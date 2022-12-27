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В американском Буффало местные жители начали массово грабить магазины

В американском Буффало местные жители начали массово грабить магазины

Автор:
27 декабря 2022 11:39
Сообщество : Криминал
Метки: США   баффало   буря   магазины   мародёрство   рождество   
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Любители полутать во всем винят непогоду.

В США продолжается разрушительная снежная буря. По последним данным, обрушившийся на США и Канаду циклон, только в Америке унёс жизни 57 человек. 27 человек погибли в округе Эри на западе штата Нью-Йорк. Из них 18 в его столице – городе Буффало.

И пока полиция и прочие городские службы работают на износ, пытаясь помочь людям и устранить последствия катаклизма, у определённой категории граждан проснулась жажда мародёрства началась паника.

В Буффало местные жители принялись громить магазины и вытаскивать оттуда, всё, что им приглянулось. Если бы это были генераторы, батарейки, лампы, и всё то, что поможет выжить и не замёрзнуть, то людей понять было можно. Но из разбитых витрин магазинов жители тащат мыло, технику и прочую ерунду. Кассы, разумеется, тоже обчистили.

СМИ уже называют нынешнее Рождество в Америке самым холодным и драматичным за последние 40 лет. Самое печальное в этой истории, что как только жители видят бессилие властей, начинается хаос.

Снежный буран тем временем и не думает прекращаться. Интенсивные осадки и практически нулевая видимость в некоторых штатах продолжат сковывать некоторые штаты и во вторник.

И этим продолжат пользоваться нечистые на руку местные жители.

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Метки: США   баффало   буря   магазины   мародёрство   рождество   
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12  комментариев
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12k
Karelian Час назад
О, "местные жители" неназываемого цвета кожи.
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Eltiftel 3 минуты назад
что можно ожидать от людей проживающих государстве, построенного бандитами и грабителями...
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1k
Alex 3 минуты назад
Дикий народ
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16k
Alex_Ato 16 минут назад
думаю им уже пора начинать "перестройку"
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9k
GROMOZEKA 16 минут назад
ЧОРНАЯ ПЯТНИЦА
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10k
ScorpionDS 18 минут назад
Где на видео существенные снежные заносы и нулевая видимость?
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7k
Алексей 24 минуты назад
Проявляйте толерантность. Это не грабёж, это покупки "по-чёрному".
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7k
Том Сойер Полчаса назад

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9k
Sapsan 39 минут назад
Ща придут местные радужные либералы и скажут что это все подстановка, голливуд снимает фильм. Что в Америке такого не может быть.
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3k
Палыч 54 минуты назад
не местные жители, а местные ниггеры, наверное??
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2k
Walther Час назад
..."Самое печальное в этой истории, что как только жители видят бессилие властей, начинается хаос."...
Вертели власти жителей на известном органе, им участие в шоу под названием "Приключения Зелибобы и его друзей" гораздо интереснее!
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