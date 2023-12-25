Новогодние и рождественские деревья в разных странах

Хотя традиция украшать дома и улицы ёлками появилась у нас относительно недавно, она прижилась настолько, что, кажется, будто существовала всегда.
А как поступают жители других стран, особенно жарких, для которых хвойные породы – экзотика?
В Бразилии и Мексике для украшения используют пальму. Хотя в полном смысле как символ Нового года её и не воспринимают, но для создания праздничного настроения она вполне себе подходит.
Жители южных регионов Китая в качестве символа наступающего года используют небольшое мандариновое деревце или кумкват. Жёлто-оранжевый цвет – традиционный цвет одеяний китайских правителей. И счастья.
Хотя кубинцы верят в своих волшебников – волхвов, а не в Деда Мороза или Санту, от сказочного антуража они не отказываются и наряжают кактусы.
В странах Африки новогодний растительный атрибут – это баобаб. Что приятно, исполины остаются на месте, их никто не спиливает. Просто для придания праздничного настроения деревья оформляют гирляндами и другими штуками, которые окажутся под рукой.
Традиционное вьетнамское новогоднее дерево – кэй неу представляет собой бамбуковую палку с небольшим пучком листьев на макушке. Оформляется перьями, листьями, колокольчиками и служит отсылкой к культу предков и мировому древу.
Традиционный символ Рождества в Великобритании – падуб или остролист. По некоторым версиям из его веток был сделан венок Иисуса Христа, а красные ягоды – это капли крови.
Декабрь – самый жаркий месяц в Австралии. И он знаменуется цветением метросидероса – деревца с чудесными красными цветами в виде тонких ворсинок. Новозеландцы тоже используют его в качестве символа праздника.
Араукария – древнейший род Хвойных. Это чудо в качестве символа Нового года используют гавайцы.
В Судане символом праздника считается орешник (лещина), связанный с богатством и здоровьем
Интересный растительный артефакт в Грузии. Это белоснежная кудрявая ёлочка-чичилаки, завитки которой делают, не до конца снимая стружку с ореховых прутьев, соединяя их в пучок. После праздников чичилаки по традиции сжигают, веря, что огонь уничтожит и всё плохое.
В Никарагуа праздничное дерево – кофейное. Усыпанное плодами, оно не нуждается в украшениях, служит символом богатства и плодородия и просто радует глаз.
А в действительности не так важно, какое дерево будет украшено на Новый год. И будет ли оно вообще. Ведь главная составляющая праздника – это люди и их эмоции. А всё прочее – только вспомогательный материал.
Источник:
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