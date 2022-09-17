12 известных фильмов, которые получили продолжение в виде сериала

Давайте пройдёмся по таким проектам и проверим, слышали ли вы вообще о них. Начнём с жителей Средиземья и продолжим менее хайповыми примерами.
Пока долгожданный сериал «Властелин колец: Кольца власти» получает самые разные и даже полярные отзывы от аудитории, мы решили вспомнить, какие ещё известные фильмы или целые франшизы вдруг перерождались в виде сериала. Это может быть прямое продолжение, спин-офф или приквел — что угодно, главное, чтобы телепроект становился «частью вселенной» всеми известных картин.
Властелин колец: Кольца власти (2022)
Спин-офф истории, показанной в трилогии «Властелин колец» (2001-2003), которая была снята по одноимённому роману Дж. Р. Р. Толкина.
Миротворец (2022)
Спин-офф фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021).
Терминатор: Битва за будущее (2008)
События сериала происходят после того, что было показано в фильме «Терминатор 2: Судный день» (1991). Роли Сары и Джона Коннора сыграли Лина Хиди и Томас Деккер.
Агенты «Щ.И.Т.» (2013-2020)
Спин-офф марвеловских «Мстителей» (2012).
Области тьмы (2015-2016)
Сериал является продолжением одноимённого фильма 2011 года. В нём даже появляется Брэдли Купер, который также стал одним из продюсеров проекта.
Приключения молодого Индианы Джонса (1992-1993)
В целом это приквел фильмов об «Индиане Джонсе», но при этом в эпизодах главного героя показывают в разном возрасте.
Большую часть отыгрывает актёр Шон Патрик Флэнери, воплощая Индиану в возрасте 16-21 год. Кроме него нам показывают 8-10-летнюю версию героя (его сыграл Кори Кэрриер), 93-летнюю версию (Джордж Холл) и 50-летнего Джонса, которого сыграл сам Харрисон Форд.
Звёздные врата: SG-1 (1997-2007)
Прямое продолжение фильма «Звёздные врата» (1994).
Изгоняющий дьявола (2016-2017)
Сериал является прямым продолжением фильма «Изгоняющий дьявола» (1973), игнорирующим все другие части фильма.
Мотель Бейтс (2013-2017)
Приквел фильма Альфреда Хичкока «Психо» (по одноимённому роману Роберта Блоха, 1960), события в котором перенесены в наше время.
Особое мнение (2015)
Продолжение фильма Стивена Спилберга «Особое мнение» (2002) с Томом Крузом в главной роли. В сериале показан 2065 год, то есть прошло 11 лет после событий, произошедших в оригинальном фильме.
Оби-Ван Кеноби (2022)
События сериала разворачиваются спустя 10 лет после истории, показанной в фильме «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (2005). Главную роль исполнил Юэн Макгрегор, а появляющегося в сериале Дарта Вейдера вновь сыграл Хейден Кристенсен.
Эш против зловещих мертвецов (2015-2019)
Продолжение трилогии «Зловещие мертвецы» (1981-1992). Роль Эша вновь исполнил Брюс Кэмпбелл.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Зачем Никита Михалков на съемках фильма «Родня» при всех начал оскорблять Нонну Мордюкову
- 20 коротких фактов о сериале "Участок"
- 10 киноперсонажей, на роль которых постоянно ставят всё новых и новых актёров
- 12 приквелов фильмов и сериалов, которые оказались на удивление удачными
- За кадром фильма «Мужики!»: факты, которые вы могли не знать
по тому что почти всегда - продолжение успешного фильма в виде сериала это означает: "мы хотим срубить ещё бабла с людей которым понравился фильм, но у нас не так много денег, по этому мы возьмем ноунэйм актеров и наклепаем какой то сюжет"
сколько экранного времени у Бредли Купера в сериале Области Тьмы? во тименно!