Мужчина купил подарок кузену и случайно сделал его богачом

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А вот жена мужчины была крайне недовольна сложившейся ситуацией.
На сайте Reddit пользователь рассказал историю. Он купил кузену на Рождество лотерейный билет стоимостью в пять долларов (374 рубля). По его словам он ежегодно обменивается с родственниками подарками, чья стоимость не превышает 10 долларов. Это правило установленное в их семье.
Обычно мужчина покупал лотерейные билеты на всю семью и они не приносили выигрыша больше 50 долларов (3,8 тысячи рублей).
Обычно мужчина покупал лотерейные билеты на всю семью и они не приносили выигрыша больше 50 долларов (3,8 тысячи рублей).
Но в этом году кузен мужчины получил билет на 50 тысяч долларов (3,8 млн рублей). 23-летний счастливчик не мог сдержать радостных криков, а его мама даже расплакалась от счастья. И все бы ничего, но в разгар счастливого момента даритель получил смс от жены, которая незадолго до этого вышла из дома: "Выйди к машине".
Жена начала требовать, чтобы муж отобрал у родственника выигрышный билет и отдать ему лишь часть денег. На что автор поста возразил, что у них денег и так достаточно, а родственник только выпустился из колледжа и едва мог оплачивать учебу, ему помогала мама.
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Новости партнёров
все друг друга любят, уважают и в гости зовут
но как только начинается дележка наследства или кто то стал успешнее других то все пороки общества всплывают наружу
проведите эксперимент - подарите кому то подарок за 10 долларов, а кому то за 1000
сразу узнаете какой вы родственник "хороший"
Сколько дней Вы бы провели "спокойных", после такого объявления?
В одном черном-черном городе на черной-черной улице жила черная перчатка и по-ночам душила людей.
Это правда, все в нашем городе, кто старше 4х лет , знают эту историю.
Или.
Доч сестры мамы твоей.
Или.
Сын брата мамы твоей.
Или.
Ну в общем как пожелаешь.
_____________________
Выпучился из колледжа?
Интересный курс: 50 долларов=3800$