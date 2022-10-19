Хитрость против технологий: как фольга вогнала немцев в ступор в годы Второй мировой войны

Авиация всегда занимала важное место в рядах армии, и годы Второй Мировой войны не стали исключением. Конкретно в эту эпоху немаловажную роль занимали бомбардировщики, которые могли добраться глубоко за линию фронта для нанесения ударов по важным стратегическим объектам. Правда, сбрасывались с них далеко не всегда бомбы или агитационные материалы.
Нередко на голову врага сыпали и фольгу. Но для чего?
Впервые бомбардировка Берлина состоялась с 10 на 11 августа уже в 1941 году. Несмотря на то, что только 6 из 10 советских машин добрались до цели, главную задачу они выполнили, а именно – подняли боевой дух своей армии.
Примерно тоже повторили США весной 1942, совершив знаменитый Рейд Дуллитла в качестве акции возмездия японцам за Перл-Харбор. К слову, тогда участникам операции пришлось сажать самолёты на территории СССР, из-за чего НКВД провели секретную операцию по тайной эвакуации американских пилотов на родину через посольство Великобритании в Иране.
Однако в 1943 году бомбардировщики обеих стран стали нести куда более заметные потери, причём стремительнее всего их сбивали ночью. Довольно быстро разведка установила причину провала, которая заключалась в появлении у Третьего Рейха нового радарного оборудования, устанавливавшегося и на немецкие самолёты.
Это позволяло лучше взаимодействовать с радарами на земле, обеспечивая эффективный перехват противника в небе с помощью запрятанных в чащах немецких истребителей-перехватчиков. Выход из этой неприятной ситуации был довольно быстро найдет, правда, был он весьма необычным.
Бомбардировщики стали оснащать специальными контейнерами на случай ночного обнаружения. Что же в них содержалось? У США и Великобритании внутри находилась фольга, в то время как у СССР металлизированная бумажная лента. После того, как содержимое выбрасывалось наружу, на радарах появлялось пятно из помех, мешавшее обнаружению самолётов.
Если это проводилось ещё и одновременно на разных высотах, то радары на определённое время и вовсе переставали быть чем-то полезным. Чаще всего фольга и металлизированная бумага опускалась с такой скоростью, что времени провести бомбардировку вполне хватало.
Изначально немцы и вовсе не поняли причин сбоя, пока местные жители не стали жаловаться на засоренные блестящей бумагой участки. Несмотря на то, что ответ всё-таки был найден, изменить что-то Третий Рейх уже не мог. Так что этот исторический эпизод стал лишь очередной победой хитрости и смекалки над технологиями.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Радиационная халатность: как США потеряли ядерную бомбу во льдах Гренландии
- Есть ли цена у подвига: как поощряли бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны?
- Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1942 году
- Как проходила служба новобранца США в 1942 году
- Традиции Квантунской армии: чем удивили красноармейцев японские пленные?
Всё
Сплошная засветуа экрана
Это был ВТОРОЙ налет.
В 21:00 7 августа с аэродрома Кагул на острове Эзель поднялась особая ударная группа из 15 бомбардировщиков ДБ-3 ВВС Балтийского флота.
В 1:30 8 августа пять самолётов осуществили сброс бомб на хорошо освещённый Берлин, остальные отбомбились по берлинскому предместью и Штеттину. Немцы настолько не ожидали авианалёта, что включили светомаскировку только через 40 секунд после того, как первые бомбы упали на город. Проконтролировать результаты налёта лётчикам не позволила немецкая ПВО, активность которой стала так велика, что заставила радиста Василия Кротенко прервать режим радиомолчания и сообщить о выполнении задания в радиоэфире: «Моё место Берлин! Задачу выполнили. Возвращаемся на базу!». В 4 утра 8 августа, после семичасового полёта, экипажи без потерь вернулись на аэродром.
Только вот все было не так...
Из 16-ти самолетов 15 бомбардировщиков достигли Китая. Четыре самолёта совершили жёсткую посадку на воду или рисовые поля и разбились. Три человека погибли, семеро получили травмы. Экипажи 11 самолётов выбросились с парашютами. Восемь американцев попали в японский плен. Трое Дин Холлмарк, Уильям Фарроу и Гарольд Спад в нарушение Женевской и Гаагской конвенций и обычаев войны были убиты 15 октября 1942 года. Роберт Меллер умер в лагере 1 декабря 1943 года.
Единственная уцелевшая машина под командой капитана Эдварда Йорка села на советском дальневосточном аэродроме «Унаши » и была интернирована. Советский Союз, выполняя обязательства перед Японией по пакту о нейтралитете 1941 года, интернировал лётчиков (изначально же предполагалась посадка всех самолётов во Владивостоке, однако СССР не дал на это согласие по той же причине). Экипаж был доставлен сначала в г. Оханск Молотовской области (ныне Пермский край), где они провели 8 месяцев, а затем сначала в Ташкент, а далее в Ашхабад, где 11 мая 1943 года, под видом ложного побега, они были переданы в британскую зону оккупации в Иране.