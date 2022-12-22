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Как выглядят актёры сериала «Отчаянные домохозяйки» спустя 18 лет после выхода первой серии

Как выглядят актёры сериала «Отчаянные домохозяйки» спустя 18 лет после выхода первой серии

Автор:
22 декабря 2022 09:11
Сообщество : Кино
Метки: Отчаянные домохозяйки   актрисы   кино   сериал   спустя года   фильм   фото   
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Сериалы 00-х подарили нам множество чудесных вечеров. Помните, как искренне мы болели за главных героинь сериала «Отчаянные домохозяйки»? Этот трагикомедийный проект увидел свет в 2004 году и сразу же полюбился аудитории во множестве стран. В своё время он считался самым успешным телесериалом в мире. Его аудитория составляла более 120 миллионов зрителей.

С момента выхода картины утекло немало времени и, увы, далеко не всех знаменитостей, которые так нам полюбились, можно встретить в современном кино или сериалах. Однако этот факт нисколько не мешает нам поностальгировать и посмотреть, как поживают хорошо знакомые герои сегодня. Мы собрали фотографии, которые наглядно показывают, как они изменились спустя 18 лет после выхода первого сезона.


Майк Дельфино (Джеймс Дентон)

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Сьюзан Дельфино (Тери Хэтчер)


Габриэль Солис (Ева Лонгория)


Бри Ван де Камп (Марсия Кросс)

Всего вышло 8 потрясающих сезонов «Отчаянных домохозяек». Последнюю серию показали 13 мая 2012 года.


Линетт Скаво (Фелисити Хаффман)


Иди Бритт (Николетт Шеридан)

Иди Бритт должна была сыграть потрясающая и жгучая Памела Андерсон. Однако после проб предпочтение всё же было решено отдать Николетт Шеридан.


Том Скаво (Даг Сэвант)


Мэри-Элис Янг (Бренда Стронг)

Все дома на улице Вистерия Лейн — обычные съемочные павильоны. Они уже использовались для съёмок в фильме «Гремлины» и сериале «Баффи — истребительница вампиров».


Карлос Солис (Рикардо Антонио Чавира)


Джули Майер (Андреа Боуэн)


Джон Роуленд (Джесси Меткалф)


Эндрю Ван де Камп (Шон Пайфром)


Остин Бритт (Джош Хендерсон)

Кстати, у «Отчаянных домохозяек» есть два ремейка, снятых для турецкой и аргентинской аудитории.


Пенни Скаво (Дарси Роуз Бирнс)


Хуанита Солис (Медисон Де Ла Гарза)

Любопытно, но изначально продюсеры планировали снимать в ролях домохозяек популярную четвёрку из «Секса в большом городе». Этот вариант долго обсуждался, но продюсеры сочли его чересчур рискованным. В окончательном результате он был отвергнут.

Источник:

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Метки: Отчаянные домохозяйки   актрисы   кино   сериал   спустя года   фильм   фото   
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1  комментарий
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Cornho 14 минут назад
"Помните, как искренне мы болели за главных героинь сериала «Отчаянные домохозяйки»?"

Не помню. Я только сейчас узнал об этом сериале.
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