Воры похитили подарки для детей из бедных семей, но местные жители спасли ситуацию

В Сан-Антонио (США) неизвестные обчистили благотворительную организацию накануне вручения подарков детям из бедных семей города.
Рождественские подарки для 200 детей были украдены, и полиция не смогла по горячим следам найти похищенное, хотя расследование ещё ведётся.
Сотрудники организации были очень расстроены произошедшим. Они попросили посильной помощи у религиозных общин, некоммерческих учреждений и простых жителей.
Сотрудники организации были очень расстроены произошедшим. Они попросили посильной помощи у религиозных общин, некоммерческих учреждений и простых жителей.
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Жители Сан-Антонио сотворили рождественское чудо – они пожертвовали 18000 долларов, а также привезли более 2000 различных игрушек к штаб-квартире благотворительной организации.
"Мы превратились в Северный полюс", – рассказал один из волонтёров. "Наши преданные эльфы лихорадочно работают, чтобы доставить детям как можно больше игрушек до Рождества".
Благодаря этому получилось поздравить с праздниками не 200 детей, как планировалось ранее, а 1600!
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Вот эти отбросы надо живьём сажать на кол.
Думал, воры украли подарки у богатых семей, чтобы раздать детям из бедных семей