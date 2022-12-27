В американском Буффало местные жители начали массово грабить магазины

Любители полутать во всем винят непогоду.
В США продолжается разрушительная снежная буря. По последним данным, обрушившийся на США и Канаду циклон, только в Америке унёс жизни 57 человек. 27 человек погибли в округе Эри на западе штата Нью-Йорк. Из них 18 в его столице – городе Буффало.
И пока полиция и прочие городские службы работают на износ, пытаясь помочь людям и устранить последствия катаклизма, у определённой категории граждан
проснулась жажда мародёрства началась паника.
Если Санта не идёт к Джону, Джон идёт в магазин и дарит себе плазму. Для некоторых граждан, несмотря на буран, это самое счастливое Рождество
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В Буффало местные жители принялись громить магазины и вытаскивать оттуда, всё, что им приглянулось. Если бы это были генераторы, батарейки, лампы, и всё то, что поможет выжить и не замёрзнуть, то людей понять было можно. Но из разбитых витрин магазинов жители тащат мыло, технику и прочую ерунду. Кассы, разумеется, тоже обчистили.
Некоторые любители полутать, не стесняясь ведут прямые трансляции из маркетов
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СМИ уже называют нынешнее Рождество в Америке самым холодным и драматичным за последние 40 лет. Самое печальное в этой истории, что как только жители видят бессилие властей, начинается хаос.
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Снежный буран тем временем и не думает прекращаться. Интенсивные осадки и практически нулевая видимость в некоторых штатах продолжат сковывать некоторые штаты и во вторник.
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И этим продолжат пользоваться нечистые на руку местные жители.
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Вертели власти жителей на известном органе, им участие в шоу под названием "Приключения Зелибобы и его друзей" гораздо интереснее!