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Действительно забавные наблюдения, которыми не перестают делиться пользователи Twitter

Действительно забавные наблюдения, которыми не перестают делиться пользователи Twitter

Автор:
08 ноября 2022 09:32
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   жиза   комментарии   наблюдения   смех   
2159
18
Перед вами подборка простых и забавных, но в то же время глубоких наблюдений и умозаключений, которые нагенерировали пользователи одной популярной соцсети. Вам понравится - факт!
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Источник:

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Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   жиза   комментарии   наблюдения   смех   
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3  комментария
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
"Вам понравится - факт!"
Слишком самонадеянно....
Да и туповатые картинки не всем нравятся...
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19k
nobody® 20 минут назад
Комментарий к фото
Зачем жалеть людей, которые берут кредит 140т.р. ради красивых фоток в Инстаграм?
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19k
nobody® 22 минуты назад
Комментарий к фото
- А ты чего запил? Ты же кодировался...
- Так я же хакер, пароль подобрал!
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Richard

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