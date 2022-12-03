Сериал, который стал дебютным для многих будущих актеров

Да и молодые актеры играли очень даже неплохо. Пусть они зачастую были чуть старше своих персонажей, но на это "чуть" легко можно было закрыть глаза.

А давайте посмотрим, каким актерам этот сериал дал путь в светлое будущее.

Ольга Будина