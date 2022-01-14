Закипевший Казахстан: о чём улюлюкали диванные «революционеры» в Сети?

Все СМИ и ТГ-каналы до сих пор заполнены новостями из Казахстана. Не меньше постов и в соцсетях, где люди восторгаются действиями казахом. А был ли повод для торжества и веселья?
Ведь начиналось всё с мирного протеста по весьма справедливой причине. Всё-таки снизить стоимость газа, поднятую вдвое – нормальное требование. Было бы нормальным, не превратись всё это в хаос, мародерство и задатки терроризма.
10 часов назад:— Серёга Ботофермский (@Xozyainbotov) January 5, 2022
-Гыыы, мы, казази, молодцы, не то, что русские, Казахстан будет цветущим и прекрасным
10 минут назад:
-Начались погромы, мародерят, в общем-ЖОПА🤦♂️
А чего вдруг, не нравится свобода? 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/njcVd6MQQ6
Понятно, что в Казахстане накопились претензии к правительству, которое было направлено в отставку. И вроде как власти сдались под натиском недовольства.
Но почему от этого страдают те, кто не имеет отношения к происходящему? Почему жгут здания и отбирают машины у пожарных, не давая заниматься своей работой?
Почему забрасывают камнями врачей скорой, помогающих всем, независимо от стороны конфликта? Или грабят магазины, владельцы которых не принимали участия в изменении цен на газ?
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Новости с каждым днем поступали всё тревожнее и тревожнее.
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А главное, что то самое улюлюканье в соцсетях не прекращается. Причём зачастую от людей, не имеющих никакого отношения к Казахстану.
Это точки в Алма-Ате (Казахстан), перекрытые протестующими. Молодцы, виват! Желаю успеха и победы! Только не останавливайтесь, наступайте и добивайтесь перемен! 🙏 pic.twitter.com/CkrxLTQCVb— Геннадий Гудков (@gudkov_g) January 4, 2022
МОЛОДЦЫ!!! Это большое событие на всём постсоветском пространстве! Возможно Казахстан возглавит новый Парад суверенитетов от бандитских режимов в каждой стране!— Артём (@ArtemUUR) January 11, 2022
А ведь КАЗАХИ молодцы, сплоченный НАРОД против внешнего агрессора. Казахстан это не Чечня, тут будут бои похлеще! Значит революция и на Россию перескочит. Путин построил себе эшафот....— Sergpol73 (@Sergpol73) January 8, 2022
#Kazakhstan Казахстан Алга #Казакстан красавцы ! Свобода добывается только так pic.twitter.com/tC1IJS99MH— трейдер кот (@TreadinCAT) January 4, 2022
Украина с Казахстаном.держитесь.какие у вас каналы в телеге есть.?— Marti (@martimcfly15513) January 7, 2022
Вот только подобное уже было. Мирные протесты перерастающие в хаос, подбадриваемый публикой. Это и украинский Майдан за вхождение в Европу, кончившийся стычками с силовиками и сжиганием людей в Одессе.
Это и BLM, начавшийся как требование наказать одного копа, а кончившийся такими же погромами и выходящей за рамки разумного толерантностью, дошедшей до того, что даже деревья объявляют расистскими.
Понятно, что выражение недовольства той или иной ситуацией – это нормально. Но не когда это перестает в грабеж и стрельбу по тем, кто к этому не имеет отношения. К сожалению, пока публика подкидывает дровишек в топку, периодически возникающие подобные ситуации будут подогреваться.
Вот только чаще они не заканчиваются хорошими переменами. А как вы относитесь к диванным революционерам, подбадривающим то, что сегодня происходило в Казахстане?
Источник:
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Автор, ты в своем уме? Стоимость газа в Казахстане - одна из самых низких в мире. Ниже себестоимости.
Пример. В Венесуэле бензин стоил 1 цент за литр. Ты бы вышел громить магазины, если бы цену подняли в два раза? И, кстати, в какой жопе сейчас Венесуэла из-за того что долгие годы раздавала бензин практически бесплатно?
хитрый лис....
Не надо думать что если вы притащите на рынок бочку нефти - вам сразу же выдадут за неё 100 литров бензина + 80 литров дизеля + мазут + гудрон. Это сложный процесс, на который нужно затратить энергию. А энергию прийдется взять из вашего барреля нефти. Поэтому определитесь сначала что вам нужно.