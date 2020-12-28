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Сообщество Жизнь в США 541 пост • 197 подписчиков подписаться
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Воры похитили подарки для детей из бедных семей, но местные жители спасли ситуацию

Воры похитили подарки для детей из бедных семей, но местные жители спасли ситуацию (6 фото)

Автор:
28 декабря 2020 08:21
Сообщество : Жизнь в США
Метки: благотворительность   воды   дети   кражи   подарки   рождество   сан-антонио   сша   
1513
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В Сан-Антонио (США) неизвестные обчистили благотворительную организацию накануне вручения подарков детям из бедных семей города.
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Метки: благотворительность   воды   дети   кражи   подарки   рождество   сан-антонио   сша   
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10  комментариев
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32k
parallax 2 часа назад
Есть просто воры, а есть оконченные мрази. Это те, кто ворует у маленьких детей и беспомощных стариков.
Вот эти отбросы надо живьём сажать на кол.
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281
tuka 22 минуты назад
чет вспомнилось
Ссылка www.youtube.com
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286
Deta 23 минуты назад
А что если ворами оказались продавцы игрушек? тогда они не хило так наварились.
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20k
Батончик с маком 24 минуты назад
всем понятно какого цвета жопы у ворюг
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22k
Е-Лена 54 минуты назад
... Самая богатая страна мира... Сияющий Град на Холме...
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4k
Vadim Е-Лена 48 минут назад
Причем тут Швейцария?
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22k
Е-Лена Vadim 13 минут назад
Штаты САМИ о себе так заявляют. Самая богатая страна мира. А так - да. ВСЕ они при том.
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4k
Vadim Е-Лена 4 минуты назад
А, так вы из США, понятно.
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8k
GRuslan Час назад
Какой то диссонанс. Благодаря подлому поступку негодяев, подарки получили на 1400 детей больше.
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха 2 часа назад
Прочитал и сначала не понял.... А потом как понял))))
Думал, воры украли подарки у богатых семей, чтобы раздать детям из бедных семей
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