10 лучших южнокорейских сериалов с неожиданными романтическими историями

Но невероятно популярными среди западных зрителей корейские сериалы (которые у нас называют дорамами) стали и до «Игры в кальмара». Например, в Топе-250 сериалов на Кинопоиске аж 19 представителей Южной Кореи. Очевидно, что это всё неспроста.

Мы подготовили для вас список из 10 дорам с романтическим уклоном, где показаны совершенно непредсказуемые истории любви. С их помощью вы сможете быстро познакомиться с неповторимым южнокорейским видением сюжетов и взаимодействия персонажей и полюбить его.

Все представленные в подборке дорамы являются законченными историями, состоящими из 16 серий (средняя длительность каждого эпизода примерно 1 час). Кроме того, все они относительно свежие — вышедшие не раньше 2016 года. Начните с какой-то из них прямо сегодня!

1. Алые небеса (2021)