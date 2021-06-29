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24 неожиданных факта о человеческом теле

24 неожиданных факта о человеческом теле (25 фото)

Автор:
29 июня 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: биология   интересно   познавательно   удивительно   факты   физиология   человек   человеческое тело   
3348
25
Тело человека - одно из самых совершенных и удивительных созданий природы. Мы пользуемся им каждый день и даже не подозреваем о некоторых его неожиданных и невероятных свойствах.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: биология   интересно   познавательно   удивительно   факты   физиология   человек   человеческое тело   
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2k
Nyash Час назад
сборник п и з д е ж а
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11k
Марсианин 7 минут назад
Если вы закроетелевое ухо и заговорите, вы будете слышать свой голос таким, каким его слышат другие люди

Проверили?
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10k
Типа граф 23 минуты назад
Комментарий к фото
Если одеть специальные очки которые перевернут картинку и носить их какое то время не снимая , то ваш мозг перевернёт картинку в обратное положение .
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−112
Кукулькан Полчаса назад
Обоняние функционирует и во сне.
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938
Андрей Филиппов Полчаса назад
"Если женщина испытывает оргазм во сне, ее мозг выделяет те же гормоны, что и при оргазме во время секса" - если поссать во сне тоже самое получится.
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203k
Барон Мюнхгаузен 39 минут назад
Только время тратить подобный бред "переводить".
С сайта британских учёных что-ли?
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4k
samsr 53 минуты назад
Про комаров и и всех кто кровь сосет))
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3k
SaveUs 56 минут назад
На заводе кончик указательного пальца себе отрезал, а он действительно отрос, но стал более чувствительный - щекотно при работе на клавиатуре
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43k
doker Час назад
Блин, вот мы "тормоза" - нервные импульсы двигаются по человеческому телу со скоростью 76 м/с.
Звук и тот быстрее.
Я думал нервные импульсы сродни электрическим и двигаются со скоростью света.
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1k
Вася Куралесофф Час назад
Вот оно, ну конечно. Это не я поправился, это все бактерии. Поналипли, понимаешь. У меня теперь есть научное объяснение.
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1k
DrKlizmi Час назад
Посмотрел бы я как человек-лучший-в-мире-стайер загонит лошадь.
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8k
Аполлинарий 2 часа назад
К последнему пункту.
Если тренироваться у порно, на эхолокацию это никак не повлияет.
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