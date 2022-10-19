FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2318 постов • 803 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Военное
Хитрость против технологий: как фольга вогнала немцев в ступор в годы Второй мировой войны

Хитрость против технологий: как фольга вогнала немцев в ступор в годы Второй мировой войны

Автор:
19 октября 2022 08:38
Сообщество : Военное
Метки: СССР   США   авиация   бомбардировщики   военное   вторая мировая война   третий рейх   
1951
8

Авиация всегда занимала важное место в рядах армии, и годы Второй Мировой войны не стали исключением. Конкретно в эту эпоху немаловажную роль занимали бомбардировщики, которые могли добраться глубоко за линию фронта для нанесения ударов по важным стратегическим объектам. Правда, сбрасывались с них далеко не всегда бомбы или агитационные материалы.

Нередко на голову врага сыпали и фольгу. Но для чего?

×
×

Впервые бомбардировка Берлина состоялась с 10 на 11 августа уже в 1941 году. Несмотря на то, что только 6 из 10 советских машин добрались до цели, главную задачу они выполнили, а именно – подняли боевой дух своей армии.

Примерно тоже повторили США весной 1942, совершив знаменитый Рейд Дуллитла в качестве акции возмездия японцам за Перл-Харбор. К слову, тогда участникам операции пришлось сажать самолёты на территории СССР, из-за чего НКВД провели секретную операцию по тайной эвакуации американских пилотов на родину через посольство Великобритании в Иране.

Однако в 1943 году бомбардировщики обеих стран стали нести куда более заметные потери, причём стремительнее всего их сбивали ночью. Довольно быстро разведка установила причину провала, которая заключалась в появлении у Третьего Рейха нового радарного оборудования, устанавливавшегося и на немецкие самолёты.

Это позволяло лучше взаимодействовать с радарами на земле, обеспечивая эффективный перехват противника в небе с помощью запрятанных в чащах немецких истребителей-перехватчиков. Выход из этой неприятной ситуации был довольно быстро найдет, правда, был он весьма необычным.


Бомбардировщики стали оснащать специальными контейнерами на случай ночного обнаружения. Что же в них содержалось? У США и Великобритании внутри находилась фольга, в то время как у СССР металлизированная бумажная лента. После того, как содержимое выбрасывалось наружу, на радарах появлялось пятно из помех, мешавшее обнаружению самолётов.

Если это проводилось ещё и одновременно на разных высотах, то радары на определённое время и вовсе переставали быть чем-то полезным. Чаще всего фольга и металлизированная бумага опускалась с такой скоростью, что времени провести бомбардировку вполне хватало.

Изначально немцы и вовсе не поняли причин сбоя, пока местные жители не стали жаловаться на засоренные блестящей бумагой участки. Несмотря на то, что ответ всё-таки был найден, изменить что-то Третий Рейх уже не мог. Так что этот исторический эпизод стал лишь очередной победой хитрости и смекалки над технологиями.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: СССР   США   авиация   бомбардировщики   военное   вторая мировая война   третий рейх   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
91k
Броненосец Потелкам Час назад
Фольга нарезана на полоски, соответствующие длине волны радара
Всё
Сплошная засветуа экрана
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
16k
Андрей Полчаса назад
Пассивная РЭБ в действии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Corvus Corax Полчаса назад
"Впервые бомбардировка Берлина состоялась с 10 на 11 августа уже в 1941 году."

Это был ВТОРОЙ налет.

В 21:00 7 августа с аэродрома Кагул на острове Эзель поднялась особая ударная группа из 15 бомбардировщиков ДБ-3 ВВС Балтийского флота.
В 1:30 8 августа пять самолётов осуществили сброс бомб на хорошо освещённый Берлин, остальные отбомбились по берлинскому предместью и Штеттину. Немцы настолько не ожидали авианалёта, что включили светомаскировку только через 40 секунд после того, как первые бомбы упали на город. Проконтролировать результаты налёта лётчикам не позволила немецкая ПВО, активность которой стала так велика, что заставила радиста Василия Кротенко прервать режим радиомолчания и сообщить о выполнении задания в радиоэфире: «Моё место Берлин! Задачу выполнили. Возвращаемся на базу!». В 4 утра 8 августа, после семичасового полёта, экипажи без потерь вернулись на аэродром.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Corvus Corax 40 минут назад
"Примерно тоже повторили США весной 1942, совершив знаменитый Рейд Дуллитла в качестве акции возмездия японцам за Перл-Харбор. К слову, тогда участникам операции пришлось сажать самолёты на территории СССР, из-за чего НКВД провели секретную операцию по тайной эвакуации американских пилотов на родину через посольство Великобритании в Иране."

Только вот все было не так...
Из 16-ти самолетов 15 бомбардировщиков достигли Китая. Четыре самолёта совершили жёсткую посадку на воду или рисовые поля и разбились. Три человека погибли, семеро получили травмы. Экипажи 11 самолётов выбросились с парашютами. Восемь американцев попали в японский плен. Трое Дин Холлмарк, Уильям Фарроу и Гарольд Спад в нарушение Женевской и Гаагской конвенций и обычаев войны были убиты 15 октября 1942 года. Роберт Меллер умер в лагере 1 декабря 1943 года.

Единственная уцелевшая машина под командой капитана Эдварда Йорка села на советском дальневосточном аэродроме «Унаши » и была интернирована. Советский Союз, выполняя обязательства перед Японией по пакту о нейтралитете 1941 года, интернировал лётчиков (изначально же предполагалась посадка всех самолётов во Владивостоке, однако СССР не дал на это согласие по той же причине). Экипаж был доставлен сначала в г. Оханск Молотовской области (ныне Пермский край), где они провели 8 месяцев, а затем сначала в Ташкент, а далее в Ашхабад, где 11 мая 1943 года, под видом ложного побега, они были переданы в британскую зону оккупации в Иране.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
297
Javier 50 минут назад
А выход был следующим: Радары оснастили системой детекции изменения частоты отражённого сигнала, от движущегося самолета (эффект Доплера) Сигнал отражённый от помех не учитывался при обработке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
749k
А.Берестенко Час назад
СДЦ - селектор движущихся целей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55226



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 любопытных фотографий занимательных редкостей
15 любопытных фотографий занимательных редкостей
Всё ради зрителя: советские актёры, согласившиеся на многое ради впечатлительной роли
Всё ради зрителя: советские актёры, согласившиеся на многое ради впечатлительной роли
Набирающие популярность в сообществах
Личинки восковой моли спасут планету?
Личинки восковой моли спасут планету?
Женщина отомстила неверному мужу, вложив его коллекцию в ремонт
Женщина отомстила неверному мужу, вложив его коллекцию в ремонт
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Берём на заметку

Популярные теги
#фото#факты#интересное#аварии#подборка#автомобили#автомир#Еда#Россия#Англия
#Юмор#Прикол#картинки#дтп#природа#забавно#авария дня#люди#Москва#кино
#интересно#животные#история#авто аварии#в мире#Приколы#дети#Разное#красота#Мемы
Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3 Защищенный мини-смартфон KingKong Mini 3 Традиции Квантунской армии: чем удивили красноармейцев японские пленные? Традиции Квантунской армии: чем удивили красноармейцев японские пленные? Есть ли цена у подвига: как поощряли бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны? Есть ли цена у подвига: как поощряли бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны? Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1942 году Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1942 году Как проходила служба новобранца США в 1942 году Как проходила служба новобранца США в 1942 году Американская авиация Второй мировой: старые фото в цвете Американская авиация Второй мировой: старые фото в цвете

На что жалуетесь?

Вернуться