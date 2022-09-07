15 коротких фактов о сериале "Бригада"

Было такое время, когда фильм "Бригада" собирал у телеэкранов как домохозяек, так и тех, кто сам иной раз становился жертвой тех, про кого был снят фильм.
Сегодня, конечно, данный фильм скорее относится к "вредным", нежели развлекательным, так как молодежь делала совсем не те выводы, очередной раз вступая в "90-е" в своих "нулевых".
Но факт есть факт - такое было наше прошлое. Нужно постараться его забыть и больше не допустить.
А далее 15 фактов про этот фильм:
1. Павел Майков про съемки в сериале сказал: «Бригада» - это преступление перед Россией, в котором я участвовал".
2. Сын режиссера сериала под влиянием просмотра "Бригады" сколотил банду и совершил тяжелые преступления, за что попал в тюрьму. Себя он называл "Космос".
3. Сценарий бригады был написан еще в 1998 году во время дефолта.
4. На роль Каверина режиссер изначально хотел пригласить Андрея Панина. Но актер запросил высокий гонорар, не устроивший продюсеров. И только на день рождения режиссера продюсеры сделали ему подарок - согласились оплатить "услуги" Андрея Панина.
5. Работа над сериалом заняла 2 года. Сами съемки длились с сентября 2000 по сентябрь 2001 года.
6. В сериале нет ни одного компьютерного эффекта.
7. Хронометраж серий был ограничен 52 минутами, а потому некоторые эпизоды не вошли в сериал (отчего можно наблюдать некий сумбур в некоторых сценах).
8. В 2003 году вышла серия книг "Бригада" за авторством некоего Александра Белова. Создатели фильма никакого отношения к книгам не имеют. Из книг можно узнать содержание серий сериала, а также продолжение.
9. В ноябре 2012 года вышел фильм "Бригада - 2". Фильм в прокате провалился.
10. Это был самый дорогой телесериал для своего времени. Съемки одной серии обходились в 180 тысяч долларов.
11. В этом фильме свою последнюю роль сыграл Николай Еременко.
12. Исполнители четырех главных ролей за месяц до съемок были заселены в Дом отдыха, чтобы они успели сдружиться.
13. В сериале почти 110 полноценных ролевых персонажей.
14. Если внимательно смотреть сериал, то можно заметить несколько анахронизмов, например, плакат с "Крепкий орешек - 3" (фильм выйдет на год позднее событий), песня Белоусова "Девчонка" (песня выйдет на два года позднее событий), слово "Центробанк" (будет использоваться позднее), стадион "Лужники" с крышей.
15. Для проведения съемок было использовано почти 350 локаций.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И полетели фильмы: Браты всякие, Бригады, Жмурки и прочий откровенный шлак вроде Ментов и кучи всякого барахла.
Печально..
В кино это не редкость какбе, и чем дальше, тем больше не редкость...
Не надо ничего забывать.
Это конечно не Бумер даже не пересматривал ни разу нет желания.
Но перефразируя одного литератора -лучше конечно если бы его не было.
Насчет продюсеров которые выделили таки бабло на профессиональный актеров хотелось бы узнать откуда деньги? Не иначе общак решили таки потрясти что бы выглядеть пореспектабельней. Таки почти получилось.
Да на переломе веков когда отморозки перестреляли друг друга ,бандиты 90 х которые имели мозги таки остепенились. Порой среди предпенсионеров владельцев завода или отеля таки встречаю весьма колоритные типажи и по речи и по поведению типичные братки .
Вдовиченко только бандитов играть и умеет.
Дюжев себя уже показал во всей красе.
А вот Безруков - НАСТОЯЩИЙ АРТИСТ! Он ва чё хошь сыграет - только лавэ отлистывайте.
ванс апон э тайм, ин зи энд оф перестройка ...