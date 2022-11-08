Действительно забавные наблюдения, которыми не перестают делиться пользователи Twitter

Перед вами подборка простых и забавных, но в то же время глубоких наблюдений и умозаключений, которые нагенерировали пользователи одной популярной соцсети. Вам понравится - факт!

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1. Ведь встречают по одёжке 0 Источник:

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2. Ожидание и реальность 0 Источник:

3. Самое очевидное отличие женщины от девочки 0 Источник:

4. У вас тоже? 0 Источник:

5. Поговорили о женщинах, теперь давайте про мужчин 0 Источник:

6. Минутка мотивации 0 Источник:

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8. Великий и могучий! 0 Источник:

9. Так вот в чём заключается это взросление... 0 Источник:

10. Продолжаем погружаться в наблюдения пользователей Твиттера 0 Источник:

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12. Это суровое русское айти 0 Источник:

13. Тот случай, когда остается слишком много вопросов 0 Источник:

14. К - каламбур 0 Источник:

15. Что-то в последние несколько лет подобные посты стали очень популярными 0 Источник:

16. Действительно, кого тут стоит жалеть? 0 Источник: