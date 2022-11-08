Действительно забавные наблюдения, которыми не перестают делиться пользователи Twitter

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Перед вами подборка простых и забавных, но в то же время глубоких наблюдений и умозаключений, которые нагенерировали пользователи одной популярной соцсети. Вам понравится - факт!
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Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
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Метки: twitter Прикол Твиттер Юмор жиза комментарии наблюдения смех
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Слишком самонадеянно....
Да и туповатые картинки не всем нравятся...
- Так я же хакер, пароль подобрал!