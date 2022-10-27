Ложная «победа»: как Франция в 1939 году могла досрочно закончить войну, но вместо этого бежала с позором

Уже на линии Зигфрида французская армия столкнулась с ещё одной проблемой – мощной артиллерией противника. Самой же ей превосходство в количестве пушек никак не помогло, так как они элементарно не достреливали до позиций противника. Это привело к тому, что уже через три дня французы побежали назад, потеряв около 2 тыс. человек, тогда как потери немцев составили лишь 200 солдат.

По итогу Польшу откровенно подставили.

Во-первых, Франция сильно приврала, заявив, что кинула в бой чуть на половину армию, которая заставит Германию вывести несколько своих дивизий на защиту. А, во-вторых, после громкого провала Париж пообещал, что возобновит наступление, однако после возвращения на родину издал приказ больше не приближаться к немецким позициям.