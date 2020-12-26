В США прогремел взрыв. Полиция предполагает, что это был теракт

Рождественское утро для жителей города Нэшвилл, штат Тенесси, США выдалось напряжённым. В туристическом районе города в 6:30 прогремел сильный взрыв.
Ранним утром в полицию поступил анонимный звонок, о том, что готовится взрыв на Второй авеню, между Черч и Коммерс-стрит. Сотрудники прибыли на место и оперативно приступили к эвакуации жильцов.
Из припаркованного фургона на протяжении 15 минут доносилось предупреждение о предстоящем взрыве. После чего фургон взорвался.
От мощной ударной волны пострадали многочисленные магазины, бары, рестораны и жилые дома.
Взрыв привёл к массовым отключениям интернета и сотовой связи. Был повреждён центральный офис телефонной станции, в котором находилось сетевое оборудование.
Полицейский департамент Нэшвилла, ведущий расследование инцидента совместно с ФБР и другими службами, считает, что взрыв мог быть преднамеренным. В настоящее время район происшествия оцеплен, пожарные попросили граждан не приближаться более чем на два квартала.
Lo poco que se sabe hasta ahora es, según los medios que están reportando, que la policía metropolitana de #Nashville habría calificado la explosión "como un acto intencionado". Agencias federales (FBI, ATF) colaborando en la investigación.https://t.co/fFlxpfcr49— Alfonso Poza (@alfonso_poza) December 25, 2020
В настоящий момент ФБР ведёт расследование, но до сих пор не установлено ни одного подозреваемого или мотива.
Полиция даже не знает, был ли кто-то внутри фургона, когда он взорвался. Взрыв был настолько сильным, что уничтожил автомобиль вместе со всем его содержимым. Поблизости были обнаружены человеческие останки, но сейчас сложно судить, кому они принадлежали.
Мэр Нэшвилла Джон Купер объявил комендантский час на территории вокруг места взрыва, он продлится до 27 декабря.
Кинологи с собаками осмотрели место происшествия, но не нашли никаких других дополнительных взрывных устройств
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Это всё против Лёхи.
Потом, раз никого вокруг нет, тоже нелогично в него лезть, пока он не досчитает до нуля. Полезешь - может взорваться сразу и убить сапёров. Всё там было сделано абсолютно профессионально и логично, если читать новость на английском.
На все остальные твои вопросы, я уверен, террористы с радостью ответят
... Поблизости были обнаружены человеческие останки," (с)
Как-то не сходится
Инфа 200%
Кому высылать номер карты?
В США: взрыв, пожар, пусть лёгкие но травмы.