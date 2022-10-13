Вопросы на сон грядущий: Почему люди не смеются, когда сами себя щекочут

Исследование провели в несколько этапов. Во время первого добровольцы разделились на пары, поболтали, а затем начали щекотать друг друга в области ступней и подмышек.

Анализ видео эксперимента показал, что примерно через 300 миллисекунд после начала щекотки у волонтеров появлялась улыбка и изменялось дыхание. Еще 200 миллисекунд спустя люди начинали смеяться. Самыми чувствительными к щекотке оказались ступни.