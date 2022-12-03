Сериал, который стал дебютным для многих будущих актеров

В конце 90-х годов на нашем ТВ появился хороший сериал для подростков под названием "Простые истины". И это был довольно неплохой продукт, который не копировал примитивную американщину.
Да и молодые актеры играли очень даже неплохо. Пусть они зачастую были чуть старше своих персонажей, но на это "чуть" легко можно было закрыть глаза.
А давайте посмотрим, каким актерам этот сериал дал путь в светлое будущее.
Ольга Будина
Это была ее не первая роль, но первая известная. По факту, именно после этого сериала мы и узнали про эту начинающую актрису. В сериале она сыграла учительницу английского языка в первом сезоне.
Нельзя сказать, что актриса показала какие-то чудеса актерского мастерства, скорее она запомнилась миловидной внешностью.
Виктор Низовой
Сегодня этот актер много снимается, а тогда роль учителя физкультуры стала для него звездной.
Как ни странно, но многие персонажи, сыгранные Виктором в современных фильмах и сериалах, очень сильно мне напоминают того физрука.
Нина Персиянинова
Для нее этот сериал также стал практически дебютным. Она сыграла учительницу начальных классов в первом сезоне, а в других сезона периодически появлялась в кадре.
Михаил Полицеймако
Этот актер немного снимался в кино в юном возрасте. А съемки в сериале стали его первой серьезной взрослой ролью в кино. Еще долгое время про Полицеймако я так и говорил - "Это который в "Простых истинах" снимался". А потом запомнил его фамилию, да и у актера появилось множество других известных ролей.
Татьяна Арнтгольц
Роль ученицы была дебютной для этой будущей известной актрисы.
Вячеслав Манучаров
Это, наверное, самый известный актер, который вырос из "школьника" сериала. Как оказалось, это не только талантливый актер, но и пародист.
Знаете, для меня было большим удивлением, когда я однажды сопоставил фамилии - у меня в голове не укладывалось, что из достаточно "пухлого" подростка вырос человек с совершенно другим телосложением.
Данила Козловский
В сериале сыграл пухлого хулигана. А потом из него вырос Данила Козловский. Тоже сильно удивился, когда узнал, что это один и тот же человек.
Анастасия Задорожная
Сыграла в сериале ученицу Анжелику, а затем активно стала сниматься в кино и сериалах.
Нина Филимошина
Играла Ксению Лисицыну в 2 и 3 сезонах. Также стала актрисой, хотя снимается в кино и сериалах немного.
Александр Ильин-младший
Сыграл второстепенную роль. Его можно было бы и не заметить. Но однажды он сыграл Лобанова, и мы вспомнили, что видели его в "Простых истинах".
Антон Колесников
Сыграл ученика 6 класса. Сегодня много снимается в кино.
Александр Нестеров
Харизматичный юноша запомнился по первому сезону. Он сыграл Игоря Цыбина. Это была его первая роль в кино. Сейчас много снимается, но в основном в небольших ролях.
Алексей Ильин
Сыграл в сериале Лешу Бурундукова. Стал актером, много снимается. А вообще, впервые в кино он появился в сериале "Мелочи жизни", между прочим, так же как и Александр Ильин.
Вполне возможно, что кто-то еще из тех, кто снялся в "Простых истинах", стал очень известным актером, но я вроде бы перечислил тех, кого действительно можно увидеть в современном кино.
Источник:
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не в обиду тем кто все же узрел этот сериал но мне прям приятно щя от того что не посмотрел в свое время его
домохозяек.
Вот и в России началась эта хрень. С опозданием в 40 лет.