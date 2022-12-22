Как выглядят актёры сериала «Отчаянные домохозяйки» спустя 18 лет после выхода первой серии

Сериалы 00-х подарили нам множество чудесных вечеров. Помните, как искренне мы болели за главных героинь сериала «Отчаянные домохозяйки»? Этот трагикомедийный проект увидел свет в 2004 году и сразу же полюбился аудитории во множестве стран. В своё время он считался самым успешным телесериалом в мире. Его аудитория составляла более 120 миллионов зрителей.
С момента выхода картины утекло немало времени и, увы, далеко не всех знаменитостей, которые так нам полюбились, можно встретить в современном кино или сериалах. Однако этот факт нисколько не мешает нам поностальгировать и посмотреть, как поживают хорошо знакомые герои сегодня. Мы собрали фотографии, которые наглядно показывают, как они изменились спустя 18 лет после выхода первого сезона.
Майк Дельфино (Джеймс Дентон)
Сьюзан Дельфино (Тери Хэтчер)
Габриэль Солис (Ева Лонгория)
Бри Ван де Камп (Марсия Кросс)
Всего вышло 8 потрясающих сезонов «Отчаянных домохозяек». Последнюю серию показали 13 мая 2012 года.
Линетт Скаво (Фелисити Хаффман)
Иди Бритт (Николетт Шеридан)
Иди Бритт должна была сыграть потрясающая и жгучая Памела Андерсон. Однако после проб предпочтение всё же было решено отдать Николетт Шеридан.
Том Скаво (Даг Сэвант)
Мэри-Элис Янг (Бренда Стронг)
Все дома на улице Вистерия Лейн — обычные съемочные павильоны. Они уже использовались для съёмок в фильме «Гремлины» и сериале «Баффи — истребительница вампиров».
Карлос Солис (Рикардо Антонио Чавира)
Джули Майер (Андреа Боуэн)
Джон Роуленд (Джесси Меткалф)
Эндрю Ван де Камп (Шон Пайфром)
Остин Бритт (Джош Хендерсон)
Кстати, у «Отчаянных домохозяек» есть два ремейка, снятых для турецкой и аргентинской аудитории.
Пенни Скаво (Дарси Роуз Бирнс)
Хуанита Солис (Медисон Де Ла Гарза)
Любопытно, но изначально продюсеры планировали снимать в ролях домохозяек популярную четвёрку из «Секса в большом городе». Этот вариант долго обсуждался, но продюсеры сочли его чересчур рискованным. В окончательном результате он был отвергнут.
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Не помню. Я только сейчас узнал об этом сериале.