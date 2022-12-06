Недооценённый подвиг Фадина: как советский танк точным выстрелом сбил немецкий бомбардировщик

Свою меткость он демонстрировал в танковом училище, когда поспорил с комиссией, что сможет поразить мишень на расстоянии в 1,5 км. Фадину это удалось, да ещё и в движении. За это его сразу удостоили звания лейтенант, а принимавший экзамен офицер за столь впечатляющий выстрел подарил собственные часы.

На фронт же он попал лишь в 1943 году, где практически сразу успел отметиться. Сначала тем, что его экипаж в одиночку вывел из строя немецкий «Тигр», а уже через год в том же составе уничтожил САУ «Фердинанд».