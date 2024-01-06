Необычные рождественские обычаи и персонажи

Каганеры выпускаются в самых различных образах. Для рождественского интерьера можно выбрать политиков, спортсменов, звёзд кино и сцены и не только. Как-то барселонские власти решили отказаться от использования каганера в главном городском рождественском вертепе. И вызвали такой шквал негодования горожан, что на следующий год всё вернулось на круги своя. И людей можно понять, в конце концов, что естественно – то не безобразно. Да и праздник должен приносить положительные эмоции, в чём каганеры, безусловно, отлично помогают.