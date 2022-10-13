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Вопросы на сон грядущий: Почему люди не смеются, когда сами себя щекочут

Вопросы на сон грядущий: Почему люди не смеются, когда сами себя щекочут

Автор:
13 октября 2022 22:13
Сообщество : Наука
Метки: интересно   исследования   мозг   нейробиология   организм   факты   чувствительность   щекотка   
2094
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Проблема, с которой сталкивались не все, но все-таки. Задумывались ли вы, почему когда люди щекочут сами себя, их это не смешит?

А вот нейробиологи из Германии всерьез занялись этим вопросом. Для этого они провели серию экспериментов. 12 добровольцев стали участниками различных тестирований, за которыми наблюдали нейробиологи. Ученые предположили, что человеческий мозг блокирует реакцию на собственные прикосновения.

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Исследование провели в несколько этапов. Во время первого добровольцы разделились на пары, поболтали, а затем начали щекотать друг друга в области ступней и подмышек.

Анализ видео эксперимента показал, что примерно через 300 миллисекунд после начала щекотки у волонтеров появлялась улыбка и изменялось дыхание. Еще 200 миллисекунд спустя люди начинали смеяться. Самыми чувствительными к щекотке оказались ступни.

В ходе второго этапа один из пары должен был щекотать себя сам, пока то же самое с ним проделывал партнер. Оказалось, в этом случае люди меньше реагировали на прикосновения и не так громко, весело и активно смеялись.

Как итог, к которому пришли нейробиологи. Люди, страдающие бредом, могут смеяться, щекоча себя.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   исследования   мозг   нейробиология   организм   факты   чувствительность   щекотка   
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11  комментариев
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4k
Горожанин 2 часа назад
Бред какой-то.
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9k
Mowgley Z ⚔ 24 минуты назад
Когда ж закончил я рассказ,
То Кое-Кто спросил: И всё?
Ты говорил тут целый час,
А рассказал ни то ни сё!
©
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2k
Старичок Полчаса назад
о, коллеги британских ученых нарисовались.
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735
Ильич 52 минуты назад
Этот вопрос можно задавать претендентам на вакансию: “смеёшься ли ты, когда себя щекочешь”? Чисто поржать.
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30k
Teodor 53 минуты назад
А вот меня в машине в качестве пассажира укачивает, что аж трындец! Но если сам за рулём - похрен веники на любых горных дорогах и виражах...
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1k
Vadim Balabanov 59 минут назад
"Проблема, с которой сталкивались не все, но все-таки. Задумывались ли вы, почему когда люди щекочут сами себя, их это не смешит?"

Плять, для кого это проблема?
И кто над этим задумывается?

Может автор?
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2k
Andrey Kondor Час назад
Когда меня кто-то щекочет, тоже не смешно. Хочется залепить в ухо.
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5k
sedoisever Час назад
Ну, и почему же?
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34k
Седой 2 часа назад
И тема диссертации интересная...что то там в носу!
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Александр Невский
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