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12 известных фильмов, которые получили продолжение в виде сериала

12 известных фильмов, которые получили продолжение в виде сериала

Автор:
17 сентября 2022 09:08
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   сериал   съеика   фильм   фото   
688
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Давайте пройдёмся по таким проектам и проверим, слышали ли вы вообще о них. Начнём с жителей Средиземья и продолжим менее хайповыми примерами.

Пока долгожданный сериал «Властелин колец: Кольца власти» получает самые разные и даже полярные отзывы от аудитории, мы решили вспомнить, какие ещё известные фильмы или целые франшизы вдруг перерождались в виде сериала. Это может быть прямое продолжение, спин-офф или приквел — что угодно, главное, чтобы телепроект становился «частью вселенной» всеми известных картин.

Властелин колец: Кольца власти (2022)

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Спин-офф истории, показанной в трилогии «Властелин колец» (2001-2003), которая была снята по одноимённому роману Дж. Р. Р. Толкина.


Миротворец (2022)

Спин-офф фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021).


Терминатор: Битва за будущее (2008)

События сериала происходят после того, что было показано в фильме «Терминатор 2: Судный день» (1991). Роли Сары и Джона Коннора сыграли Лина Хиди и Томас Деккер.


Агенты «Щ.И.Т.» (2013-2020)

Спин-офф марвеловских «Мстителей» (2012).


Области тьмы (2015-2016)

Сериал является продолжением одноимённого фильма 2011 года. В нём даже появляется Брэдли Купер, который также стал одним из продюсеров проекта.


Приключения молодого Индианы Джонса (1992-1993)

В целом это приквел фильмов об «Индиане Джонсе», но при этом в эпизодах главного героя показывают в разном возрасте.

Большую часть отыгрывает актёр Шон Патрик Флэнери, воплощая Индиану в возрасте 16-21 год. Кроме него нам показывают 8-10-летнюю версию героя (его сыграл Кори Кэрриер), 93-летнюю версию (Джордж Холл) и 50-летнего Джонса, которого сыграл сам Харрисон Форд.


Звёздные врата: SG-1 (1997-2007)

Прямое продолжение фильма «Звёздные врата» (1994).


Изгоняющий дьявола (2016-2017)

Сериал является прямым продолжением фильма «Изгоняющий дьявола» (1973), игнорирующим все другие части фильма.


Мотель Бейтс (2013-2017)

Приквел фильма Альфреда Хичкока «Психо» (по одноимённому роману Роберта Блоха, 1960), события в котором перенесены в наше время.


Особое мнение (2015)

Продолжение фильма Стивена Спилберга «Особое мнение» (2002) с Томом Крузом в главной роли. В сериале показан 2065 год, то есть прошло 11 лет после событий, произошедших в оригинальном фильме.


Оби-Ван Кеноби (2022)

События сериала разворачиваются спустя 10 лет после истории, показанной в фильме «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (2005). Главную роль исполнил Юэн Макгрегор, а появляющегося в сериале Дарта Вейдера вновь сыграл Хейден Кристенсен.


Эш против зловещих мертвецов (2015-2019)

Продолжение трилогии «Зловещие мертвецы» (1981-1992). Роль Эша вновь исполнил Брюс Кэмпбелл.

Источник:

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Метки: актеры   кино   роль   сериал   съеика   фильм   фото   
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6  комментариев
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5k
Copycat 2 часа назад
И все почти говно)
по тому что почти всегда - продолжение успешного фильма в виде сериала это означает: "мы хотим срубить ещё бабла с людей которым понравился фильм, но у нас не так много денег, по этому мы возьмем ноунэйм актеров и наклепаем какой то сюжет"

сколько экранного времени у Бредли Купера в сериале Области Тьмы? во тименно!
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1k
Змей Горыныч Полчаса назад
Наш "На игре" и продолжение - сериал "Геймеры"
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2k
friday2009 Час назад
Да все сериалы Марвел и по мотивам Звездных войн можно перечислить
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Отстой в 85%.
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