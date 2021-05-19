30 сюрпризов, которые скрывает наше тело

Практически любой человек удивляется, впервые услышав свой голос в записи, - ему он кажется совсем не таким. Все потому, что в записи мы слышим лишь звуки слышимого спектра, а когда говорим, воспринимаем еще и вибрацию черепа - наиболее низкие частоты, составляющие звук нашего голоса. Поэтому в записи наш голос всегда оказывается выше, чем мы ожидаем.