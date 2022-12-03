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«Кинопоиск» составил топ «великих сериалов 21 века», опросив около 200 заметных деятелей кино

«Кинопоиск» составил топ «великих сериалов 21 века», опросив около 200 заметных деятелей кино

Автор:
03 декабря 2022 09:38
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   лучшие   сериал   топ   фильм   фото   что посмотреть   
896
16

Организаторы спецпроекта сами говорят, что получившийся топ не претендует на объективность и лишь отражает, какие сериалы считают великими деятели кино из России.

Сайт «Кинопоиск» опубликовал рейтинг под названием «100 великих сериалов 21 века». В течение полугода редакцией было опрошено около двухсот людей, имеющих прямое отношение к киноиндустрии — режиссёров, сценаристов, продюсеров, а также журналистов, кинокритиков и писателей. Каждому из них было предложено назвать свой топ-10 сериалов из стартовавших с 2001 по нынешний год.

Давайте ознакомимся с первыми 15 местами топа.


15 место: Остаться в живых (2004-2010)

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14 место: Молодой папа (2016)

Один из трёх мини-сериалов, попавших в первые 15 мест топа. «Молодой папа» состоит всего из 10 серий.


13 место: Очень странные дела (2016-…)


12 место: Офис (2005-2013)

Самый высоко забравшийся ситком. Да, «Друзей» в топ-15 почему-то не взяли!


11 место: Карточный домик (2013-2018)


10 место: Дрянь (2016-2019)


9 место: Наследники (2018-…)


8 место: Прослушка (2002-2008)


7 место: Безумцы (2007-2015)


6 место: Фарго (2014-2020)


5 место: Настоящий детектив (2014-2019)


4 место: Твин Пикс (последний сезон, 2017)


3 место: Чернобыль (2019)

Самый короткий (5 серий) и самый свежий сериал из всех, кто попал на первые 15 позиций топа.


2 место: Игра престолов (2011-2019)

Представьте себе, «Игра престолов» не на первом месте. Но кто же тогда?


1 место: Во все тяжкие (2008-2013)

Приключения и злоключения легендарного Уолтера Уайта в исполнении Брайана Крэнстона вполне претендуют на первое место в списке лучших сериалов прошедших 22 лет.

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Метки: актеры   кино   лучшие   сериал   топ   фильм   фото   что посмотреть   
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15  комментариев
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3k
pinbalist 2 часа назад
Было бы неплохо к каждому сериалу кратно описание добавить. Может кто-то заинтересовался бы.
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 4 минуты назад
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16k
seller-k 8 минут назад
Ну я хоть и не деятель кино, но как всякий разбирающийся в теме (а как же
) поставлю "Сопрано" на первое место, на второе "Во все тяжкие" и "Прослушка", на третье "Настоящий детектив", "Щит" (2002г), "Южная территория".
Из наших (очень мало что видел) - "Ликвидация", "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Большая секунда".
Игра престолов, Карточный домик тоже отличные.
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20k
Alf 14 минут назад
"Твин Пикс" 1 сезон смотрел ещё по телевизору. На этом и хватило. И тот задолбал. А эти, самые лучшие, топовые смотрите сами. Ни один не смотрел и не собираюсь тратить время на такую муть. Я уж лучше "Andor" посмотрю.
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1k
Змей Горыныч 42 минуты назад
Видел только "Чернобыль". Не понравился
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14k
_delphin_ 49 минут назад
Мельчает кинозритель...
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4k
Frank Borman 51 минуту назад
Какие сириалы считают топовыми муви-мейкеры из России?
Американские, разумеется. Ибо россияненский муви-мейкинг сегодня, это жалкое подражание Голливуду.
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23k
Добрый Алабай 53 минуты назад
Может, лучше зрителей опрашивать, а не тех, кто подобное производит?
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161
Павел Емцов 54 минуты назад
А мне побег нравится
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1k
Сергей 55 минут назад
начал смотреть "во все тяжкие" и бросил, не зашло
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4k
Egoro Час назад
Смотрел только первые три.
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