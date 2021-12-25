Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!

В честь празднования Рождества во всем мире на здании американского посольства в Москве появился подарок для "Дяди Сэма".
В проекции было показано видео с посланием Америке, хоть оно и было на русском, но все можно было понять безе перевода.
В послании говорится, что 30 лет назад для США был сделан самый лучший подарок. Его озвучил Михаил Горбачев, на здании были показаны кадры его исторической речи о сложении с себя полномочий президента СССР.
На кадрах также показаны символы возрождения "Большой России", среди которых: карта Крыма, Керченский мост, олимпиада 2014 года, Чемпионат мира по футболу 2018 года, запуск ракеты «Ангара-А5» и плавучая станция АЭС «Академик Ломоносов».
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Таким образом, art-группа Re:ванш хотела поздравить заокеанских "партнеров" России и предупредить их о том, что больше таких подарков не будет.
«25 декабря 1991 г. над Сенатским дворцом московского Кремля был спущен красный флаг СССР. Мы посчитали символичным через 30 лет после этого события заново поднять флаг сверхдержавы в виде световой проекции. Как символ возрождения Большой России», — говорится в описании к ролику.
Арт-группа «Re: ванш». С рождеством, дядя Сэм!— Катя Смерш (@katyasmersh) December 25, 2021
Кстати, в июне 2020 они же сделали «проекцию позора» на стену здания дипмиссии, в которой показали, как Россия освобождается от влияния США.https://t.co/mhVfK3ZYLr
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