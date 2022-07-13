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Точные высказывания и мемы про время, которые заставляют задуматься

Точные высказывания и мемы про время, которые заставляют задуматься

Автор:
13 июля 2022 18:50
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Время   Твиттер   Юмор   наблюдения   прикол   психология   смех   часы   
3921
16
Время - это самое ценное, что у нас есть. Его нам вечно не хватает, поэтому существуют различные техники, которые призваны научить с ним правильно обращаться. А в этом посте вы найдете месседжи настоящих гуру тайм-менеджмента и интересные наблюдения обычных пользователей соцсетей.
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Источник:

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Метки: twitter   Время   Твиттер   Юмор   наблюдения   прикол   психология   смех   часы   
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4  комментария
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9k
a_komolow 59 минут назад
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И не проспать утром!
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a_komolow 54 минуты назад
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Они 3.14здаболы!
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9k
a_komolow 55 минут назад
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Кожу обязательно снимать?
Или сама слезет
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9k
a_komolow 57 минут назад
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Хорошая отмазка!
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