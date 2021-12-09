"Ёлочка, гори": бездомный испортил американцам рождественское настроение

Из-за того, что дерево установлено рядом со входом в офис телеканала Fox News, а неподалёку расположены The Wall Street Journal и New York Post, то первой версией случившегося, были политические мотивы. Но бездомный так и не ответил, почему испортил новогоднее настроение людям. Похоже, политикой тут не пахнет, ведь весной бомжа задерживали из-за наркотиков.