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После завершения сериала «Спрут» пришло сотни писем от возмущенных советских телезрителей

После завершения сериала «Спрут» пришло сотни писем от возмущенных советских телезрителей

Автор:
14 июня 2022 09:32
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   письма   сериал   спрут   факты   фильм   фото   
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Летом 1986 года по первой программе советского телевидения прошла премьера первых серий знаменитого телесериала «Спрут». В те годы наши телезрители еще не были избалованы подобными сериалами, поэтому интерес к фильму был очень высокий.


Сериал был совместного производства кинокомпаний Италии, Франции и Германии. Для европейских зрителей он прошел на два года раньше и имел огромный успех. Собственно, по этой причине его решили купить и в СССР.

Возможно, сегодня он уже не так смотрится, всё-таки он был снят для своего времени, но в те годы это была настоящая бомба! Я знаю семью, которая отменила поездку в отпуск из-за того, что глава семейства не мог пропустить просмотр следующих серий. Они собирались выехать на машине в туристический кемпинг, но не было уверенности, что там будет возможность смотреть телевизор.

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А в городах пустели улицы, когда шел показ очередной серии про итальянского комиссара Каттани. И что интересно, что это был, наверное, первый остросюжетный детективный фильм, который с удовольствием смотрели обычные женщины-домохозяйки. Потому что в главной роли снялся итальянский актер Микеле Плачидо – красавиц мужчина в самом расцвете лет, обладающий необыкновенной притягательной харизмой.


Похоже, что создатели сериала и сами не ожидали такого триумфа. Когда показали первые пять серий, которые прошли с оглушительным успехом, авторами было принято решение о продолжении сериала. Хотя первоначально был задуман невеселый конец сюжета, в котором сломленный под давлением мафии комиссар полиции сдаётся и уезжает восвояси.


Авторы сценария решили, что он всё же продолжит борьбу. В те годы итальянская мафия на самом деле имела большой вес в преступном мире, поэтому цель авторов была обратить внимание на эту новую угрозу не только для простых европейских обывателей, но и для государственных систем в целом.

В конце семидесятых в Европу хлынул поток наркотиков, которым управлял синдикат преступных организаций из разных стран. Пресса и власти не особо любили об этом говорить, так как первые просто боялись освещать такие дела, а вторые сознательно замалчивали громкие преступления, опасаясь, что их обвинят в бездействии. Поэтому сериал «Спрут» среди зрителей-европейцев был подобен разорвавшейся бомбе! Они вдруг осознали, на пороге какой опасности находится их вполне благополучная и размеренная жизнь.

А вот советским зрителям после новостей о «загнивающем Западе» в этом плане фильм ничего нового не принес. Поэтому нашим зрителя был интересен только сам сюжет этой детективной истории и, конечно, приключения главного героя в исполнении Микеле Плачидо.

Комиссар Каттани обладал честностью, высокими моральными и духовными качествами, мужской красотой и харизмой, и поэтому, когда он по воле авторов вдруг погибает, это вызвало большую волну недовольства и возмущения наших зрителей. Они требовали оставить его в живых и вообще требовали счастливого завершения истории, так как уже привыкли к тому, что у большинства советских детективов всё всегда заканчивается хорошо.


В середине девяностых, когда телесериал завершился последней, седьмой частью из шести серий, в популярном итальянском издании «La Repubblica» была опубликована интересная статья об этом сериале и о том резонансе, который он вызвал в обществе.

Там говорилось, что после показа «Спрута» напуганные европейские зрители засыпали органы власти и полицию обращениями с требованиями принять меры по искоренению подобных преступных мафий в их странах. И только у советских зрителей сериал вызвал совсем другую реакцию. Они возмущались трагическим завершением сериала и требовали оставить в живых вымышленного комиссара полиции. Как написал журналист, в итальянское посольство в Москве пришли сотни писем с такими просьбами от советских телезрителей из самых разных городов страны.


Подобным сравнением автор статьи как бы предлагал задуматься своим читателям о том, что беспокоит итальянских граждан и что беспокоит, например, граждан Советского Союза? Получается, что в СССР живут люди, которых пугает не реальность на улице, а судьба вымышленного киногероя. Это ли не показатель благополучия общества, когда при отсутствии реальных проблем граждане волнуются лишь за каких-то выдуманных киноперсонажей?

Сегодня мне кажется, что тот итальянский журналист был абсолютно прав.

В дальнейшем, после смерти главного героя, сериал продолжили. Но, как это обычно бывает, следующие части с новыми персонажами уже имели невысокий рейтинг. Всё-таки «Спрут» в значительной мере держался на комиссаре Каттани в исполнении актёра Микеле Плачидо.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   кино   письма   сериал   спрут   факты   фильм   фото   
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1  комментарий
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Gleb_Skameikin 16 минут назад
Да ладно, потом весь сериал на Тано Корриди держался неплохо
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