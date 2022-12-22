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Дутые асы Люфтваффе: почему немцы записали больше побед, чем советские лётчики &nbsp;

Дутые асы Люфтваффе: почему немцы записали больше побед, чем советские лётчики

Автор:
22 декабря 2022 22:06
Сообщество : Военное
Метки: военное   вторая мировая война   летчики-асы   люфтваффе   самолеты   советские асы   
1364
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Глядя на статистику немецких Люфтваффе и советских лётчиков, можно заметить странную тенденцию: на счету первых всегда значится больше сбитых самолётов. Так, например, Эрих Хартманн записал себе 352 сбитых самолёта, тогда как у Ивана Кожедуба их значится всего 62. В чём же причина? В скромности советских асов или немецкой лжи?

Оказывается, что столь феноменальной разнице есть весьма простое объяснение. В Германии, как и в большинстве стран Европы, была другая система подсчёта воздушных побед, согласно которой отсутствовало разделение на одиночные и групповые победы.

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Советские же лётчики подсчёт сбитых машин вели отдельно. Рассмотрим на простом примере. Три советских лётчика сбили «Юнкерс 88», получив одну групповую победу. В подобной ситуации довольно сложно определить, кому принадлежит решающий выстрел, поэтому сбитого противника записывают, как результат коллективного труда.

Если же лётчик в одиночку сбил какой-нибудь «Мессер», то заветная победа и идёт ему в копилку. Немцы же поступали иначе. Даже если машину сбивало несколько самолётов, победу записывали кому-нибудь одному. Причём нередко таким персонажам как Хартманн, счёт которого пополняли ради пропаганды, ведь вермахт ей умело руководил.

Кроме того, Люфтваффе не разделяли такие понятия, как сбитый самолёт и воздушная победа, ведь последняя не всегда означала, что машина рухнет, и лётчик погибнет. Нередко бывало так, что самолёт добирался до аэродрома, а после возвращался в бой.  В СССР же эти понятия старались делить.


Хотя некая логика в немецком подсчёте есть, ведь подбитый самолёт всё равно вынужден некоторое время простаивать, выбыв из боя, неизвестно на какой срок.

Но была ещё одна, пожалуй, самая интересная тонкость. В СССР сбитые машины считали непосредственно по бортам, тогда как немцы – по моторам. То есть, если в бою был сбит четырёхмоторный бомбардировщик, в актив записывалось сразу четыре победы. Конечно, он представлял большую опасность, чем истребитель, однако звучит всё это как какое-то жульничество.

Так что, если учесть все эти нюансы и хитрости подсчётов, разница между советскими и немецкими асами будет сведена к минимуму. А может и не останется вовсе…

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Метки: военное   вторая мировая война   летчики-асы   люфтваффе   самолеты   советские асы   
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4  комментария
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Lexx 23 минуты назад
Сколько не писали, всё ровно просрали. Победа делается не на бумаге.
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843
Дмитрий 11 минут назад
Бред ккойто, особенно про моторы.
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14k
Типа граф 14 минут назад
Читеры !
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Антибиотик
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