В Америке и в Канаде из-за снежной бури мародёры обносят магазины

В США и в Канаде бушует снежная буря, смертельный циклон убил не менее 50 человек. Многие замерзали насмерть, пока спасатели боролись со стихией. Вместе с буранов в городах появились и мародёры: пока другие люди пытались выжить, они крали вещи из магазинов.
Экстремальная погода простиралась от Великих озер недалеко от Канады до Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой. Около 60% населения США столкнулись с какими-либо рекомендациями или предупреждениями о зимней погоде, а температура резко упала ниже нормы, сообщает MK.RU.
До 1,8 миллиона домов в США остались без электричества, тысячи авиарейсов были отменены и задержаны.
Без электричества не работали охранные системы и многие мародёры успели поживиться. Кто-то крал еду, а кто-то замахнулся на товары подороже.
Воры выносили телевизоры, телефоны, бытовую технику. Полки магазинов и супермаркетов быстро опустели.
По мнению правительства, это осложняет ситуацию. Когда законопослушные граждане пойдут в магазин, они не найдут там продукты и вещи первой необходимости.
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Национальная забава.
Что ж, видимо тяга красть чужое в трудную годину для собственного обогащения, у них передается на генетическом уровне, во всех слоях общества и вне зависимости от социальной иерархии.
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