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Закипевший Казахстан: о чём улюлюкали диванные «революционеры» в Сети?

Закипевший Казахстан: о чём улюлюкали диванные «революционеры» в Сети? (26 фото + 2 видео)

Автор:
14 января 2022 22:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   США   Украина   мародерство   погромы магазинов   протесты   
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Все СМИ и ТГ-каналы до сих пор заполнены новостями из Казахстана. Не меньше постов и в соцсетях, где люди восторгаются действиями казахом. А был ли повод для торжества и веселья?

Ведь начиналось всё с мирного протеста по весьма справедливой причине. Всё-таки снизить стоимость газа, поднятую вдвое – нормальное требование. Было бы нормальным, не превратись всё это в хаос, мародерство и задатки терроризма.

Понятно, что в Казахстане накопились претензии к правительству, которое было направлено в отставку. И вроде как власти сдались под натиском недовольства.

Но почему от этого страдают те, кто не имеет отношения к происходящему? Почему жгут здания и отбирают машины у пожарных, не давая заниматься своей работой?

Почему забрасывают камнями врачей скорой, помогающих всем, независимо от стороны конфликта? Или грабят магазины, владельцы которых не принимали участия в изменении цен на газ?


Новости с каждым днем поступали всё тревожнее и тревожнее.

А главное, что то самое улюлюканье в соцсетях не прекращается. Причём зачастую от людей, не имеющих никакого отношения к Казахстану.


Вот только подобное уже было. Мирные протесты перерастающие в хаос, подбадриваемый публикой. Это и украинский Майдан за вхождение в Европу, кончившийся стычками с силовиками и сжиганием людей в Одессе.

Это и BLM, начавшийся как требование наказать одного копа, а кончившийся такими же погромами и выходящей за рамки разумного толерантностью, дошедшей до того, что даже деревья объявляют расистскими.

Понятно, что выражение недовольства той или иной ситуацией – это нормально. Но не когда это перестает в грабеж и стрельбу по тем, кто к этому не имеет отношения. К сожалению, пока публика подкидывает дровишек в топку, периодически возникающие подобные ситуации будут подогреваться.


Вот только чаще они не заканчиваются хорошими переменами. А как вы относитесь к диванным революционерам, подбадривающим то, что сегодня происходило в Казахстане?

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Метки: Казахстан   США   Украина   мародерство   погромы магазинов   протесты   
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541
Советский Оккупант 2 часа назад
Все эти (спровоцированные пиндосранью или выпестованными ими террористическими выглядками) "революции" должны подавляться молниеносно и жестоко. Ну и после - скрупулёзная зачистка всех причастных к убийствам, грабежам, погромам и прочим противоправным действиям.
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10k
Джон Уик 15 минут назад
Все идентично
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−95
vasya 41 минуту назад
ваще п.о.х.у.й на ваш казахстан
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0
kolja vasya 18 минут назад
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6k
Дмитрий Горчилин 42 минуты назад
Очень наглядно получилось. Какие- то политические требования- то сложно и непонятно большинству. А вот безнаказанно грабить- это находит самый живой отклик в душах. При чем, цивилизованность вырабатывет социально-ответственное поведение, потому революции опираются на самый дикий элемент.
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8k
Maddy8 48 минут назад
Идиоты думают, что свергнув правительство, надо повернуть ключик и всем на карту хлынут бабки?
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13k
Bill Час назад
Цитата: "Всё-таки снизить стоимость газа, поднятую вдвое – нормальное требование"
Автор, ты в своем уме? Стоимость газа в Казахстане - одна из самых низких в мире. Ниже себестоимости.
Пример. В Венесуэле бензин стоил 1 цент за литр. Ты бы вышел громить магазины, если бы цену подняли в два раза? И, кстати, в какой жопе сейчас Венесуэла из-за того что долгие годы раздавала бензин практически бесплатно?
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74
Exciter Bill 11 минут назад
Да не парься , нашёл ресурс где посчитали правильно для него, и выложил. Прокукарекал ,а дальше хоть не рассветай!
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