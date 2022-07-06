16 гениальных и бесплатных советов из Твиттера, которые способны изменить жизнь

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Герои данного поста настоящие философы современности. Они подмечают вокруг себя такие удивительные вещи, что хочется хлопать им в ладоши. Не стоит забывать, что всё гениальное просто!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Так думает автор (чаще всего женщина), когда рисует подобные картинки с якобы жизненными ситуациями, чтоб опубликовать в твитере, инстаграмме, фейсбуке итд и получить лайки.