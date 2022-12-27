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В точку: пользователи Твиттера не перестают радовать своими наблюдениями и выводами

В точку: пользователи Твиттера не перестают радовать своими наблюдениями и выводами

Автор:
27 декабря 2022 15:59
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   наблюдения   смех   точно подмечено   
2889
17
Перед вами очередная порция гениальных постов пользователей социальной сети Twitter. Сегодня им снова получилось нас удивить и рассмешить. Берите ручки и листочки - будет полезно!
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Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   наблюдения   смех   точно подмечено   
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6  комментариев
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6k
Copycat 2 часа назад
Не знаю, мне почему то часть цитат кажется глупыми, я понимаю они пытаются в юмор но я это уровень давно перерос
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1
Вася 22 минуты назад
Батисфера ,круг общения отца
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
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732
Lex 2 часа назад
В предыдущих постах были почти все эти глупые (на мой взгляд) цитаты. Так что минус
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Richard

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