Малоизвестные и поучительные факты о человеческом организме

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Тело человека при кажущейся простоте и изученности – это космос, неизведанная вселенная, которая скрывает множество загадок.
Некоторые факты о теле человека общеизвестны, а другие действительно неожиданные и потому удивительные:
- нос человека растет на протяжении всей жизни;
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- язык, как и пальцы, имеет уникальный отпечаток;
- самая маленькая клетка организма – это сперматозоид, а крупная – яйцеклетка;
- человеческий волос способен выдержать 100 г веса, а коса справится даже с 20 тоннами;
- 80% мозгового вещества – это вода;
- единственный орган, который не обладает способностью хотя бы частично регенерировать – это зубы;
- вес головы в среднем составляет 3,5 кг, как вес среднего новорожденного;
- основные теплопотери происходят как раз через голову (потому слушаем маму и носим шапку);
- в течение жизни слюнные железы выделяют по объему количество слюны, которой хватит для заполнения двух бассейнов;
- если краснеет лицо, то одновременно то же самое происходит с желудком;
- лишь каждый двадцатый ребенок появляется точно в тот день, который рассчитывают ведущие беременность гинекологи;
- количество микроорганизмов, обитающих в организме (внутри и на поверхности) превышает численность населения планеты;
- от 70 до 80% домашней пыли – это отмерший эпидермис;
- по достижении 60-летия половина вкусовых рецепторов человека отмирает, поэтому пожилым пища кажется безвкусной и однообразной;
- в теле гусеницы мышц больше, чем в человеческом;
- если бы у обычной женщины были такие пропорции тела как у куклы Барби, то передвигаться она могла бы исключительно на четвереньках.
Источник:
АНТИФИШКИ
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