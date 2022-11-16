Две ракеты упали на территории Польши: что известно об инциденте к этому часу

Ракеты упали на одну из местных ферм. В результате погибло два человека. Польша уже поспешила сообщить, что это российская диверсия.
Сегодня, 16 ноября, рано утром на территории Польши упало две ракеты. МИД страны сообщил об инциденте так: ""В 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики".
Это первое видео после падения ракеты
Сразуже после инцидента к месту падения прибывала военная экспертная группа, которая сделает выводы по упавшей ракете.
Впрочем, виновные уже, судя по всему, назначены и Россию кое-кто уже обвинил в инциденте.
Россия должна объяснить, что произошло. Безрассудство России выходит из-под контроля — министр обороны Словакии Ярослав Надь
Хотя CNN, ссылаясь на военного чиновника НАТО сообщил, что военный самолет Североатлантического альянса отследил ракету, которая упала на территории Польши. И данные переданы властям Польши и представителям НАТО.
Возможно, в этих самых данных есть то, что не позволяет громогласно назвать Россию виновницей инцидента. Даже Байден поостерегся делать столь однозначные выводы, заявив следующее: "Польская ракета «маловероятно» была запущена с территории России. Траектория ракеты указывает на то, что она не была запущена российскими войсками.«Есть предварительная информация, которая опровергает это. Я не хочу этого говорить, пока мы не проведём полное расследование», — привела его цитату The Guardian.
Упавшие снаряды — остатки ракет, сбитых ВСУ, сообщает польский журналист Мариуш Герешевски (радио Zet)
Примечательно, что до этих событий власти Польши призывали не озвучивать спорных версий, чтобы не спекулировать на этой ситуации. Впрочем, как упустить такой лакомый кусок и не обвинить Россию?
Пост будет пополняться по мере появления информации.
Ракету, упавшую накануне в Польше, выпустили украинские войска - сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников."Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силам по приближающейся российской ракете", — говорится в публикации.
В российском Минобороны также подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украино-польской границы, и все заявления о причастности Москвы к падению ракеты - обычная провокация. Но что же теперь делать Зеленскому, который и с Дудой переговорил, и очередное видеообращение выпустил и денег попросил и понадеялся на ответ НАТО?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Никто и пикнуть не посмел: за обедом с чиновниками Лукашенко уложил своего пса прямо на стол
- Группа мигрантов из Белоруссии прорвалась через ограждение в Польшу
- Мэр приморского города обиделся на журналиста и лично принёс ему повестку в армию
- Кортеж Пашиняна насмерть сбил беременную армянку. Ереванцы требуют отставки премьер-министра
- "Надавать по щщам - и обратно в могилы": депутата из Новосибирска проверят за твит о погибших солдатах
________________________________________________________
Если тупой министр обороны Словакии Ярослав Надь не понимает что произошло, то объясняем: Укроп заканчивается. Ему на замену гоповят польское мясо. Для этого нужен формальный повод. Амеры тут как правило не отличаются изобретательностью, а делают постановку с актом агрессиии. И Ярослав Надь должен понимать, что скоро упадут две ракеты с серпом и молотом на территорию Словакии и после этого будет звонок из Вашингтона и от Ярослава Надя потребуют за такое безобразие отомстить и послать словаков в мясорубку. Звонок кстати может и случиться до падения "российских" ракет.
Но наши тоже могли бы что то подобное предпринять. Тем более есть трофеи. Те же америкосовские HIMARSы.
На следующий день идет разбор работ. Преподаватель:
- Ну, что можно сказать... Все написали очень неплохо, но хотел бы обратить ваше внимание на следующие ошибки, присутствующие почти в каждой работе. Сочетания "не@бет" и "на@уй" пишуться раздельно, "по @уй" слитно, а "черножопая обезьяна" надо писать с заглавной буквы, все таки президент страны.
Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира.
Тле/ ном и кровью,плешивым мессией
Чуете вонь? Это запах России!
2. Кто бы что ни говорил - трактор жалко. Трактор это вещь.
3. Когда будут прилетать наши ракеты, вы сразу отличите, не переживате!