Шесть алкоголиков от мира литературы

И это только с его слов. В целом, Хемингуэй считал, что «виски – это пища не для желудка, а для души». Ко всему прочему, виски он пил не только ради своей профессиональной деятельности, а еще и для того, чтобы забыться. У писателя была поставленная шизофрения и паранойя. Из-за этого он даже прошел курс электрошока, но после его смерти выяснилось, что за ним и правда следили.

При этом в алкоголе писатель был избирателен. Он любил делать коктейли: фаворитами был ромовый дайкири и мохито. У него был даже собственный рецепт, по которому даже сейчас готовят коктейли в Гаване. Да и если потрудиться, найти его рецепт легко. И повторить – тоже.

Лев Толстой