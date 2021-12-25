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Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!

Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет! (5 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2021 17:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Re:ванш   Ynews   интересно   политика   проекция   развал СССР   рождество   сша   
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В честь празднования Рождества во всем мире на здании американского посольства в Москве появился подарок для "Дяди Сэма".

В проекции было показано видео с посланием Америке, хоть оно и было на русском, но все можно было понять безе перевода.

В послании говорится, что 30 лет назад для США был сделан самый лучший подарок. Его озвучил Михаил Горбачев, на здании были показаны кадры его исторической речи о сложении с себя полномочий президента СССР.

На кадрах также показаны символы возрождения "Большой России", среди которых: карта Крыма, Керченский мост, олимпиада 2014 года, Чемпионат мира по футболу 2018 года, запуск ракеты «Ангара-А5» и плавучая станция АЭС «Академик Ломоносов».

Таким образом, art-группа Re:ванш хотела поздравить заокеанских "партнеров" России и предупредить их о том, что больше таких подарков не будет.

«25 декабря 1991 г. над Сенатским дворцом московского Кремля был спущен красный флаг СССР. Мы посчитали символичным через 30 лет после этого события заново поднять флаг сверхдержавы в виде световой проекции. Как символ возрождения Большой России», — говорится в описании к ролику.

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Метки: Re:ванш   Ynews   интересно   политика   проекция   развал СССР   рождество   сша   
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7  комментариев
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12
Мурчелло 14 минут назад
Навальный выйдет,за старое возмётся.Горбатого могила исправит.Молодёжь уже достаточно обработана.Пиндосы-это жиды.Они злопамятны.И никто не говорил,что они всё забыли.Работа ведётся и сейчас.Так что расслабляться не стоит.
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3k
Иван 48 минут назад
Это когда Россия освободилась от влияния США?
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24k
Владимир 49 минут назад
Прикольно. Это вам не курицу в звезду свою пихать и не члены на разводных мостах рисовать.
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125
Akabushkin Petr Владимир 12 минут назад
Болт на мосту более талантливо, имхо.
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