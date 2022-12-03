«Кинопоиск» составил топ «великих сериалов 21 века», опросив около 200 заметных деятелей кино

Сайт «Кинопоиск» опубликовал рейтинг под названием «100 великих сериалов 21 века». В течение полугода редакцией было опрошено около двухсот людей, имеющих прямое отношение к киноиндустрии — режиссёров, сценаристов, продюсеров, а также журналистов, кинокритиков и писателей. Каждому из них было предложено назвать свой топ-10 сериалов из стартовавших с 2001 по нынешний год.

Давайте ознакомимся с первыми 15 местами топа.

15 место: Остаться в живых (2004-2010)