Зачем в организме вырабатывается спирт и сколько

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Этанол, который образуется в организме в процессе биохимических реакций, называют эндогенный алкоголь.
Во всех клетках внутренних органов и тканей присутствует спирт, который играет важную роль в метаболизме. В среднем, пищеварительная система вырабатывает от 3 до 10 грамм этанола в сутки, получая его от ферментированной съеденной пищи. Естественный уровень алкоголя в крови не больше 0,01 промилле.
На содержание алкоголя может влиять физическое и психическое состояние. Уровень эндогенного спирта снижается в периоды стресса, по мере старения и сильных физических нагрузок.
А вот ситуации, которые связаны с положительными эмоциями, к примеру влюблённостью, увеличивают в крови концентрацию этанола. Ведь не зря говорят, что когда влюбляешься, то ходишь, будто пьяный.
А вот ситуации, которые связаны с положительными эмоциями, к примеру влюблённостью, увеличивают в крови концентрацию этанола. Ведь не зря говорят, что когда влюбляешься, то ходишь, будто пьяный.
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Дело в том, что этанол участвует в углеводном обмене, синтезе морфиноподобных соединений (опиоидов), регулирует активность нейромедиаторов, некоторых белков и пептидов. Это делает его важным компонентом в производстве энергии и адаптивных процессах.
Снижение уровня эндогенного алкоголя, как и его превышение, ведут к нарушению функционального и метаболического гомеостаза - способности к саморегуляции организма.
Интересно, что в медицинской практике были случаи, когда пищеварительная система давала сбой и производила повышенное количество этанола, от чего человек пьянел. Это состояние называют синдромом пивоварни.
Снижение уровня эндогенного алкоголя, как и его превышение, ведут к нарушению функционального и метаболического гомеостаза - способности к саморегуляции организма.
Интересно, что в медицинской практике были случаи, когда пищеварительная система давала сбой и производила повышенное количество этанола, от чего человек пьянел. Это состояние называют синдромом пивоварни.
Уровень этанола в крови может повышаться из-за синдрома короткой кишки или аномалий в печени, когда нарушается процесс катаболизма вещества.
Но есть и более интересные случаи, когда человек заражается дрожжевыми бактериями Saccharomyces cerevisiae и Klebsiella pneumoniae. Микроорганизмы ферментируют углеводы в кишечнике, буквально превращая его в настоящую пивоварню. Человек ест, бактерии заставляют углеводы бродить, производя спирт и вот так несчастный пьянеет.
Но есть и более интересные случаи, когда человек заражается дрожжевыми бактериями Saccharomyces cerevisiae и Klebsiella pneumoniae. Микроорганизмы ферментируют углеводы в кишечнике, буквально превращая его в настоящую пивоварню. Человек ест, бактерии заставляют углеводы бродить, производя спирт и вот так несчастный пьянеет.
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году в 78-ом, был я в пионерлагере "ДнепроГЭС" в Крыму, переходил в 8 класс
на экскурсии в город первый раз попробовал "Пэпси"
у соотрядников было развлечение -- залпом выпить бутылочку "Пэпси" (300 г)
и типа, опьянение, наступало