Ученые роботизировали глистов

Наука не стоит на месте. Так, например, в Германии учёные создали робота, который передвигается по кишечнику.
Сам по себе робот, можно сказать, микроскопический. Разработали его в Институте интеллектуальных систем Макса Планка.
Кроме того, машина скорее похожа на своеобразную липучку. Работает он полностью автономно и без каких-либо проводов. В длину этот робот — всего 3,7 мм, а в ширину — 1,5.
Однако несмотря на такие скромные размеры, сам по себе робот может нести груз в три раза больше своего объёма, а заодно и в 20 раз больше своего веса.
То есть устройство, по сути своей, можно использовать и для доставки лекарств и даже для переноски микроигл. А ещё он может с помощью шипов высвобождать микроскопические частицы лекарств.
Про эти шипы тоже стоит поговорить отдельно. Они покрыты тонким слоем хитозана (да, то же вещество, что и в панцирях креветок, то есть робот некошерный), который создаёт на крохотных деталях достаточное трение и липкость, чтобы те могли цепляться за слой слизи в лёгких, кишечнике, пищеводе и желудке. Пока, правда, только свиней (опять некошерно).
В любом случае, разработки в области медицины уже давно перешагнули за грань "сделать разрез так, чтобы человек не умер сразу".
Источник:
АНТИФИШКИ
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