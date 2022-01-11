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Мужчина купил подарок кузену и случайно сделал его богачом

Мужчина купил подарок кузену и случайно сделал его богачом (4 фото)

Автор:
11 января 2022 17:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: жадность   новости   подарок   рождество   смешное   события   сша   
2762
4
А вот жена мужчины была крайне недовольна сложившейся ситуацией.

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Метки: жадность   новости   подарок   рождество   смешное   события   сша   
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23  комментария
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59k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
кстати показатель что супруга и его поменяет на бабки если представиться случай.
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261
Сеня Быгэмотиг 51 минуту назад
с родственниками всегда так
все друг друга любят, уважают и в гости зовут
но как только начинается дележка наследства или кто то стал успешнее других то все пороки общества всплывают наружу
проведите эксперимент - подарите кому то подарок за 10 долларов, а кому то за 1000
сразу узнаете какой вы родственник "хороший"
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9
Алексей Благодатских Час назад
Извиняюсь конечно что не по теме, но ВЫПУЧИЛСЯ из колледжа, звучит даже задорнее, чем просто прослушал курс обучения в ПТУ
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645
SHAGREEN 2 часа назад
"Выпучился" из колледжа? Но не отпочковался? Бедный...
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3k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Мне другое интересно, а лохотронщик пореченков рассказал, кто выиграл миллиард рублей на новый год?
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11
SOLOVEY Феликс Дзержинский Час назад
Выграл честный деребан!
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20k
kamanch 2 часа назад
У нас тоже одна история была.
В одном черном-черном городе на черной-черной улице жила черная перчатка и по-ночам душила людей.
Это правда, все в нашем городе, кто старше 4х лет , знают эту историю.
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1k
Алексей Попов 2 часа назад
Кто такой "кузен"? Брат затя или сват брата зятя? Кто это?
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11
SOLOVEY Алексей Попов 57 минут назад
Сын брата отца твоего.
Или.
Доч сестры мамы твоей.
Или.
Сын брата мамы твоей.
Или.
Ну в общем как пожелаешь.
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5k
Leo Sun 2 часа назад
Представила это в красках

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184
zz 2 часа назад
Как и большинство баб, когда вопрос денег -становится тварью.
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2k
Алексей 2 часа назад
---родственник только выпучился из колледжа ---
_____________________
Выпучился из колледжа?
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149
Marius Алексей 2 часа назад
Кончил на инженера, что непонятно-то?
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309
Kalina Sergey Алексей 2 часа назад
Откинулся))
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8k
arthes69 2 часа назад
Так и развестись не долго).
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989
Евгений 2 часа назад
"Обычно мужчина покупал лотерейные билеты на всю семью и они не приносили выигрыша больше 50 долларов (3,8 тысячи долларов)".
Интересный курс: 50 долларов=3800$
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34k
Опаньки 2 часа назад
на сайте Reddit, что характерно
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