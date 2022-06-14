После завершения сериала «Спрут» пришло сотни писем от возмущенных советских телезрителей

Авторы сценария решили, что он всё же продолжит борьбу. В те годы итальянская мафия на самом деле имела большой вес в преступном мире, поэтому цель авторов была обратить внимание на эту новую угрозу не только для простых европейских обывателей, но и для государственных систем в целом.

В конце семидесятых в Европу хлынул поток наркотиков, которым управлял синдикат преступных организаций из разных стран. Пресса и власти не особо любили об этом говорить, так как первые просто боялись освещать такие дела, а вторые сознательно замалчивали громкие преступления, опасаясь, что их обвинят в бездействии. Поэтому сериал «Спрут» среди зрителей-европейцев был подобен разорвавшейся бомбе! Они вдруг осознали, на пороге какой опасности находится их вполне благополучная и размеренная жизнь.

А вот советским зрителям после новостей о «загнивающем Западе» в этом плане фильм ничего нового не принес. Поэтому нашим зрителя был интересен только сам сюжет этой детективной истории и, конечно, приключения главного героя в исполнении Микеле Плачидо.

Комиссар Каттани обладал честностью, высокими моральными и духовными качествами, мужской красотой и харизмой, и поэтому, когда он по воле авторов вдруг погибает, это вызвало большую волну недовольства и возмущения наших зрителей. Они требовали оставить его в живых и вообще требовали счастливого завершения истории, так как уже привыкли к тому, что у большинства советских детективов всё всегда заканчивается хорошо.