"Ёлочка, гори": бездомный испортил американцам рождественское настроение

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8 декабря в Нью-Йорке вспыхнула 15-метровая искусственная ёлка, расположенная в центре Манхэттена.
По обвинению в поджоге уже арестован 49-летний бездомный мужчина Крейг Таманаха. Свидетели видели, как мужчина с упорством карабкался на самый верх дерева.
Интересно, что торжественная церемония зажигания огней на этой ёлке прошла только 5 декабря.
Интересно, что торжественная церемония зажигания огней на этой ёлке прошла только 5 декабря.
#BREAKING: The Fox News Christmas Tree is on fire in NYC pic.twitter.com/xfWdFgdQIS— Leonardo Puglisi (@Leo_Puglisi6) December 8, 2021
Из-за того, что дерево установлено рядом со входом в офис телеканала Fox News, а неподалёку расположены The Wall Street Journal и New York Post, то первой версией случившегося, были политические мотивы. Но бездомный так и не ответил, почему испортил новогоднее настроение людям. Похоже, политикой тут не пахнет, ведь весной бомжа задерживали из-за наркотиков.
От пожара никто не пострадал. А Сюзанна Скотт (исполнительный директор Fox News) заявила, что к вечеру 9 декабря установят новое дерево "с посылом, что мир, свет и радость могут происходить даже в такой тёмный момент".
А теперь перенесёмся в Москву, где очередные блогеры штурмовали ёлку в ТЦ "Афимолл". Спасибо, что не подожгли.
И что движет такими людьми?
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Ну а мартышки с последнего видео, так и вовсе умиляют, я ждал, когда победитель начнет какашки кидать в проигравшего.
Очень странно.