Две ракеты упали на территории Польши: что известно об инциденте к этому часу





Примечательно, что до этих событий власти Польши призывали не озвучивать спорных версий, чтобы не спекулировать на этой ситуации. Впрочем, как упустить такой лакомый кусок и не обвинить Россию?





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Ракету, упавшую накануне в Польше, выпустили украинские войска - сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников."Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силам по приближающейся российской ракете", — говорится в публикации.

В российском Минобороны также подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украино-польской границы, и все заявления о причастности Москвы к падению ракеты - обычная провокация. Но что же теперь делать Зеленскому, который и с Дудой переговорил, и очередное видеообращение выпустил и денег попросил и понадеялся на ответ НАТО?

