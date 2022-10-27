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Ложная «победа»: как Франция в 1939 году могла досрочно закончить войну, но вместо этого бежала с позором

Ложная «победа»: как Франция в 1939 году могла досрочно закончить войну, но вместо этого бежала с позором

Автор:
27 октября 2022 23:38
Сообщество : Военное
Метки: Польша   военное   война   вторая мировая война   наступление   нацистская германия   франция   
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Не секрет, что французская армия в годы Второй мировой войны быстро уступила немцам, что привело к оккупации. Однако мало кто знает, что французы могли предотвратить весь этот затянувшийся ужас ещё в 1939 году. Вот только шанс был упущен.

Как же так получилось?


Как известно, 1 сентября Германия вторглась на территорию Польши, после чего, через 2 дня Франция и Великобритания вступили в конфликт. Причём первая сделала это решительно, проведя мобилизацию и начав наступательные действия, дабы поддержать поляков.

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Уже через 6 дней французская армия провела Саарское наступление, успешно вторгнувшись на немецкую территорию. В общем-то, особого труда это и не составило, поскольку французов было в 2 раза больше, а артиллерии и того в 40.

К слову, Саарским наступление назвали в честь германской территории, граничащей с Францией и Люксембургом. Пройдя одноимённую реку, они вошли в долину Рейна, рассчитывая, что все основные немецкие силы сконцентрированы на захвате Польши, а значит, оперативно не смогут быть переброшены обратно.

План французов был предельно прост: захватить плацдарм немецкой территории и на нём закрепиться. О захвате Берлина не шло и речи. Да и какой смысл, когда наступление давалось легко. Пройдя беспрепятственно 8 километров и захватив 12 населённых пунктов, армия Франции заметно расслабилась, что и стало фатальной ошибкой.

Немцы намеренно сдавали свою территорию, чтобы сохранить имеющиеся силы и дождаться подкрепления. Кроме того, фашисты минировали подступы, из-за чего плохо подготовленные французы вместе со своими танками Renault R35 постоянно подрывались.

Уже на линии Зигфрида французская армия столкнулась с ещё одной проблемой – мощной артиллерией противника. Самой же ей превосходство в количестве пушек никак не помогло, так как они элементарно не достреливали до позиций противника. Это привело к тому, что уже через три дня французы побежали назад, потеряв около 2 тыс. человек, тогда как потери немцев составили лишь 200 солдат.


По итогу Польшу откровенно подставили.


Во-первых, Франция сильно приврала, заявив, что кинула в бой чуть на половину армию, которая заставит Германию вывести несколько своих дивизий на защиту. А, во-вторых, после громкого провала Париж пообещал, что возобновит наступление, однако после возвращения на родину издал приказ больше не приближаться к немецким позициям.

При этом Франция нагло заявила, что выполнила все обязательства перед поляками, укрепившись на линии Мажино, которую считала неприступной. Возможно, таковой она и была бы, если бы фашисты не проявили хитрость, обойдя её и напрочь разгромив все укрепления.


А в это время Польша предпринимала тщетные попытки защититься, наивно полагая, что на Западном фронте делают всё, чтобы поддержать оборону.

Как итог, Варшава пала, потеряв 6 тыс. человек убитыми, 16 тыс. ранеными и 102 тыс. оказалось в плену. Но, несмотря на эту историю, сегодня почему-то принято во всём винить СССР.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Польша   военное   война   вторая мировая война   наступление   нацистская германия   франция   
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3  комментария
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24k
albedo Полчаса назад
Ту войну так и называют в исторической науке:
"Странная война".

Западу надо было натравить Германию на СССР.
Европа не собиралась сама воевать с Германией.
Гитлер считал иначе.
Гитлер обманул Европу.
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26k
Юрьевич 4 минуты назад
Англичане, как всегда, прокинули союзника...
Ну а Франция пополнила силы вермахта своим вооружением, солдатами и промышленными мощностями...
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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