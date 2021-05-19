30 сюрпризов, которые скрывает наше тело

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Человеческий организм полон тайн и загадок. Казалось бы, о собственном теле мы знаем все - но, если покопаться потщательнее, оно многим способно нас удивить!
Органы не так уж прочно закреплены в теле человека. Когда хирург делает операцию, он может сдвигать или даже извлекать их, а затем класть обратно, причем необязательно с филигранной точностью, - впоследствии организм сам разместит все так, как надо.
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Мозг регулирует силу мышц. Если мышца сожмется в полную силу, она способна сломать человеческую кость. Не зря люди на адреналине поднимают машины или вспрыгивают на невероятную высоту! Но эта сила может покалечить тело - вот почему мозг сдерживает ее в безопасных рамках.
Люди, живущие в экстремальных условиях, эволюционируют, приспосабливаясь к ним. Например, у людей, живущих высоко в горах, увеличивается объем легких. А у представителей племени баджау, которые живут на воде и целыми днями ныряют за рыбой и ракушками, размер селезенки на 50% больше, чем у среднего человека, - она сохраняет солидный запас крови.
Практически любой человек удивляется, впервые услышав свой голос в записи, - ему он кажется совсем не таким. Все потому, что в записи мы слышим лишь звуки слышимого спектра, а когда говорим, воспринимаем еще и вибрацию черепа - наиболее низкие частоты, составляющие звук нашего голоса. Поэтому в записи наш голос всегда оказывается выше, чем мы ожидаем.
У среднего человека на теле примерно столько же волос, сколько и у шимпанзе, только они короче и тоньше.
На мозг, в среднем, приходится 2% веса нашего тела, но он потребляет 20% поглощаемых нами калорий.
Человеческое тело обладает свойством люминисценции - оно светится в темноте. Но испускаемый нами свет в 1000 раз слабее, чем может уловить человеческий глаз.
Ключицу так легко сломать потому, что именно для этого она и приспособлена: она работает амортизатором, не давая ударной нагрузке повредить позвоночник.
Человек скорее умрет от недостатка сна, чем от нехватки пищи: ьез еды тело способно держаться больше месяца, а без сна - не больше 2 недель.
Челвек - одно из немногих млекопитающих, тело которого не производит собственнй витамин С из-за нехватки необходимых для этого энзимов. Помимо человека, этой способностью не обладают обезьяны, капибары, летучие мыши и морские свинки. У остальных млекопитающих витамин С производится в печени.
У ребенка еще до смены молочных зубов постоянные зубы уже готовы иждут своего часа внутри десен. Поэтому рентген ротовой полости ребенка демонстрирует два ряда зубов, один над другим: зрелище довольно специфическое.
У 39% людей в колене есть дополнительная кость. Сто лет назад она встречалась только у 1%.
После смерти тела мозг может сохранять активность до 30 часов, посылая сигналы и пытаясь вернуть себе контроль над телом.
Человек вполне способен вести нормальную жизнь без одного полушария мозга. Известно немало случаев операций по удалению одного из полушарий: такие больные теряли зрение на одном глазу, одна из рук и одна из ног у них действовала не очень хоршо, но, в целом, они вели обычный образ жизни.
На теле человека есть полосы, которые, однако, обычно не видны. Они называются линиями Блашко и обозначают пути миграции эмбриональных клеток. Они имеют U- и V-образную форму и проявляются на теле человека лишь при некоторых редких заболеваниях.
Человек - лучший марафонец среди животных, и может выиграть марафон у любого из представителей животного царства.
Человеческая яйцеклетка достаточно велика, чтобы ее можно было увидеть невооруженным взглядом.
В любом человеческом глазу есть слепое пятно - там, где оптический нерв входит в мозг. Сам человек этого не замечает, потому что его обманывает собственный мозг, дополняя изображение на месте слепого пятна в соответствии с окружающим фоном.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А это на закуску.Фото детского черепа с зачатками постоянных зубов.
Это точно. Зевнул в очереди на собеседование (долго сидел, да и душно было) - и вместо работы попал в травмпункт. Зато потом устроился в очень хорошее место!
Насчет марафонца - очень сомнительно.
Некоторые, похоже, прекрасно обходятся без обоих полушарий...