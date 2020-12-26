В США прогремел взрыв. Полиция предполагает, что это был теракт

Полиция даже не знает, был ли кто-то внутри фургона, когда он взорвался. Взрыв был настолько сильным, что уничтожил автомобиль вместе со всем его содержимым. Поблизости были обнаружены человеческие останки, но сейчас сложно судить, кому они принадлежали.