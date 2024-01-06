Необычные рождественские обычаи и персонажи

Православные христиане ещё только готовятся к встрече одного из самых важных праздников года, тогда как католики его уже отметили. Что интересно, некоторые народы придумали для этого праздника странные и даже пугающие обычаи.
И персонажи им под стать – нуарные, загадочные, необычные. А некоторые даже смешные.
Предтечей Рождества во многих населённых пунктах Германии, Австрии, Италии, Чехии и ещё нескольких стран выступает Крампус (от нем. krampen – «коготь»). Это устрашающего вида демонический зверь родом из европейского фольклора.
«Рождественский черт» выступает антиподом Николая Чудотворца, и его главной задачей было наказание непослушных детей. Традиция выпускать рогатого Крампуса на улицы зародилась ещё в VIII веке. И в некоторых регионах сохранилась до наших дней.
За день до сочельника в мексиканском городе Оахака начинается Ночь редиски. Участники соревнуются в мастерстве создания скульптур из этого корнеплода. Победитель по традиции получает денежный приз, сумма которого варьируется от 625 до 1500 долларов.
Считается, что традицию заложили в XVIII веке два монаха-доминиканца, которые обнаружили в декабре на клочке неубранной земли странные овощи-мутанты. Редиска разрослась так, что стала похожа на диковинных монстров.
Святые братья не растерялись и отвезли находки на рождественскую ярмарку, где буквально всех очаровали. Современные мастера вырезают из редиски невероятные шедевры, начиная с египетских богов и заканчивая копиями картин древних мастеров.
Персонаж с труднопроизносимым названием Йолакоттуринн – традиционный герой рождественского эпоса в Исландии. Представляет собой монструозного кота-гиганта чёрного цвета, задачей которого выступает поедание шалунов и озорников.
Вместо подарков дети, которые себя плохо вели, получат путешествие в один конец – пищеварительный тракт котищи. По одной версии, образ кота – это трансформировавшийся в животное тролль. По другой, Йолакоттуринн – питомец злобной ведьмы Грилы – женского антипода Санты.
По мере развития цивилизации Грила и Йольский кот подобрели и есть вредных детишек перестали, решив довольствоваться тем, что в носки им подкладывают вместо хороших долгожданных презентов всякую гадость типа куска угля или подгнившего плода.
А вот распространённая в каталонских землях рождественская традиция вызывает только улыбку. Дело в том, что специально к этому празднику выпускают человечков. Не обычных, а застывших в определённой позе – с целью справить естественную нужду.
Точная причина появления каганеров («серунов») неизвестна. Но с большой долей вероятности фигурки связаны с плодородием, поскольку физиологические оправления использовались для удобрения почвы и, соответственно, повышения её плодородности с одновременным ростом уровня благосостояния народа после продажи урожая.
Каганеры выпускаются в самых различных образах. Для рождественского интерьера можно выбрать политиков, спортсменов, звёзд кино и сцены и не только. Как-то барселонские власти решили отказаться от использования каганера в главном городском рождественском вертепе. И вызвали такой шквал негодования горожан, что на следующий год всё вернулось на круги своя. И людей можно понять, в конце концов, что естественно – то не безобразно. Да и праздник должен приносить положительные эмоции, в чём каганеры, безусловно, отлично помогают.
Источник:
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