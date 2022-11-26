Один из самых эксцентричных проектов: зачем СССР разрабатывал «бетонный» и «ледяной» танк в годы войны

В годы Второй мировой войны все страны, участвовавшие в конфликте, стремились разрабатывать новое оружие. Для этого не только изучалось трофейное вражеское вооружение, но и регулярно модернизировалось собственное. Правда, нередко в погоне за преимуществом над врагом рождались весьма эксцентричные проекты.
Появлялись такие в СССР. Например, в 42-43 годах планировалось создать бетонный танк под индексом Т-34ЖБ. Конечно, бетонным не в буквальном смысле. Более того, это был хорошо известный всем танк Т-34-76. Просто предлагалось сделать для него дополнительную броню, которая навешивалась бы на машину в специальной деревянной отмостке.
Но может ли бетон быть лучше стали? В определённых условиях – да. Именно в 1943 году советские инженеры взялись за изучение возможностей железобетона, ведь идея была привлекательной в силу дешевизны материала. Правда, нужно было отметить, насколько такой «обвес» будет тяжёлым, но эффективным?
Зимой в рамках этого проекта и вовсе предлагали использовать лёд. Дополнительные коробы планировали заполнить гравием, песком и опилками, а после на морозе залить водой.
Для многих изначально было очевидно, что в наступательных боях такой танк себя не покажет, однако в условиях обороны он мог превратиться в эффективную стационарную огневую точку. К слову, все воюющие страны применяли подобную практику, зачастую создавая импровизированные ДОТы из подбитой техники.
Испытания, проведённые в тот же 43-й год, показали, что укреплённый бетонными листами танк выдерживает попадание из пушки «Пантеры» даже на дистанции в 300 метров. По ряду причин проект всё-таки свернули. В частности, из-за того, что подобная броня заметно увеличивала габариты техники.
Самое интересное, что ледяную и бетонную броню планировали использовать не только в сухопутных войсках, но и на флоте.
А как вы думаете, насколько данный проект оказался бы эффективным на поле боя, если бы его реализовали?
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"Когда Геринг прослышал о нашем намерении в несколько раз увеличить производство паровозов, он вызвал меня в Каринхалль. С полной серьезностью он предложил мне строить локомотивы из... бетона, поскольку у нас нет достаточного количества стали. Локомотивы из бетона, разумеется, не прослужат так долго, как из железа, - заметил он. - Но тогда нужно, соответственно, их больше изготовить. Как это сделать технически, он, впрочем, не знал. Он еще не один месяц настаивал на этой абсурдной идее, из-за которой я потратил два часа на дорогу, два часа прождал в приемной и приехал домой с голодным желудком, потому что в Каринхалле участников заседаний не кормили обедом."
Хлопчики из Окраины тоже не уступают Герингу в мыслительных способностях.
В Николаеве волонтер изобрел новую технологию бронирования грузовых автомобилей «КрАЗ». Вместо того, чтобы использовать толстый металл, который является очень дорогим и тяжелым, мы используем «сэндвич» с бетоном, поделился секретом изобретатель Александр. Над бетонированием работает около пяти человек. Основным компонентом используется бетон, а не металл. Бетон значительно легче металла и значительно дешевле. Кузов исполнен из сендвич-панели: 30 миллиметров дерево, 30 миллиметров бетон и «тройка» металл. Все остальные сендвич-панели, защищающие бензобак, колеса, кабину, изготовлены из «двойки» металла, «двадцатка» бетон,
Что сможет увезти КРАЗ после дополнительного "бронирования" остался секретом.