Шесть алкоголиков от мира литературы

Говорят, талант – не только дар природы, но и бич человека. Часто, читая произведения великих писателей, мы не задумываемся о том, что происходило в их жизни в момент создания того или иного романа или поэмы. Но в действительности порой оказывается, что переживания протагонистов или их алкоголизм появились не просто так.
Что показательно, каждый из гениев пил по-своему. Кто-то пил до беспамятства и начинал буянить, кто-то вообще не просыхал, а кто-то пил из-за глубочайшей депрессии.
Эрнест Хемингуэй
Пожалуй, уже ни для кого не секрет, что автор знаменитой повести «Старик и море» пил. Нет, не так, он ПИЛ. В конечном итоге великий писатель заработал себе цирроз печени. По утрам он выпивал два стакана виски с содовой и льдом, на обед пил французское вино, на «полдник» три-четыре бутылки виски с друзьями, а на ужин – кьянти из оплетенной бутылки, литра четыре или пять.
И это только с его слов. В целом, Хемингуэй считал, что «виски – это пища не для желудка, а для души». Ко всему прочему, виски он пил не только ради своей профессиональной деятельности, а еще и для того, чтобы забыться. У писателя была поставленная шизофрения и паранойя. Из-за этого он даже прошел курс электрошока, но после его смерти выяснилось, что за ним и правда следили.
При этом в алкоголе писатель был избирателен. Он любил делать коктейли: фаворитами был ромовый дайкири и мохито. У него был даже собственный рецепт, по которому даже сейчас готовят коктейли в Гаване. Да и если потрудиться, найти его рецепт легко. И повторить – тоже.
Лев Толстой
Если заглянуть в биографию этого писателя, который всем представляется «мудрым старцем», то окажется, что в молодости он был тем еще повесой.
С друзьями молодой граф часто устраивал пьянки, на которых ко всему прочему еще и играли в карты. И есть версия, что играл Толстой настолько плохо, что был вынужден бежать на войну.
С годами, правда, писателю пришлось отказаться от алкоголя. Все из-за слабого здоровья и приверженности собственной философии, согласно которой к трезвости призывал вообще всех. Без исключений.
Что касается здоровья, то у писателя часто были воспаления легких и судороги в ногах и руках. Кроме того, у него сильно болела печень, сердце, а также часто случались обмороки.
А вот что касается философии, то здесь, возможно, повлияло его участие в переписи населения 1882 года. Тогда на одном из участков, на котором он работал в качестве распорядителя (сам захотел, просим заметить) он узнал, что простые крестьяне и горожане очень уж много пьют. И всю оставшуюся жизнь он боролся с пьянством, даже организовал одно из первых обществ трезвости в Российской империи – «Согласие против пьянства». Общество было весомым. Помимо крестьян в него входили художники Ге и Репин, а также знаменитый путешественник и натуралист Миклухо-Маклай.
Правда, долго организация не просуществовала, и уже после смерти писателя она перестала существовать.
Сергей Есенин
О пьянстве этого поэта можно слагать легенды. О нем известно очень многое, в том числе и о том, что вероятнее всего именно алкоголизм свел его в могилу.
Вообще, о его дебошах знала вся Москва. Но была и другая сторона: Есенин страдал от неурядиц в личной жизни, и потому пил слишком много даже не на людях. В конечном итоге из-за пьянства у него начались эпилептические припадки, которые достигли пика в Америке.
Пил он виски и водку. Да и вообще все, что было в кабаках. Но справедливости ради, в послереволюционной бедной России в кабаках не водилось элитного алкоголя.
Скотт Фитцджеральд
Вы, конечно, читали «Великого Гэтсби», ну или смотрели экранизацию. Там главный герой, собственно, Гэтсби, во время сухого закона торгует алкоголем из-под полы.
Но и в жизни Фитцджеральда было много алкоголя. В 1920 году он женится на Зельде Сэйр, вместе с которой они прожигают гонорары и жизнь. В их расписании были курорты и вечеринки, на которых самыми постоянными гостями были горячительные напитки и наркотики. Доходило и до скандалов – известен случай, когда супруги пришли на театральную премьеру абсолютно голыми.
Ничего хорошего из этого не получилось. Зельда бросалась с лестницы из-за ревности, а позже ей поставили шизофрению. А сам писатель, пока его жена лечилась в клиниках, поехал работать в Голливуд. Но ничего не получалось, и он стал пить еще больше. Правда, жизнь затем наладилась.
С Зельдой Фитцджеральд был вынужден расстаться, а затем женился вновь. Но пить он не переставал, в алкогольном угаре разнося все вокруг. В 1940-м он умер от очередного сердечного приступа. Зельды не стало позже. Погибла она в пожаре в клинике, но в уход мужа и его смерть верить отказывалась.
Трумен Капоте
Еще один американец родом из прошлого века, который внес огромный вклад в мировую литературу. «Завтрак у Тиффани» -- его рук дело. Героиня в романе живет напропалую, постоянно развлекается на вечеринках, а жизнь у нее тяжела. В том числе из-за алкоголя, который ее окружает.
Но пристрастие к алкоголю возникло у Капоте во время работы над «Хладнокровным убийством». Более того, он был влюблен в одного из прототипов своего героя, Перри Смита. Но того ждал электрический стул.
В итоге все мучения и алкоголизм привели писателя к циррозу печени. К слову, здесь свою роль сыграла знаменитый коктейль «Отвертка». Именно Капоте стал главным популяризатором ядреного коктейля: смешивал он три доли водки и семь долей сока.
Ярослав Гашек
Кто не знает о похождениях бравого солдата Швейка? В российских городах в честь чешского писателя названы улицы и площади, а о его творчестве знают очень и очень многие.
Сам он родился в бедной семье, не смог окончить гимназию из-за бедности и политической неблагонадежности.
Затем, уже позже, он участвовал в восстаниях в Болгарии и Македонии, а после того, как получил арест за бродяжничество, вернулся домой и сочинял стихи и заметки в юмористическом жанре. Относился к своему творчеству Гашек несерьезно, а еще был завсегдатаем трактиров.
На жизнь зарабатывал мошенничеством: по сути, он торговал дворнягами, выдавая их за породистых собак. Но полиция регулярно задерживала его за пьяные выходки: справлял нужду около полицейского управления, повредил две железные загородки будучи пьяным, зажигал уличные фонари, которые уже были погашены.
Во время Первой мировой писатель попал в плен, записался в чешский корпус российской армии и получил георгиевский крест. Затем записался в компартию, участвовал в подавлении анархистского мятежа в Самаре, получил звание предателя чешского народа, участвовал в Гражданской войне, заведовал типографией в Уфе и был заместителем коменданта Бугульмы, в Иркутске выжил после покушения, а затем издавал газету на бурятском языке. Позже вернулся в Чехию готовить мировую революцию, но там снова начал пить и бродяжничать. Там же и написал «Похождения бравого солдата Швейка». Вот только повесть не дописал, и умер в 39 лет.
Удивительный человек с удивительной судьбой.
Это далеко не все писатели, которые по тем или иным причинам пили. Но обо всех остальных мы расскажем в другой раз.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Гитлер, кстати, практически не пил и был вегетарианцем
12 градусов - ядреный???
А про Фитцджеральда тот же Хэмингуэй отлично писал...
И с бандюгами жарю спирт...