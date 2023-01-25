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Когда спорить просто глупо: убойные наблюдения пользователей соцсетей

Когда спорить просто глупо: убойные наблюдения пользователей соцсетей

Автор:
25 января 2023 15:18
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   жиза   наблюдения   смех   умозаключения   
3723
16
Перед вами самые настоящие философы современности. Актуально, свежо и неизбито - это главные три критерия, которыми я руководствовался, когда собирал данную подборку.
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Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   жиза   наблюдения   смех   умозаключения   
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5  комментариев
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10k
Евгений Час назад


А орехи, кто чистить будет?
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33k
Korolev 17 минут назад
Комментарий к фото
Почему?
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570k
АРОН Час назад
Зачётно.
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Richard

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