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Зачем в организме вырабатывается спирт и сколько

Зачем в организме вырабатывается спирт и сколько

Автор:
27 декабря 2022 17:11
Сообщество : RealFishki
Метки: алкоголь   интересно   организм   факты   химия   человек   
1445
5
Этанол, который образуется в организме в процессе биохимических реакций, называют эндогенный алкоголь.
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Метки: алкоголь   интересно   организм   факты   химия   человек   
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6  комментариев
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24k
Serg2001 2 часа назад
Блин!... Не знал я в молодости про такую отмазку. Очень пригодилась бы на работе...)
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18k
scorpio1965 5 минут назад
А некий 27-летний мужчина пьянел от сладкой газировки.,
-----------------
году в 78-ом, был я в пионерлагере "ДнепроГЭС" в Крыму, переходил в 8 класс
на экскурсии в город первый раз попробовал "Пэпси"
у соотрядников было развлечение -- залпом выпить бутылочку "Пэпси" (300 г)
и типа, опьянение, наступало
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12k
a_komolow 22 минуты назад
Где бы такими бактериями разжиться?
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
вот почему из продажи пропали обычные дрожжи, а остались только сухие.
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11k
Ivan 2 часа назад
Ну...
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