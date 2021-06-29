24 неожиданных факта о человеческом теле

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Тело человека - одно из самых совершенных и удивительных созданий природы. Мы пользуемся им каждый день и даже не подозреваем о некоторых его неожиданных и невероятных свойствах.
Наше тело убивает 19 потенциальных раковых клеток в минуту. Иными словами, ежеминутно 19 раз оно спасает нас от рака
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Если женщина испытывает оргазм во сне, ее мозг выделяет те же гормоны, что и при оргазме во время секса
Если вы закроетелевое ухо и заговорите, вы будете слышать свой голос таким, каким его слышат другие люди
Если у беременной женщины происходит повреждение какого-либо органа, зародыш начинает выделять стволовые клетки, которые помогают органу восстановиться
Синовиальнаяжидкость - это вещество, которое облегчает движение человеческих суставов. Эта субстанция считается самым скользким веществом, известным человечеству
Эякуляция не всегда означает оргазм. Она контролируется нервными окончаниями нижней части спинного мозга
Человек - лучший стайер в животном мире, и если он будет настойчиво гнаться за животным, оно, в конце концов, всегда уступит ему в выносливости
Ваши руки способны совершать очень сложные операции, полностью их контролируя. Только ваше зрение мешает им полностью реализовать высочайший уровень моторного контроля
Чтобы высосать из тела человека всю кровь, потребуется 1 200 000 комаров, которые будут сосать ее одновременно
По принципу действия сердце не похоже на насос: оно не сжимается, а, скорее, скручивается и разворачивается вновь, чтобы качать кровь
Человеческая слюна содержит опиорфин - пептид, обладающий втрое более сильным обезболивающим действием, чем морфин
Запах человека стольже уникален, как и отпечатки пальцев. Это не относится только к близнецам
Ваши глаза воспринимают мир перевернутым вверх ногами, но мозг переворачивает получаемую от них картинку на место
Кончики пальцев у человека способны отрасти заново, даже если человек лишится их, к примеру, из-за травмы
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я думал нервные импульсы сродни электрическим и двигаются со скоростью света.
Но в природе, звери не тренеруются, а бегают исклбчительно аз едой и для выживания и человек несомненно победитель в этой гонке при должных тренеровках.
Если тренироваться у порно, на эхолокацию это никак не повлияет.
https://mydiscoveries.ru/skolko-neobhodimo-komarov-chtobyi-vyipit-vsyu-krov-u-chelovekahttps://mydiscoveries.ru/skolko-neobhodimo-komarov-chtobyi-vyipit-vsyu-krov-u-cheloveka