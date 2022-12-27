Зачем в организме вырабатывается спирт и сколько

Дело в том, что этанол участвует в углеводном обмене, синтезе морфиноподобных соединений (опиоидов), регулирует активность нейромедиаторов, некоторых белков и пептидов. Это делает его важным компонентом в производстве энергии и адаптивных процессах.

Снижение уровня эндогенного алкоголя, как и его превышение, ведут к нарушению функционального и метаболического гомеостаза - способности к саморегуляции организма.

Интересно, что в медицинской практике были случаи, когда пищеварительная система давала сбой и производила повышенное количество этанола, от чего человек пьянел. Это состояние называют синдромом пивоварни.