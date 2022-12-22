Как выглядят актёры сериала «Отчаянные домохозяйки» спустя 18 лет после выхода первой серии

С момента выхода картины утекло немало времени и, увы, далеко не всех знаменитостей, которые так нам полюбились, можно встретить в современном кино или сериалах. Однако этот факт нисколько не мешает нам поностальгировать и посмотреть, как поживают хорошо знакомые герои сегодня. Мы собрали фотографии, которые наглядно показывают, как они изменились спустя 18 лет после выхода первого сезона.

Майк Дельфино (Джеймс Дентон)