Вопросы на сон грядущий: Почему люди не смеются, когда сами себя щекочут

Проблема, с которой сталкивались не все, но все-таки. Задумывались ли вы, почему когда люди щекочут сами себя, их это не смешит?
А вот нейробиологи из Германии всерьез занялись этим вопросом. Для этого они провели серию экспериментов. 12 добровольцев стали участниками различных тестирований, за которыми наблюдали нейробиологи. Ученые предположили, что человеческий мозг блокирует реакцию на собственные прикосновения.
Исследование провели в несколько этапов. Во время первого добровольцы разделились на пары, поболтали, а затем начали щекотать друг друга в области ступней и подмышек.
Анализ видео эксперимента показал, что примерно через 300 миллисекунд после начала щекотки у волонтеров появлялась улыбка и изменялось дыхание. Еще 200 миллисекунд спустя люди начинали смеяться. Самыми чувствительными к щекотке оказались ступни.
В ходе второго этапа один из пары должен был щекотать себя сам, пока то же самое с ним проделывал партнер. Оказалось, в этом случае люди меньше реагировали на прикосновения и не так громко, весело и активно смеялись.
Как итог, к которому пришли нейробиологи. Люди, страдающие бредом, могут смеяться, щекоча себя.
Источник:
АНТИФИШКИ
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То Кое-Кто спросил: И всё?
Ты говорил тут целый час,
А рассказал ни то ни сё!
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Плять, для кого это проблема?
И кто над этим задумывается?
Может автор?