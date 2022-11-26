Один из самых эксцентричных проектов: зачем СССР разрабатывал «бетонный» и «ледяной» танк в годы войны

Зимой в рамках этого проекта и вовсе предлагали использовать лёд. Дополнительные коробы планировали заполнить гравием, песком и опилками, а после на морозе залить водой.

Для многих изначально было очевидно, что в наступательных боях такой танк себя не покажет, однако в условиях обороны он мог превратиться в эффективную стационарную огневую точку. К слову, все воюющие страны применяли подобную практику, зачастую создавая импровизированные ДОТы из подбитой техники.