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"Ёлочка, гори": бездомный испортил американцам рождественское настроение

"Ёлочка, гори": бездомный испортил американцам рождественское настроение (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 14:20
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Манхэттен   Нью-Йорк   бездомный   новый год   пожар   рождество   сша   ёлка   
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8 декабря в Нью-Йорке вспыхнула 15-метровая искусственная ёлка, расположенная в центре Манхэттена.
По обвинению в поджоге уже арестован 49-летний бездомный мужчина Крейг Таманаха. Свидетели видели, как мужчина с упорством карабкался на самый верх дерева.

Интересно, что торжественная церемония зажигания огней на этой ёлке прошла только 5 декабря.
Из-за того, что дерево установлено рядом со входом в офис телеканала Fox News, а неподалёку расположены The Wall Street Journal и New York Post, то первой версией случившегося, были политические мотивы. Но бездомный так и не ответил, почему испортил новогоднее настроение людям. Похоже, политикой тут не пахнет, ведь весной бомжа задерживали из-за наркотиков.
От пожара никто не пострадал. А Сюзанна Скотт (исполнительный директор Fox News) заявила, что к вечеру 9 декабря установят новое дерево "с посылом, что мир, свет и радость могут происходить даже в такой тёмный момент".
А теперь перенесёмся в Москву, где очередные блогеры штурмовали ёлку в ТЦ "Афимолл". Спасибо, что не подожгли.
И что движет такими людьми?

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Метки: Манхэттен   Нью-Йорк   бездомный   новый год   пожар   рождество   сша   ёлка   
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8  комментариев
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5k
Максим 38 минут назад
Сколько животных среди людей, склонных к беспричинной агрессии. Чем ёлка помешала?
Ну а мартышки с последнего видео, так и вовсе умиляют, я ждал, когда победитель начнет какашки кидать в проигравшего.
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778
Квантовый_Слесарь_82 6 минут назад
Крэк нынче просроченный пошёл.
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11k
Александр 7 минут назад
Он карабкался на верх дерева, поэтому его обвинили в поджоге.
Очень странно.
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2k
Ermolai 13 минут назад
Таманаха-этнический японец, за Хиросиму мстит.
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74
Евгений Полчаса назад
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5k
Leo Sun Полчаса назад
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8k
vit 43 минуты назад
Алкашно-наркоманского быдла в любой стране хватает...
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1k
Vad 45 минут назад
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