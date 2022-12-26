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В Америке и в Канаде из-за снежной бури мародёры обносят магазины

В Америке и в Канаде из-за снежной бури мародёры обносят магазины

Автор:
26 декабря 2022 14:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Канада   Мародёры   США   буран   видео   интересное   фото   
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В США и в Канаде бушует снежная буря, смертельный циклон убил не менее 50 человек. Многие замерзали насмерть, пока спасатели боролись со стихией. Вместе с буранов в городах появились и мародёры: пока другие люди пытались выжить, они крали вещи из магазинов.

Экстремальная погода простиралась от Великих озер недалеко от Канады до Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой. Около 60% населения США столкнулись с какими-либо рекомендациями или предупреждениями о зимней погоде, а температура резко упала ниже нормы, сообщает MK.RU.

До 1,8 миллиона домов в США остались без электричества, тысячи авиарейсов были отменены и задержаны.

Без электричества не работали охранные системы и многие мародёры успели поживиться. Кто-то крал еду, а кто-то замахнулся на товары подороже.

Воры выносили телевизоры, телефоны, бытовую технику. Полки магазинов и супермаркетов быстро опустели.

По мнению правительства, это осложняет ситуацию. Когда законопослушные граждане пойдут в магазин, они не найдут там продукты и вещи первой необходимости.

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Метки: Канада   Мародёры   США   буран   видео   интересное   фото   
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18  комментариев
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
В США теперь и повод обносить магазины не нужен, я так понял. Любой сойдет.
Национальная забава.
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2
andrew789 11 минут назад
это наши снежную бурю Zамутили?
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9k
Shtoppi 13 минут назад
Мародерство для америки, во времена любых напастей, это такой национальный вид спорта.
Что ж, видимо тяга красть чужое в трудную годину для собственного обогащения, у них передается на генетическом уровне, во всех слоях общества и вне зависимости от социальной иерархии.
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591
Sumrak58100 Полчаса назад
"А это законно"? Пока одни стучат на соседа в полицию за то, что он заехал одним колесом на тротуар, другие обчищают магазины.
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28
Aleksey Sumrak58100 22 минуты назад
А вы почитайте публикации автора - это обычный политический пропагандист. Везде плохо а у нас....
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1k
taxcop Полчаса назад
Дерьмократия в действии
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3k
ArkBase 39 минут назад
Очевидно явное нарушение процедуры - а именно :
- при встрече белых мародёров с черными мародёрами, белые почему-то забывают целовать ботинки чёрным ...
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11k
Ivan 42 минуты назад
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6k
klop 48 минут назад
На видео ничего необычного, просто негры обчищают магазин в США средь белого дня, зная что за мелкие кражи им ничего не будет.
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59k
Опиум для народа 53 минуты назад
То есть мародёрам пох"й на мороз, при котором остальные замерзают насмерть? Что сказать, выживает сильнейший...
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3k
Старичок Час назад
этого не может быть, вывсеврете)))
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21k
BiZ Час назад
для их черножопых мне ничего не жаль. их выбор - они им нравятся больше самих себя.. ну а раз так, зверьков надо иногда подкармливать..
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72k
Viktor Час назад
Дайте отгадаю какой цвет кожи у мародёров!
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18k
anpetrof Час назад
Это и называется "демократия"
...
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2k
MPEG-8 2 часа назад
У них это национальный вид спорта, читал, что для подобных набегов организуют единомышленников и выезжают целыми группами разнести какой нибудь Вэрмарт.
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22k
hebpat 2 часа назад
потомки грабителей, воров и убийц никогда не упустят случай безнаказанно пограбить
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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