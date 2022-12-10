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Точные и убойные наблюдения, которыми продолжают делиться пользователи Twitter

Точные и убойные наблюдения, которыми продолжают делиться пользователи Twitter

Автор:
10 декабря 2022 12:59
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   и так сойдёт   наблюдения   смех   соцсети   
2995
17
Покупка Илоном Маском Твиттера никак не повлияла на русскоязычных пользователей этой соцсети, которые продолжают выдавать шикарные умозаключения. Смотрите сами - здесь глубже, чем может показаться на первый взгляд!
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Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   и так сойдёт   наблюдения   смех   соцсети   
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3  комментария
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4k
Suvar_ 2 часа назад
переведите пожалуйста
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3k
Едондер пуп Час назад
"Все выбрали номер 8?"
Нет. Примерно 3.
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Richard

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