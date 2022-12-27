В американском Буффало местные жители начали массово грабить магазины

В Буффало местные жители принялись громить магазины и вытаскивать оттуда, всё, что им приглянулось. Если бы это были генераторы, батарейки, лампы, и всё то, что поможет выжить и не замёрзнуть, то людей понять было можно. Но из разбитых витрин магазинов жители тащат мыло, технику и прочую ерунду. Кассы, разумеется, тоже обчистили.