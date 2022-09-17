12 известных фильмов, которые получили продолжение в виде сериала

В целом это приквел фильмов об «Индиане Джонсе», но при этом в эпизодах главного героя показывают в разном возрасте.

Большую часть отыгрывает актёр Шон Патрик Флэнери, воплощая Индиану в возрасте 16-21 год. Кроме него нам показывают 8-10-летнюю версию героя (его сыграл Кори Кэрриер), 93-летнюю версию (Джордж Холл) и 50-летнего Джонса, которого сыграл сам Харрисон Форд.

Звёздные врата: SG-1 (1997-2007)