Мужчина купил подарок кузену и случайно сделал его богачом

Но в этом году кузен мужчины получил билет на 50 тысяч долларов (3,8 млн рублей). 23-летний счастливчик не мог сдержать радостных криков, а его мама даже расплакалась от счастья. И все бы ничего, но в разгар счастливого момента даритель получил смс от жены, которая незадолго до этого вышла из дома: "Выйди к машине".