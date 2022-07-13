Точные высказывания и мемы про время, которые заставляют задуматься

Время - это самое ценное, что у нас есть. Его нам вечно не хватает, поэтому существуют различные техники, которые призваны научить с ним правильно обращаться. А в этом посте вы найдете месседжи настоящих гуру тайм-менеджмента и интересные наблюдения обычных пользователей соцсетей.

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1. Всё в этом мире относительно 0 Источник:

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5. А на что больше всего времени тратите вы? 0 Источник:

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