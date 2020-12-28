Воры похитили подарки для детей из бедных семей, но местные жители спасли ситуацию

Рождественские подарки для 200 детей были украдены, и полиция не смогла по горячим следам найти похищенное, хотя расследование ещё ведётся.



Сотрудники организации были очень расстроены произошедшим. Они попросили посильной помощи у религиозных общин, некоммерческих учреждений и простых жителей.