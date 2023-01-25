Когда спорить просто глупо: убойные наблюдения пользователей соцсетей

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Перед вами самые настоящие философы современности. Актуально, свежо и неизбито - это главные три критерия, которыми я руководствовался, когда собирал данную подборку.
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Метки: twitter Прикол Твиттер Юмор жиза наблюдения смех умозаключения
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