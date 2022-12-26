В Америке и в Канаде из-за снежной бури мародёры обносят магазины

В США и в Канаде бушует снежная буря, смертельный циклон убил не менее 50 человек. Многие замерзали насмерть, пока спасатели боролись со стихией. Вместе с буранов в городах появились и мародёры: пока другие люди пытались выжить, они крали вещи из магазинов.