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Две ракеты упали на территории Польши: что известно об инциденте к этому часу

Две ракеты упали на территории Польши: что известно об инциденте к этому часу

Автор:
16 ноября 2022 08:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Польша   видео   военное   нато   падение   ракета   
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Ракеты упали на одну из местных ферм. В результате погибло два человека. Польша уже поспешила сообщить, что это российская диверсия.

Сегодня, 16 ноября, рано утром на территории Польши упало две ракеты. МИД страны сообщил об инциденте так: ""В 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики".

Это первое видео после падения ракеты


Сразуже после инцидента к месту падения прибывала военная экспертная группа, которая сделает выводы по упавшей ракете.



Впрочем, виновные уже, судя по всему, назначены и Россию кое-кто уже обвинил в инциденте.


Хотя CNN, ссылаясь на военного чиновника НАТО сообщил, что военный самолет Североатлантического альянса отследил ракету, которая упала на территории Польши. И данные переданы властям Польши и представителям НАТО.


Возможно, в этих самых данных есть то, что не позволяет громогласно назвать Россию виновницей инцидента. Даже Байден поостерегся делать столь однозначные выводы, заявив следующее: "Польская ракета «маловероятно» была запущена с территории России. Траектория ракеты указывает на то, что она не была запущена российскими войсками.«Есть предварительная информация, которая опровергает это. Я не хочу этого говорить, пока мы не проведём полное расследование», — привела его цитату The Guardian.


Примечательно, что до этих событий власти Польши призывали не озвучивать спорных версий, чтобы не спекулировать на этой ситуации. Впрочем, как упустить такой лакомый кусок и не обвинить Россию?


Пост будет пополняться по мере появления информации.


Ракету, упавшую накануне в Польше, выпустили украинские войска - сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников."Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силам по приближающейся российской ракете", — говорится в публикации.


В российском Минобороны также подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украино-польской границы, и все заявления о причастности Москвы к падению ракеты - обычная провокация. Но что же теперь делать Зеленскому, который и с Дудой переговорил, и очередное видеообращение выпустил и денег попросил и понадеялся на ответ НАТО?

Источник:

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Метки: Ynews   Польша   видео   военное   нато   падение   ракета   
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62  комментария
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16k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Враньё,и провокация! Падение российских ракет в Польше вот так бы выглядело!
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45k
Андрей 6 минут назад
Россия должна объяснить, что произошло. Безрассудство России выходит из-под контроля министр обороны Словакии Ярослав Надь
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Если тупой министр обороны Словакии Ярослав Надь не понимает что произошло, то объясняем: Укроп заканчивается. Ему на замену гоповят польское мясо. Для этого нужен формальный повод. Амеры тут как правило не отличаются изобретательностью, а делают постановку с актом агрессиии. И Ярослав Надь должен понимать, что скоро упадут две ракеты с серпом и молотом на территорию Словакии и после этого будет звонок из Вашингтона и от Ярослава Надя потребуют за такое безобразие отомстить и послать словаков в мясорубку. Звонок кстати может и случиться до падения "российских" ракет.
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29k
Ashabad 7 минут назад
Так граждане, можете выдохнуть. Сейчас Штаты будут всеми силами стараться свалить этот инцидент на украинцев. Штатам украинцев не жалко, их репутация безбашенных идиотов давно никого не удивляет. И всем известно, что их ПВО свои же объекты разрушает не хуже, чем наши калибры. А мирового ядерного конфликта никто не хочет.

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8k
Trenzel2003 11 минут назад
По любому нужно ожидать еще больших провокаций. И 99 будет со стороны усраины. Им нужно что бы страны нато втянулись в конфликт с Россией. А как этого достичь? Правильно, провокациями.
Но наши тоже могли бы что то подобное предпринять. Тем более есть трофеи. Те же америкосовские HIMARSы.
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269
Flint Trenzel2003 6 минут назад
Да, а если бы приедприняли и успешно?) По-вашему страны поддавшись на провокацию стали бы воевать сами с собой?)
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2k
Leonid 13 минут назад
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900
asd 16 минут назад
А я б признался, что это наша ракета. Это ж какая реклама для С-300. За 100 километров попасть в такую низко летящую цель! Ни один трактор не проскочит!
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2k
MPEG-8 16 минут назад
Щас пяточки набегут и нам расскажут, кто во всём виноват.
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30
Meta Jen 20 минут назад
Идет экзамен в МГИМО. Преподаватель дает задание - русская подводная лодка столкнулась с сухогрузом, принадлежащем одной африканской стране. Из-за столкновения сухогруз затонул, есть жертвы среди экипажа корабля. Требуется грамотно составить официальное извинение на имя президента той страны.
На следующий день идет разбор работ. Преподаватель:
- Ну, что можно сказать... Все написали очень неплохо, но хотел бы обратить ваше внимание на следующие ошибки, присутствующие почти в каждой работе. Сочетания "не@бет" и "на@уй" пишуться раздельно, "по @уй" слитно, а "черножопая обезьяна" надо писать с заглавной буквы, все таки президент страны.
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127k
Аааа 20 минут назад
Качинского уже откопали? А то такой повод пропадает
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−21
fgfgf 21 минуту назад
Leonid - Я ТВОЙ МАМИНЫ КОСТИ ОБ Х--УЙ ЛОМАЛ ...
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4k
Гур 22 минуты назад
Появились неопровержимые доказательства
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29k
Ashabad Полчаса назад
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35k
Aleks Полчаса назад
Группа польских военных экспертов, прибывших на скрипящей ржавой колымаге порадовала
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−21
fgfgf Полчаса назад
Телом немытым,говном,перегаром,
Гарью удушливой,гнилью,угаром.
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира.
Тле/ ном и кровью,плешивым мессией
Чуете вонь? Это запах России!
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−7
hjkgggf Йожик справедливый 19 минут назад
я твою мамашку ху-ем в глотке удавил до посинения. гнида залупутинская .
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−21
fgfgf Полчаса назад
ПУТИН ПРОСНИСЬ ! ТЫ ОБОСРАЛСЯ !
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3k
Aristarx Полчаса назад
1. Да и хусым!
2. Кто бы что ни говорил - трактор жалко. Трактор это вещь.
3. Когда будут прилетать наши ракеты, вы сразу отличите, не переживате!
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45k
Прискорбный Скиталец 37 минут назад
По такой логике любой американский или европейский автомобиль, сбивший пешехода или попавший в аварию с российским автомобилем является поводом обвинить страну-производителя в покушениях на граждан страны?
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−22
ghonifs 39 минут назад
вот это гойда !
ща вам мамину [мат]у промоют под высоким давлением ...
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−7
hjkgggf Пётр 19 минут назад
я твою мамашку ху-ем в глотке удавил до посинения. гнида залупутинская .
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986
Жирный бот 44 минуты назад
ну клоун использует различные приемы чтобы втянуть силы нато в конфликт.. Не первая и не последняя попытка..
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23k
Влад 45 минут назад
Ну амеры уже заявили что это украинская ракета которая, вероятно, была запущена против российской ракеты. Осталось выяснить это действительно противоракета или намеренная провокация с целью втянуть НАТО.
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1k
asbvlad Час назад
Как-то ночью из С-300 разыбали тракториста!
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269
Flint asbvlad 2 минуты назад
ска, внатуре) Современные события требуют современных шуточек - старый бородатый баян заиграл на новый лад))
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