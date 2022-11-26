FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2352 поста • 804 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Военное
Один из самых эксцентричных проектов: зачем СССР разрабатывал «бетонный» и «ледяной» танк в годы войны

Один из самых эксцентричных проектов: зачем СССР разрабатывал «бетонный» и «ледяной» танк в годы войны

Автор:
26 ноября 2022 19:15
Сообщество : Военное
Метки: СССР   бетонный танк   военное   вторая мировая война   советский проект   танки   
1825
6

В годы Второй мировой войны все страны, участвовавшие в конфликте, стремились разрабатывать новое оружие. Для этого не только изучалось трофейное вражеское вооружение, но и регулярно модернизировалось собственное. Правда, нередко в погоне за преимуществом над врагом рождались весьма эксцентричные проекты.

Появлялись такие в СССР. Например, в 42-43 годах планировалось создать бетонный танк под индексом Т-34ЖБ. Конечно, бетонным не в буквальном смысле. Более того, это был хорошо известный всем танк Т-34-76.  Просто предлагалось сделать для него дополнительную броню, которая навешивалась бы на машину в специальной деревянной отмостке.

×
×

Но может ли бетон быть лучше стали? В определённых условиях – да.  Именно в 1943 году советские инженеры взялись за изучение возможностей железобетона, ведь идея была привлекательной в силу дешевизны материала. Правда, нужно было отметить, насколько такой «обвес» будет тяжёлым, но эффективным?

Зимой в рамках этого проекта и вовсе предлагали использовать лёд. Дополнительные коробы планировали заполнить гравием, песком и опилками, а после на морозе залить водой.


Для многих изначально было очевидно, что в наступательных боях такой танк себя не покажет, однако в условиях обороны он мог превратиться в эффективную стационарную огневую точку. К слову, все воюющие страны применяли подобную практику, зачастую создавая импровизированные ДОТы из подбитой техники.

Испытания, проведённые в тот же 43-й год, показали, что укреплённый бетонными листами танк выдерживает попадание из пушки «Пантеры» даже на дистанции в 300 метров. По ряду причин проект всё-таки свернули. В частности, из-за того, что подобная броня заметно увеличивала габариты техники.

Самое интересное, что ледяную и бетонную броню планировали использовать не только в сухопутных войсках, но и на флоте.

А как вы думаете, насколько данный проект оказался бы эффективным на поле боя, если бы его реализовали?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: СССР   бетонный танк   военное   вторая мировая война   советский проект   танки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Юрий Полчаса назад
Из воспоминаний Альберта Шпеера, рейхсминистра вооружений и боеприпасов в нацистской Германии:
"Когда Геринг прослышал о нашем намерении в несколько раз увеличить производство паровозов, он вызвал меня в Каринхалль. С полной серьезностью он предложил мне строить локомотивы из... бетона, поскольку у нас нет достаточного количества стали. Локомотивы из бетона, разумеется, не прослужат так долго, как из железа, - заметил он. - Но тогда нужно, соответственно, их больше изготовить. Как это сделать технически, он, впрочем, не знал. Он еще не один месяц настаивал на этой абсурдной идее, из-за которой я потратил два часа на дорогу, два часа прождал в приемной и приехал домой с голодным желудком, потому что в Каринхалле участников заседаний не кормили обедом."

Хлопчики из Окраины тоже не уступают Герингу в мыслительных способностях.
В Николаеве волонтер изобрел новую технологию бронирования грузовых автомобилей «КрАЗ». Вместо того, чтобы использовать толстый металл, который является очень дорогим и тяжелым, мы используем «сэндвич» с бетоном, поделился секретом изобретатель Александр. Над бетонированием работает около пяти человек. Основным компонентом используется бетон, а не металл. Бетон значительно легче металла и значительно дешевле. Кузов исполнен из сендвич-панели: 30 миллиметров дерево, 30 миллиметров бетон и «тройка» металл. Все остальные сендвич-панели, защищающие бензобак, колеса, кабину, изготовлены из «двойки» металла, «двадцатка» бетон,

Что сможет увезти КРАЗ после дополнительного "бронирования" остался секретом.


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
HUBLOT 3 минуты назад
Из льда и опилок англичане проектировали авианосец...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Андрей Иванов 47 минут назад
Праобраз керамических пластин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

57629



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лавовое плато Путорана — результат извержения супервулкана
Лавовое плато Путорана — результат извержения супервулкана
Как находчивость спасла жизнь русской зенитчице
Как находчивость спасла жизнь русской зенитчице
Набирающие популярность в сообществах
Пума похитила собаку у хозяина на холмах Голливуда
Пума похитила собаку у хозяина на холмах Голливуда
В британском зоопарке родился жираф
В британском зоопарке родился жираф
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Батя и народные средства

Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#картинки#шоу бизнес#подборка#интересное#роль#наука#Chevrolet Corvette
#Юмор#факты#знаменитости#кино#автомир#природа#фильм#забавно#Прошлое#дикая природа
#животные#история#автомобили#Приколы#люди#в мире#звезды#истории#фотографии#дтп
"Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина "Мы здесь погибаем!" - что происходит в 45 км от Питера, где недавно сошла мусорная лавина Хитрость против технологий: как фольга вогнала немцев в ступор в годы Второй мировой войны Хитрость против технологий: как фольга вогнала немцев в ступор в годы Второй мировой войны Традиции Квантунской армии: чем удивили красноармейцев японские пленные? Традиции Квантунской армии: чем удивили красноармейцев японские пленные? Есть ли цена у подвига: как поощряли бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны? Есть ли цена у подвига: как поощряли бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны? Военная смекалка с огоньком: как хотели уничтожить Японию с помощью «мышиных бомб» Военная смекалка с огоньком: как хотели уничтожить Японию с помощью «мышиных бомб» Гуманизм вопреки: как&nbsp; СССР поступал с иностранными военнопленными? Гуманизм вопреки: как  СССР поступал с иностранными военнопленными?

На что жалуетесь?

Вернуться