Точные и убойные наблюдения, которыми продолжают делиться пользователи Twitter

2995
17
Покупка Илоном Маском Твиттера никак не повлияла на русскоязычных пользователей этой соцсети, которые продолжают выдавать шикарные умозаключения. Смотрите сами - здесь глубже, чем может показаться на первый взгляд!
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Неожиданные и гениальные наблюдения современных мыслителей из соцсетей
- Действительно забавные наблюдения, которыми не перестают делиться пользователи Twitter
- Точно подмечено: разрывные наблюдения и умозаключения пользователей соцсетей
- Они за нами подглядывают: наблюдения пользователей соцсетей, от которых становится страшно
- Точные высказывания и мемы про время, которые заставляют задуматься
Новости партнёров
реклама
Нет. Примерно 3.