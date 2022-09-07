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15 коротких фактов о сериале "Бригада"

15 коротких фактов о сериале "Бригада"

Автор:
07 сентября 2022 10:54
Сообщество : Кино
Метки: Бригада   кино   сериал   съеика   факты   фильм   фото   
2266
6

Было такое время, когда фильм "Бригада" собирал у телеэкранов как домохозяек, так и тех, кто сам иной раз становился жертвой тех, про кого был снят фильм.

Сегодня, конечно, данный фильм скорее относится к "вредным", нежели развлекательным, так как молодежь делала совсем не те выводы, очередной раз вступая в "90-е" в своих "нулевых".

Но факт есть факт - такое было наше прошлое. Нужно постараться его забыть и больше не допустить.


А далее 15 фактов про этот фильм:

1. Павел Майков про съемки в сериале сказал: «Бригада» - это преступление перед Россией, в котором я участвовал".

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2. Сын режиссера сериала под влиянием просмотра "Бригады" сколотил банду и совершил тяжелые преступления, за что попал в тюрьму. Себя он называл "Космос".

3. Сценарий бригады был написан еще в 1998 году во время дефолта.

4. На роль Каверина режиссер изначально хотел пригласить Андрея Панина. Но актер запросил высокий гонорар, не устроивший продюсеров. И только на день рождения режиссера продюсеры сделали ему подарок - согласились оплатить "услуги" Андрея Панина.

5. Работа над сериалом заняла 2 года. Сами съемки длились с сентября 2000 по сентябрь 2001 года.

6. В сериале нет ни одного компьютерного эффекта.

7. Хронометраж серий был ограничен 52 минутами, а потому некоторые эпизоды не вошли в сериал (отчего можно наблюдать некий сумбур в некоторых сценах).

8. В 2003 году вышла серия книг "Бригада" за авторством некоего Александра Белова. Создатели фильма никакого отношения к книгам не имеют. Из книг можно узнать содержание серий сериала, а также продолжение.

9. В ноябре 2012 года вышел фильм "Бригада - 2". Фильм в прокате провалился.

10. Это был самый дорогой телесериал для своего времени. Съемки одной серии обходились в 180 тысяч долларов.

11. В этом фильме свою последнюю роль сыграл Николай Еременко.

12. Исполнители четырех главных ролей за месяц до съемок были заселены в Дом отдыха, чтобы они успели сдружиться.

13. В сериале почти 110 полноценных ролевых персонажей.

14. Если внимательно смотреть сериал, то можно заметить несколько анахронизмов, например, плакат с "Крепкий орешек - 3" (фильм выйдет на год позднее событий), песня Белоусова "Девчонка" (песня выйдет на два года позднее событий), слово "Центробанк" (будет использоваться позднее), стадион "Лужники" с крышей.

15. Для проведения съемок было использовано почти 350 локаций.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бригада   кино   сериал   съеика   факты   фильм   фото   
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pynh 51 минуту назад
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382
Николай Александрович Полминуты назад
Надо было Алексея Панина звать, он бы помог сократить бюджет


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8k
Б.Касторский 3 минуты назад
Кино и сериалы того времени откровенное го-но с претензией на взгляд "нового времени". Когда пытались переделать людей. Дескать, образование не нужно. потребительство круто! Попал в сложную жизненную ситуацию? Не вопрос! Нарушай закон!
И полетели фильмы: Браты всякие, Бригады, Жмурки и прочий откровенный шлак вроде Ментов и кучи всякого барахла.
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33k
Нанук Паналык 6 минут назад
Пол бригады (дюжев безруков) превратились из крутых бандюков,в обыкновенных терпил-тридварасов!
Печально..
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38
Sata33 12 минут назад
Мне кажется реальное преступление перед Россией , это сериал "Глухарь" ... А "Бригада" это экскурс в историю ...
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9k
Maddy8 12 минут назад
Андрея Панина убили и через год закрыли дело. Печально.
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5k
heta Полчаса назад
Двойственное отношение к сериалу. Снят и сыгран - отлично. По содержанию - пропаганда того, что должно осуждаться и пресекаться.
В кино это не редкость какбе, и чем дальше, тем больше не редкость...
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1k
MPEG-8 Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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10k
Roy Batty Полчаса назад
> Нужно постараться его забыть и больше не допустить.
Не надо ничего забывать.
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14k
Виталий Касандров 37 минут назад
Ну не скажу что полное говно ,таки весьма смотрибельный. Конечно явная калька с американских с их гангстерской романтикой и местной спецификой.
Это конечно не Бумер даже не пересматривал ни разу нет желания.
Но перефразируя одного литератора -лучше конечно если бы его не было.
Насчет продюсеров которые выделили таки бабло на профессиональный актеров хотелось бы узнать откуда деньги? Не иначе общак решили таки потрясти что бы выглядеть пореспектабельней. Таки почти получилось.
Да на переломе веков когда отморозки перестреляли друг друга ,бандиты 90 х которые имели мозги таки остепенились. Порой среди предпенсионеров владельцев завода или отеля таки встречаю весьма колоритные типажи и по речи и по поведению типичные братки .
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−50
10
Тссс 39 минут назад
1. Павел Майков про съемки в сериале сказал: «Бригада» - это преступление перед Россией, в котором я участвовал". - правильный парень!
Вдовиченко только бандитов играть и умеет.
Дюжев себя уже показал во всей красе.
А вот Безруков - НАСТОЯЩИЙ АРТИСТ! Он ва чё хошь сыграет - только лавэ отлистывайте.
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48k
dima423 47 минут назад
Сериал реально хороший с точки зрения кинематографии, для тех лет вполне качественный и весьма эпичный, интересный сюжет и хорошие актеры) То что он учит какой то неправильной морали, то тут вопрос скорее к зрителям. Я лично с удовольствием его смотрел и никаких банд потом не собирал, и криминалом не занялся) Да что там говорить, этот сериал не формировал жизнь вокруг, а отражал ее, был снят на основе реальных событий которые в России происходили в это время... и кстати, может так совпало, но к тому времени как прошел этот сериал криминал как раз начал сходить на нет
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6k
klop 48 минут назад
Сериал "Бандитский Петербург" на фоне этого сериала выглядит более серьёзным, считаю его лучшим про братков 90-х. Бригада какой-то попсовый для подростков, несмотря на это сериал неплохой.
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548
Легендарный В-ий 58 минут назад
кто не смотрел - держите краткий пересказ. заодно аглицкий подтяните

ванс апон э тайм, ин зи энд оф перестройка ...

Ссылка youtu.be
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