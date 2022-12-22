Дутые асы Люфтваффе: почему немцы записали больше побед, чем советские лётчики

Кроме того, Люфтваффе не разделяли такие понятия, как сбитый самолёт и воздушная победа, ведь последняя не всегда означала, что машина рухнет, и лётчик погибнет. Нередко бывало так, что самолёт добирался до аэродрома, а после возвращался в бой. В СССР же эти понятия старались делить.

Хотя некая логика в немецком подсчёте есть, ведь подбитый самолёт всё равно вынужден некоторое время простаивать, выбыв из боя, неизвестно на какой срок.