полчаса назад
Интернет говорит иначе:

За тот бой экипаж Александра Фадина был представлен к правительственным наградам, а сам командир – к званию Героя Советского Союза. Причем, это было уже второе по счету представление его к Герою, но что-то не сложилось в бумагах и штабах. В Военном Совете фронта командующий не оставил свою подпись на наградном листе, и Фадину вручили орден Александра Невского. Звезда нашла отважного воина только в наше время – в 1996 году Александр Михайлович Фадин был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Не за выстрел умелый награда, а бой фантастический... хотя погибший экипаж это досадно, явно адреналин сыграл нехорошую шутку с Фадиным.
https://myrussia.life/6993-kak-sovetskiy-tank-t-34-sbil-nemeckiy-samolet.htmlhttps://myrussia.life/6993-kak-sovetskiy-tank-t-34-sbil-nemeckiy-samolet.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

57672



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
"Алла содержала всю Россию": Лайма Вайкуле сделала скандальное заявление о Пугачёвой
"Алла содержала всю Россию": Лайма Вайкуле сделала скандальное заявление о Пугачёвой
Набирающие популярность в сообществах
Роскомнадзор пояснил, относится ли аура человека к биометрическим данным
Роскомнадзор пояснил, относится ли аура человека к биометрическим данным
В Николаеве рассказали об изнасиловании двух девушек польскими наемниками
В Николаеве рассказали об изнасиловании двух девушек польскими наемниками
Apple перенесла запуск своей гарнитуры для виртуальной реальности
Apple перенесла запуск своей гарнитуры для виртуальной реальности
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный бизнес-тренер

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#автомобили#позитив#люди#сатира#подборка#дети#улыбнуло
#Юмор#животные#картинки#дтп#автомир#авто аварии#СССР#Россия#новости#Прошлое
#Прикол#интересное#Разное#забавно#аварии#история#удивительно#в мире#Приколы#шоу бизнес
Выбираем главную новогоднюю красавицу Выбираем главную новогоднюю красавицу Летающие киты Второй мировой: мощь и сила гигантских транспортников Летающие киты Второй мировой: мощь и сила гигантских транспортников Гвозди бы делать из этих людей: 15 невероятных фактов из истории ВОВ, в которые сложно поверить Гвозди бы делать из этих людей: 15 невероятных фактов из истории ВОВ, в которые сложно поверить Легендарная смекалка в военных историях: как Красная Армия переигрывала солдат вермахта Легендарная смекалка в военных историях: как Красная Армия переигрывала солдат вермахта На дне Адриатики нашли бомбардировщик Второй мировой На дне Адриатики нашли бомбардировщик Второй мировой "И так сойдет!": мемориал Победы отреставрировали сайдингом "И так сойдет!": мемориал Победы отреставрировали сайдингом

На что жалуетесь?

Вернуться