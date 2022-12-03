«Кинопоиск» составил топ «великих сериалов 21 века», опросив около 200 заметных деятелей кино

Организаторы спецпроекта сами говорят, что получившийся топ не претендует на объективность и лишь отражает, какие сериалы считают великими деятели кино из России.
Сайт «Кинопоиск» опубликовал рейтинг под названием «100 великих сериалов 21 века». В течение полугода редакцией было опрошено около двухсот людей, имеющих прямое отношение к киноиндустрии — режиссёров, сценаристов, продюсеров, а также журналистов, кинокритиков и писателей. Каждому из них было предложено назвать свой топ-10 сериалов из стартовавших с 2001 по нынешний год.
Давайте ознакомимся с первыми 15 местами топа.
15 место: Остаться в живых (2004-2010)
14 место: Молодой папа (2016)
Один из трёх мини-сериалов, попавших в первые 15 мест топа. «Молодой папа» состоит всего из 10 серий.
13 место: Очень странные дела (2016-…)
12 место: Офис (2005-2013)
Самый высоко забравшийся ситком. Да, «Друзей» в топ-15 почему-то не взяли!
11 место: Карточный домик (2013-2018)
10 место: Дрянь (2016-2019)
9 место: Наследники (2018-…)
8 место: Прослушка (2002-2008)
7 место: Безумцы (2007-2015)
6 место: Фарго (2014-2020)
5 место: Настоящий детектив (2014-2019)
4 место: Твин Пикс (последний сезон, 2017)
3 место: Чернобыль (2019)
Самый короткий (5 серий) и самый свежий сериал из всех, кто попал на первые 15 позиций топа.
2 место: Игра престолов (2011-2019)
Представьте себе, «Игра престолов» не на первом месте. Но кто же тогда?
1 место: Во все тяжкие (2008-2013)
Приключения и злоключения легендарного Уолтера Уайта в исполнении Брайана Крэнстона вполне претендуют на первое место в списке лучших сериалов прошедших 22 лет.
Источник:
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Из наших (очень мало что видел) - "Ликвидация", "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Большая секунда".
Игра престолов, Карточный домик тоже отличные.
Американские, разумеется. Ибо россияненский муви-мейкинг сегодня, это жалкое подражание Голливуду.