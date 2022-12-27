В точку: пользователи Твиттера не перестают радовать своими наблюдениями и выводами

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Перед вами очередная порция гениальных постов пользователей социальной сети Twitter. Сегодня им снова получилось нас удивить и рассмешить. Берите ручки и листочки - будет полезно!
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