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Малоизвестные и поучительные факты о человеческом организме

Малоизвестные и поучительные факты о человеческом организме

Автор:
07 ноября 2022 11:42
Сообщество : Факты
Метки: интересно   наука   организм   строение   тело   факт   человек   
559
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Тело человека при кажущейся простоте и изученности – это космос, неизведанная вселенная, которая скрывает множество загадок.

Некоторые факты о теле человека общеизвестны, а другие действительно неожиданные и потому удивительные:

  • нос человека растет на протяжении всей жизни;
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  • язык, как и пальцы, имеет уникальный отпечаток;
  • самая маленькая клетка организма – это сперматозоид, а крупная – яйцеклетка;
  • человеческий волос способен выдержать 100 г веса, а коса справится даже с 20 тоннами;
  • 80% мозгового вещества – это вода;
  • единственный орган, который не обладает способностью хотя бы частично регенерировать – это зубы;
  • вес головы в среднем составляет 3,5 кг, как вес среднего новорожденного;
  • основные теплопотери происходят как раз через голову (потому слушаем маму и носим шапку);
  • в течение жизни слюнные железы выделяют по объему количество слюны, которой хватит для заполнения двух бассейнов;
  • если краснеет лицо, то одновременно то же самое происходит с желудком;
  • лишь каждый двадцатый ребенок появляется точно в тот день, который рассчитывают ведущие беременность гинекологи;
  • количество микроорганизмов, обитающих в организме (внутри и на поверхности) превышает численность населения планеты;
  • от 70 до 80% домашней пыли – это отмерший эпидермис;
  • по достижении 60-летия половина вкусовых рецепторов человека отмирает, поэтому пожилым пища кажется безвкусной и однообразной;
  • в теле гусеницы мышц больше, чем в человеческом;
  • если бы у обычной женщины были такие пропорции тела как у куклы Барби, то передвигаться она могла бы исключительно на четвереньках.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   наука   организм   строение   тело   факт   человек   
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2  комментария
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Serg2001 40 минут назад
Ха, видел я такую гусеницу в природе!... Красивая. Из них ночные бабочки потом вылупляются...)
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463
Kra 13 минут назад
Вот с Барби не совсем понятно. Что не так с пропорциями?
Стопа слишком маленькая для такого "роста"?
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