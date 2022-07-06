FISHKINET
Сообщество Юмор 15171 пост • 2915 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
16 гениальных и бесплатных советов из Твиттера, которые способны изменить жизнь

16 гениальных и бесплатных советов из Твиттера, которые способны изменить жизнь

Автор:
06 июля 2022 13:19
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Твиттер   Юмор   наблюдение   прикол   психология   смех   точно подмечено   философия   
1892
17
Герои данного поста настоящие философы современности. Они подмечают вокруг себя такие удивительные вещи, что хочется хлопать им в ладоши. Не стоит забывать, что всё гениальное просто!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: twitter   Твиттер   Юмор   наблюдение   прикол   психология   смех   точно подмечено   философия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Hunson Abadeer 18 минут назад
оо да гениальность тут просто зашкаливает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Kristian 13 минут назад
Бесят такие картинки, про мелких песдюков не к месту. Делайте отдельные статьи про яжматерей и там постите, как песдюки жрут, срут, пердят, рыгают и выдают якобы гениальные фразы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77962



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 уморительных кадров, доказывающих, что хвостатые тоже очень эмоциональны
15 уморительных кадров, доказывающих, что хвостатые тоже очень эмоциональны
20 лживых новостей, которые разносятся по сети и засоряют наш мозг
20 лживых новостей, которые разносятся по сети и засоряют наш мозг
События на Украине 5- 6 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 5- 6 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Знаменитости и их двойники
Знаменитости и их двойники
10+ людей, которые придумали нестандартные решения бытовых проблем
10+ людей, которые придумали нестандартные решения бытовых проблем
6 великих российских композиторов, о которых все слышали, но не все слушали
6 великих российских композиторов, о которых все слышали, но не все слушали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идея для реакции

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#кино#новости#дтп#природа#истории#искусство#авто аварии
#Юмор#люди#в мире#Разное#подборка#забавно#история#автомир#сарказм#конфликт
#животные#интересное#интересно#картинки#автомобили#удивительно#аварии#кот#сатира#роль
6 великих российских композиторов, о которых все слышали, но не все слушали 6 великих российских композиторов, о которых все слышали, но не все слушали С юмором о выгорании, или главная проблема современного общества во всей красе С юмором о выгорании, или главная проблема современного общества во всей красе Умно и смешно: убойные высказывания пользователей соцсетей обо всем на свете Умно и смешно: убойные высказывания пользователей соцсетей обо всем на свете Точнее не скажешь: убойные высказывания из социальных сетей, заставляющие задуматься Точнее не скажешь: убойные высказывания из социальных сетей, заставляющие задуматься Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься В яблочко, или порция убойных наблюдений от пользователей соцсетей В яблочко, или порция убойных наблюдений от пользователей соцсетей

На что жалуетесь?

Вернуться