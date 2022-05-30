FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9064 поста • 1324 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Ученые роботизировали глистов

Ученые роботизировали глистов

Автор:
30 мая 2022 22:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: интересно   креветки   наука   организм   роботы   человек   
1734
5

Наука не стоит на месте. Так, например, в Германии учёные создали робота, который передвигается по кишечнику.

Сам по себе робот, можно сказать, микроскопический. Разработали его в Институте интеллектуальных систем Макса Планка.

×
×

Кроме того, машина скорее похожа на своеобразную липучку. Работает он полностью автономно и без каких-либо проводов. В длину этот робот — всего 3,7 мм, а в ширину — 1,5.

Однако несмотря на такие скромные размеры, сам по себе робот может нести груз в три раза больше своего объёма, а заодно и в 20 раз больше своего веса.

То есть устройство, по сути своей, можно использовать и для доставки лекарств и даже для переноски микроигл. А ещё он может с помощью шипов высвобождать микроскопические частицы лекарств.

Про эти шипы тоже стоит поговорить отдельно. Они покрыты тонким слоем хитозана (да, то же вещество, что и в панцирях креветок, то есть робот некошерный), который создаёт на крохотных деталях достаточное трение и липкость, чтобы те могли цепляться за слой слизи в лёгких, кишечнике, пищеводе и желудке. Пока, правда, только свиней (опять некошерно).

В любом случае, разработки в области медицины уже давно перешагнули за грань "сделать разрез так, чтобы человек не умер сразу".

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: интересно   креветки   наука   организм   роботы   человек   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
VL 2 часа назад
ё-моё... !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SR 4 минуты назад
А мы гланды научились вырезать.... Автогеном... Через жопу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29844



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последняя надежда российского футбола в юбке
Последняя надежда российского футбола в юбке
Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься
Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься
События на Украине 30- 31 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 30- 31 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Рейтинг лучших фильмов для всей семьи: топ-25
Рейтинг лучших фильмов для всей семьи: топ-25
25 вещей и явлений из прошлого, которые напоминают, как сильно изменился мир
25 вещей и явлений из прошлого, которые напоминают, как сильно изменился мир
Звёздные пары, где жена в разы богаче мужа (12 фото)
Звёздные пары, где жена в разы богаче мужа (12 фото)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
- Целых 100 млн? - Да ладна?

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#Разное#автомир#картинки#наука#сатира#собака#истории
#Юмор#животные#Ватермарк#история#дети#коты#путешествия#смешно#спасение#конфликт на дороге
#прикол#факты#в мире#автомобили#забавно#люди#сарказм#познавательно#кот#милота
Звёздные пары, где жена в разы богаче мужа (12 фото) Звёздные пары, где жена в разы богаче мужа (12 фото) Собака-робот готова служить людям Собака-робот готова служить людям Революция в анатомии: органы и части тела человека, которые недавно обнаружили ученые Революция в анатомии: органы и части тела человека, которые недавно обнаружили ученые Ученые создали уникального робота-хамелеона Ученые создали уникального робота-хамелеона Собери себе робота-собачку! Собери себе робота-собачку! В Голливуде появится робот-кинозвезда В Голливуде появится робот-кинозвезда

На что жалуетесь?

Вернуться