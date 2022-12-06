Недооценённый подвиг Фадина: как советский танк точным выстрелом сбил немецкий бомбардировщик

Если вам знаком фильм «Рэмбо 3», то вы наверняка помните сцену, где Сталлоне пытается сбить вертолёт «злых советов» (кто бы сомневался!), используя танк. Можно было бы сказать, что всё это выглядит комично, в духе боевиков того времени, если бы не один реальный случай, который, к слову, оказался ещё круче.
Ведь речь идёт о сбитом самолёте. Причём не очередью из пулемёта, а пушечным выстрелом в годы Великой Отечественной войны.
Как же это можно сделать с базового Т-34? Легко, если вам везёт в карты. Ну и, конечно, самолёт будет лететь достаточно низко. Неизвестно, как обстояли дела с азартными играми у Александра Фадина, однако из танка он стрелял очень даже хорошо.
Свою меткость он демонстрировал в танковом училище, когда поспорил с комиссией, что сможет поразить мишень на расстоянии в 1,5 км. Фадину это удалось, да ещё и в движении. За это его сразу удостоили звания лейтенант, а принимавший экзамен офицер за столь впечатляющий выстрел подарил собственные часы.
На фронт же он попал лишь в 1943 году, где практически сразу успел отметиться. Сначала тем, что его экипаж в одиночку вывел из строя немецкий «Тигр», а уже через год в том же составе уничтожил САУ «Фердинанд».
Однако всё это блекло на фоне сбитого в конце 1944 года немецкого бомбардировщика. Т-34 под командованием Фадина был поставлен на оборонительном направлении, чтобы сдерживать подходящие к небольшой деревушке силы вермахта.
Всё бы ничего, если бы не тот самый бомбардировщик, который летел слишком низко, зная, что на этом участке нет никаких зенитных орудий. Экипаж этот факт нисколько не смутил, а посему был произведён точный выстрел из главного калибра. Казалось бы, сбить самолёт, да ещё из танка – настоящий подвиг.
Но, к сожалению, командование считало иначе, не представив к награде никого из экипажа. Некоторые просто не поверили, остальные же назвали точный выстрел простой случайностью. По итогу Фадин не получил заслуженную Звезду Героя, хотя до этого неоднократно награждался знаками отличия за успешно проведённые бои.
Источник:
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«Установить высшую степень отличия присвоение за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя Советского Союза»
Точный выстрел - подвиг??? Тогда все снайперы должны быть увешаны звездами, как новогодняя елка игрушками... Артиллеристы, опять же...
Вывод - попадание случайно. За случайно награды не дают
За тот бой экипаж Александра Фадина был представлен к правительственным наградам, а сам командир – к званию Героя Советского Союза. Причем, это было уже второе по счету представление его к Герою, но что-то не сложилось в бумагах и штабах. В Военном Совете фронта командующий не оставил свою подпись на наградном листе, и Фадину вручили орден Александра Невского. Звезда нашла отважного воина только в наше время – в 1996 году Александр Михайлович Фадин был удостоен звания Героя Российской Федерации.
Не за выстрел умелый награда, а бой фантастический... хотя погибший экипаж это досадно, явно адреналин сыграл нехорошую шутку с Фадиным.
https://myrussia.life/6993-kak-sovetskiy-tank-t-34-sbil-nemeckiy-samolet.htmlhttps://myrussia.life/6993-kak-sovetskiy-tank-t-34-sbil-nemeckiy-samolet.html