15 коротких фактов о сериале "Бригада"

Сегодня, конечно, данный фильм скорее относится к "вредным", нежели развлекательным, так как молодежь делала совсем не те выводы, очередной раз вступая в "90-е" в своих "нулевых".

Но факт есть факт - такое было наше прошлое. Нужно постараться его забыть и больше не допустить.

А далее 15 фактов про этот фильм:

1. Павел Майков про съемки в сериале сказал: «Бригада» - это преступление перед Россией, в котором я участвовал".