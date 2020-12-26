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Сообщество Жизнь в США 538 постов • 197 подписчиков подписаться
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В США прогремел взрыв. Полиция предполагает, что это был теракт

В США прогремел взрыв. Полиция предполагает, что это был теракт (12 фото + 6 видео)

Автор:
26 декабря 2020 13:22
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Тенесси   взрывы   рождество   сша   теракты   фургон   
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Рождественское утро для жителей города Нэшвилл, штат Тенесси, США выдалось напряжённым. В туристическом районе города в 6:30 прогремел сильный взрыв.

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Метки: Тенесси   взрывы   рождество   сша   теракты   фургон   
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22  комментария
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7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Еще не было сообщений, что хайли лайкли это была рука ФСБ и лично Путина?
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40k
Митрий 3 минуты назад
В США прогремел взрыв. Полиция предполагает, что это был теракт
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2k
portroy 7 минут назад
А жертв нет совсем? а тот кто предупреждал о взрыве из фургона куда-то делся? или все таки взорвался?
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2k
Mellivora 14 минут назад
Чью визитку найдут?
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−124
tj77 15 минут назад
У нас бы сказали что в фургоне была утечка газа, никто не пострадал, местные власти решили выплатить кому нибудь по 50 тыс.
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8k
Кыся 21 минуту назад
Кого-то достал местный телефоный оператор, небось тоже всякие рассылки подключал.
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8k
Александр 41 минуту назад
А ведь туда мог поехать Навальный. Он опять обхитрил гебню.
Это всё против Лёхи.
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38k
Александр 50 минут назад
То есть сперва кто то позвонил - сказал что будет теракт, потом какое то время из фургона орали об этом - типа спасайтесь скоро бахнет, и полиция США считает что это было сделано намерено? Я не понимаю ни смысла этого взрыва ни действий полиции. Если из фургона шли предупреждения, почемк не послали саперов проверить. Зачем террористы вообще предупреждали о взрыве, почему такой маломощный взрыв? Что вообще происходит )
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216
Михаил Александр 3 минуты назад
Пипец. Там понимать нечего. Полиция приехала, эвакуировала жильцов. Перед тем, как лезть в фургон, который орёт, что сейчас взорвётся, это сделать необходимо.
Потом, раз никого вокруг нет, тоже нелогично в него лезть, пока он не досчитает до нуля. Полезешь - может взорваться сразу и убить сапёров. Всё там было сделано абсолютно профессионально и логично, если читать новость на английском.
На все остальные твои вопросы, я уверен, террористы с радостью ответят
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6k
Кружок 52 минуты назад
"Но так как было раннее утро, и все заведения были закрыты, жертв удалось избежать ...
... Поблизости были обнаружены человеческие останки," (с)
Как-то не сходится
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30k
Mamin Sibiriak 56 минут назад
Скоро найдут улики

Скоро найдут улики
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10k
Великий Кормчий 57 минут назад
Я знаю организатора!!!!
Инфа 200%
Кому высылать номер карты?
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2k
Слава Андреев 59 минут назад
Странно все. Мне кажется ФБР и сделал это. Скоро узнаем. Цель
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1k
Чучело Мяучело Час назад
А санкции будут?
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25k
Aqueronte Час назад
Если бы это было в России: Был хлопок, за ним небольшое задымление, несколько человек получили небольшие ушибы,ничего страшного.
В США: взрыв, пожар, пусть лёгкие но травмы.
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1k
Бровеносец в потёмках Aqueronte Час назад
Какой ты остроумный!
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1k
Бровеносец в потёмках Час назад
Петросян не твой папа случайно?
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Pillin Alex Aqueronte 44 минуты назад
В России свалили бы на неправильное хранение фейерверков, а владельцы ближайших магазинов получили бы штраф за отсутствие огнетушителей.
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10k
Taximaxi Час назад
Предупреждения о взрыве из фургона были на русском?
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3k
Ыукп Taximaxi Час назад
И я не удивлюсь, если скажут, что был слышен запах "новичка".
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427
insaider Taximaxi Час назад
В США прогремел взрыв. Полиция предполагает, что это был теракт
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Taximaxi Ыукп Час назад
Там в округе 1км запах,как из Навального труселей.
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