Хитрость против технологий: как фольга вогнала немцев в ступор в годы Второй мировой войны

Это позволяло лучше взаимодействовать с радарами на земле, обеспечивая эффективный перехват противника в небе с помощью запрятанных в чащах немецких истребителей-перехватчиков. Выход из этой неприятной ситуации был довольно быстро найдет, правда, был он весьма необычным.

Бомбардировщики стали оснащать специальными контейнерами на случай ночного обнаружения. Что же в них содержалось? У США и Великобритании внутри находилась фольга, в то время как у СССР металлизированная бумажная лента. После того, как содержимое выбрасывалось наружу, на радарах появлялось пятно из помех, мешавшее обнаружению самолётов.