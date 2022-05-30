Ученые роботизировали глистов

То есть устройство, по сути своей, можно использовать и для доставки лекарств и даже для переноски микроигл. А ещё он может с помощью шипов высвобождать микроскопические частицы лекарств.

Про эти шипы тоже стоит поговорить отдельно. Они покрыты тонким слоем хитозана (да, то же вещество, что и в панцирях креветок, то есть робот некошерный), который создаёт на крохотных деталях достаточное трение и липкость, чтобы те могли цепляться за слой слизи в лёгких, кишечнике, пищеводе и желудке. Пока, правда, только свиней (опять некошерно).