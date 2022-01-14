Закипевший Казахстан: о чём улюлюкали диванные «революционеры» в Сети?

Понятно, что выражение недовольства той или иной ситуацией – это нормально. Но не когда это перестает в грабеж и стрельбу по тем, кто к этому не имеет отношения. К сожалению, пока публика подкидывает дровишек в топку, периодически возникающие подобные ситуации будут подогреваться.





Вот только чаще они не заканчиваются хорошими переменами. А как вы относитесь к диванным революционерам, подбадривающим то, что сегодня происходило в Казахстане?