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30 сюрпризов, которые скрывает наше тело

30 сюрпризов, которые скрывает наше тело (31 фото)

Автор:
19 мая 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: загадки   интересно   неожиданно   организм   познавательно   факты   физиология   человеческое тело   
9271
31
Человеческий организм полон тайн и загадок. Казалось бы, о собственном теле мы знаем все - но, если покопаться потщательнее, оно многим способно нас удивить!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: загадки   интересно   неожиданно   организм   познавательно   факты   физиология   человеческое тело   
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2k
ых 4 часа назад
Здесь 2 метра кожи только на одной роже, а остального хватит на пару теннисных кортов.
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13
Захар Загоскин 55 минут назад
Мозг умирает через 6 минут после прекращения поступления кислорода, а не живёт 30 часов. Одна глупость и всё остальное читать желание пропадает.
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2k
Константин 2 часа назад
Ключица- амортзатор?Ну-ну...Вообще-то она является опорой,на которой подвешиваются лопатка и свободная конечность.Этот механизм не подпускает верхнюю конечность к грудной клетке,так что рука имеет максимальный диапазон движения.Да и по поводу крепления органов я поспорю!Большинство органов тела крепится к своему месту,в том числе с помощью прослойки из жировой ткани.Так же как и некоторое количество жира,покрывающее органы брюшной полости и малого таза это вовсе не ожирение,и вообще не заболевание,а вполне нормальное их состояние.Органы в брюшной полости не висят свободно в воздухе,а оказываются частично сращены с мышечными (поверхностными) тканями с помощью ряда прослоек или оболочек.В их числе серозная,фиброзная,жировая и пр.Различные органы могут крепиться к мышцам по-разному.Допустим те же почки подвешены на эластичных связках,похожих на сухожильные.И постоянно подпрыгивать вместе с нами при ходьбе им мешает только здоровая,нормально сформированная жировая капсула.А головной мозг,заключенный не в мышечную но костную оболочку черепной коробки,тоже частично зафиксирован твердыми разрастаниями на внутренней поверхности черепа,похожими на гребни.Каждый такой гребень отделяет одну часть мозга от другой например,полушария от мозжечка,полушария друг от друга и т. д.
А это на закуску.Фото детского черепа с зачатками постоянных зубов.
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40k
Дворняга 3 часа назад
"Человек может вывихнуть челюсть, просто зевнув."
Это точно. Зевнул в очереди на собеседование (долго сидел, да и душно было) - и вместо работы попал в травмпункт. Зато потом устроился в очень хорошее место!
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11k
Элитный тигр 3 часа назад
Почему-же тогда пишут, что если например утопленника не откачали в течение 4 мин, то все, мозг погибает без притока кислорода???
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1k
sedoisever 3 часа назад
30 минут после смерти мозг посылает команды? Учитывая, что он умер минимум 15 минут назад?
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779
Пока живу 4 часа назад
доброго дня
Насчет марафонца - очень сомнительно.
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7k
vit 4 часа назад
>> Человек вполне способен вести нормальную жизнь без одного полушария мозга.

Некоторые, похоже, прекрасно обходятся без обоих полушарий...
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441
Mihhail Mishin vit Час назад
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